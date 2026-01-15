Stáčení tachometrů u ojetin pokračuje. Kolik jich ubylo za loňský rok?
Již více než šest let je úprava počtu kilometrů na počítadle vozidla v Česku trestným činem. Přesto se tachometry stále stáčí, jak ukazuje zpráva Sdružení ochrany vlastníků automobilů Sova.
Úmyslné snižování údaje na počítadle ujetých kilometrů u ojetin platilo v uplynulém roce za jeden z nejrozšířenějších a zároveň nejrizikovějších podvodů na trhu s ojetými automobily. Smysl nelegální činnosti prodejců ojetin je po desítky let stále stejný. Méně ujetých kilometrů rovná se vyšší prodejní cena. Roli hraje také možnost vozidlo rychleji prodat. Jak známo, každé zboží má svého kupce. A tedy i ojetina, které na počítadle ujeté vzdálenosti svítí údaj třeba 380.000 km, si svého zákazníka najde. Otázkou je kdy? Určitě to bude trvat déle, než když namísto zmíněného čísla bude třeba 250.000 km.
Bohužel laicky odhalit skutečnost, že vozidlo má najeto někdy mnohem více, než udává počítadlo, je dnes obtížnější než před lety. Shodují se na tom odborníci ze sdružení Sova, přičemž předpokládají, že tenhle trend bude pokračovat i v letošním roce.
„Cílem stáčení tachometrů dnes nebývá šokovat nízkým nájezdem. Manipulace často směřuje k udržení vozu pod psychologickou hranicí kolem 180 tisíc kilometrů, nad kterou auta výrazně ztrácejí na hodnotě a hůře se prodávají. Právě proto se setkáváme s postupnými úpravami nájezdu, které působí nenápadně a pro běžného kupujícího velmi obtížně rozpoznatelně,“ uvádí Zbyněk Veselý, předseda sdružení Sova.
Jde to do desítek
Dle statistik se v Česku každý rok prodá přibližně 650.000 ojetých osobních vozů. Z nich přibližně třetina vykazuje známky manipulace s údajem o počtu ujetých kilometrů na počítadle. Průměrné stočení je kolem 100.000 km na jednu ojetinu. Z toho vyplývá, že pokud budeme uvažovat, že přibližně třetina prodaných ojetin by byla stočená o uvedený průměrný kilometrový proběh, na celý trh to znamená roční stočení o dvě desítky miliard kilometrů.
„Nejde o jednotlivé excesy, ale o systémový problém, který zásadně deformuje trh s ojetými vozy, od cen až po skutečné technické opotřebení automobilů,“ doplňuje Veselý.
Malými krůčky vzad
Dnes navíc dochází ke stáčení kilometrů na počítadle postupně po menších cifrách. Jednou se to stočí o 30.000 km, za dva roky o 40.000 km, no a za další tři třeba o 20.000 km. A už máte 90.000 km mínus. A to je z hlediska historie vozidla a jeho používání docela dost. Právě zde má původ věta, kterou občas používají nepoctiví prodejci ojetin, o níž před časem informovala Cebia, a sice „30.000 km navíc přece nic neznamená.“ Druhou fintou je svádění rozdílu nad udávanou a skutečnou hodnotou na selhání počítadla, k čemuž ale zase tak často nedochází.
Přibližně polovinu ojetin nabízených na českém trhu představují individuální dovozy ze zahraničí. Právě u nich je riziko nelegální úpravy stavu ujetých kilometrů na tachometru nejvyšší. Pokud je auto prodané jako nové v Česku, lze jeho historii poměrně snadno ověřit, neboť jezdí na STK, kde se fotí tachometr, a tedy zaznamenává stav ujetých kilometrů. Také jezdí někam do servisu, kde je tenhle údaj součástí každé zakázky, byť by šlo třeba jen o výměnu žárovky ve světlometu.
Ano, i tady lze údaje falšovat, avšak třeba u garanční zakázky, kdy opravu v záruce hradí výrobce vozidla, respektive české zastoupení značky, si to nikdo nedovolí. Naopak u dovážených ojetin je servisní historie často neprůhledná. K vozidlu sice může být nějaká servisní dokumentace, avšak tu prodávající kupujícímu často vůbec nedá a tvrdí, že vozidlo nic nemělo. Důvodem je právě velmi často úprava stavu ujetých kilometrů ještě před návštěvou dovozové technické. Ta sice stav zaznamená, avšak falešný. A poté už se to s autem táhne.
„Setkáváme se s případy, kdy tachometr přesně odpovídá poslednímu záznamu ze STK, ale mezi jednotlivými kontrolami mohl vůz reálně najet desítky tisíc kilometrů. Pro kupujícího pak auto působí důvěryhodně, přestože jeho skutečné opotřebení je výrazně vyšší,“ upozorňuje Veselý ze sdružení Sova.
Samotné úmyslné snížení počtu najetých kilometrů na počítadle vozidla je v Česku od roku 2018 trestným činem, za který hrozí pokuta až 500.000 korun. Problém je ovšem prodávajícímu cokoliv dokázat, jelikož vždycky může tvrdit, že už vozidlo tak dovezl, a tedy že „úpravu“ udělal někdo před ním, třeba v zahraničí. I tady se totiž tachometry stáčejí.
Jak snížit riziko
Omezit riziko koupě auta se stočeným tachometrem lze pouze jeho velmi pečlivým prověřením, což ale sami patrně nezvládnete. Pokud ale o koupi auta skutečně stojíte, můžete si zaplatit službu u některé z firem (a není to jen Cebia), které se tímto zabývají profesionálně a mají mechanismy, jak stočení tachometru odhalit. Riziko také velmi snížíte, pokud budete kupovat auta prodaná jako nová v Česku, případně od renomovaných prodejců ojetin.
Zdroj: tisková zpráva sdružení Sova, Cebia, AAA Auto, Auto Esa Foto archiv Světa motorů