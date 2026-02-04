První trh už zakázal elektronické otevírání dveří! Dokonce uspíšil trmín platnosti
Po sérii bezpečnostních debat míří v Číně ke změně i zdánlivá drobnost, která může rozhodovat v krizových situacích. Od 1. ledna 2027 mají nové vozy na tamním trhu povinně nabídnout mechanické otevření dveří zvenčí i zevnitř. Čistě elektronické systémy tak skončí tam, kde jsou jediným řešením. Už schválené modely mají mít dvouletý odklad.
Ve druhé polovině loňského roku čínská vláda intenzivně řešila elektronické kliky dveří u nových automobilů. Přiměla ji k tomu zpětná vazba: ve dvou případech havárie modelů stejné čínské značky došlo vlivem následného požáru ke ztrátě proudu a lidé měli ztížený přístup k uvězněné posádce.
Ačkoliv původní předpoklady hovořily o červenci 2027, zákaz vstoupí v platnost už 1. ledna 2027 s tím, že již schválená vozidla pro čínský trh mají dvouletý odklad. Podle agentury Bloomberg a webu Road & Track, který zprávu převzal, se nové technické nařízení vztahuje na všechna řešení založená pouze na elektronice, kde není možné otevřít dveře fyzickou klikou zvenčí i zevnitř.
To zahrnuje například elektricky výsuvné kliky, jaké má Mercedes-Benz, tlačítka ve stylu Fiatu 500 i zapuštěné kliky, kdy je pro uchopení potřeba zatlačit v určitém bodě, aby se nám klika „nabídla“.
Designérům se tak částečně rozpadá iluze o zcela hladkých aerodynamických liniích. Drobnou útěchou jim mohou být částečně zapuštěné kliky, které však musejí mít ve spodní části prostor minimálně o rozměrech přibližně 6,1 × 2 cm pro zastrčení prstů. K tomu zákon ukládá povinnost uvnitř vyznačit, jak dveře otevřít.
Faktem je, že fyzická klika je nejlepším řešením. Bezpečnost jejích elektronických alternativ jsme probírali v tomto článku a budete se divit, v kolika servisních a bezpečnostních případech sehrává roli.
