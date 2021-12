Prohlédli jsme si novinky Toyoty: Jak nás zaujaly nové crossovery, kolínský prcek nebo nový sporťák?

Autosalonům dnešní doba moc nepřeje, v uplynulých měsících jsme tak přišli hned o dva ročníky ženevského autosalonu, stejně jako třeba ten pařížský, newyorský nebo detroitský. Až si jeden říká, zda se éra autoshow v Evropě ještě někdy oživí. Bylo tak velice osvěžující se účastnit akce Kenshiki forum pořádané automobilkou Toyota, která autosalon v lecčems připomněla. Letos se konala potřetí, teprve podruhé však naživo – loni se kvůli koronaviru bohužel pořádal jen online.

Dalo by se říci, že letošní Kenshiki forum byl takový autosalon v malém. V komorní atmosféře výstaviště v Bruselu, jen nedaleko slavného Atomia, nám Toyota během jediného dne představila nejen své budoucí plány, ale také odborné veřejnosti poprvé představila hned několik svých novinek. V mnoha případech šlo přitom o klíčové vozy, které budou chtít hrát klíčovou roli na evropských trzích.

Novinky jsou přitom součástí plánů Toyota na další expanzi v Evropě, které jsou přitom hodně ambiciózní. Jestliže letos Toyota na starém kontinentu hodlá prodat asi 1.070.000 automobilů (včetně těch značky Lexus), v roce 2022 to má být 1,3 milionu. Cílem je přitom stát se v případě Toyoty druhou největší značkou, hned za Volkswagenem. Po deseti měsících letošního roku Toyota podle statistik Evropského sdružení výrobců automobilů drží třetí příčku, za Volkswagenem a Peugeotem.

Toyota přitom hodlá navyšovat podíl elektromobilů, které dosud zůstávaly stranou jejího zájmu. Do roku 2025 mají desetinu prodejů v „západní Evropě“ tvořit právě vozy na elektřinu, 80 % má pak připadat na full-hybridy a plug-in hybridy. V roce 2030 by pak „vozy s nulovými emisemi“ měly tvořit polovinu evropských prodejů, v závislosti na evropských regulacích a zájmu zákazníků by to přitom mohlo být podle Toyoty i více.

Hybridy budou pořád klíčové

Japonská automobilka přitom v tomto směru opět zdůrazňuje, že jejím cílem je stavět vždy dostupné a účinné řešení auta pro všechny, což se má týkat i účinnosti na těch trzích, kde elektromobilita zatím není tak silným trendem. Toyota totiž počítá s různými řešeními pro různou klientelu a různé oblasti. Její vedení totiž dobře ví, že bateriové elektromobily nejsou jedno univerzální řešení pro všechny. I proto podle názoru vedení značky zůstanou full-hybridy ještě mnoho let klíčovým řešením.

Toyota navíc nechce jen plnit emisní normy, ale opravdu nabízet ekologická vozidla. Vidí proto, že když samotná produkce baterií není úplný zázrakem ekologie, je výhodnější vyrobit raději větší množství hybridů (vyžadujících menší baterie) než méně bateriových elektroaut (vyžadujících logicky velký akumulátor). Tím maximalizuje snížení emisí a ve výsledku přesvědčí více zákazníků k nízkoemisnímu vozidlu.

Nová rodinná Corolla

I z toho důvodu Toyota představuje novou, již pátou generaci svého hybridního ústrojí. Debutuje v modelu Corolla Cross, který v příštím roce zamíří také na evropské trhy. Systém používá zážehový čtyřválec a nové, lehčí baterie nebo účinnější převodovku, s nižším vnitřním třením. Jednotlivé komponenty mají být lehčí a kompaktnější, přičemž se zapracovalo i na další kalibraci reakcí ústrojí na plyn, což má vést ještě k lineárnějšímu a předvídatelnějšímu chování.

Naživo pak Toyota Corolla Cross potvrzuje, že je globálním vozem, který se již prodává třeba v Asii nebo Severní Americe. Je totiž ta typicky konzervativní Toyota, na kterou jsme byli kdysi zvyklí. Platí to hlavně pro zadní partie, zatímco příď oživuje vyceněná maska.

Za mě poněkud nevýrazný vzhled souvisí však i s tím, že Toyota bude díky Corolle Cross v Evropě zastoupena v segmentu kompaktních crossoverů hned dvěma vozy. Corolla Cross totiž doplňuje osobitě laděné „SUV-kupé“ C-HR. Zatímco to má sportovní vizáží oslovovat třeba bezdětné páry, Corolla Cross cílí na rodiny s rostoucími dětmi. Není tak divu, že kolega jeho styl popsal jako takový „baby Highlander“.

Novinkou kabiny je pak digitální přístrojový štít s 12,3“ obrazovkou s novým softwarem i hardwarem. Na vrchu středového panelu pak nechybí nový multimediální systém. Interiér pak potěší svým zpracováním i výběrem materiálů, a to přestože zástupci značky připomínali, že vystavovaný exemplář je předsériový a proti produkční verzi se může ještě v některých detailech lišit. Vnitřní prostor pak odpovídá tomu, že rozvor 2.640 mm se shoduje s Corollou hatchback. S výškou 185 cm mám vzadu zkrátka méně prostoru pro kolena, než bych čekal.

Výrazně stylizované elektro

To naopak Toyota bZ4X je reakcí na současný trend elektrifikace. Jedná se totiž o první sériový elektromobil značky postavený na platformě vyvinuté výhradně pro vozy s tímto pohonem.

Design bZ4X je o poznání zajímavější a odvážnější než u Corolly Cross, na druhou stranu chápu výtky, že nemá návaznost na další modely firmy. Toyota totiž pro elektromobily zvolila zcela nový stylistický jazyk, který se svými detaily nepodobá ničemu z její stávající produkce. Ostře řezaná příď s nízkými světlomety má tak připomínat žraloka kladivouna, extravagantní koncová světla zase pronikají až do boků karoserie.

Na druhý pohled si však některých odkazů na ostatní modely značky přece jen povšimnete. Právě koncová světla připomínají první Mirai. Ostré C-sloupky karoserie pak evokují další SUV značky, hlavně RAV4. Plastové okolí podběhů má pak zdůrazňovat fakt, že bZ4X navzdory elektrickému pohonu má být opravdu schopným vozem i mimo silnice. Velikostně mimochodem Toyota bZ4X zhruba odpovídá RAV4.

Zcela nově koncipovaný je také interiér. Toyota šla cestou Peugeotu a vsadila na koncepci vysoko umístěného přístrojového štítu a kompaktního volantu. Vysvětluje to přitom snahou vytvořit z volantu a přístrojového panelu opticky jeden celek. Pravdou ale je, že mně zkrátka toto řešení nesedí. S výškou 185 cm mám zkrátka volant nepříjemně nízko, abych dobře viděl na ukazatele. Jsem však zvědav na řízení bez mechanické vazby. Vysoký středový panel pak pěkně obklopuje řidiče a vysoko umístěný displej multimediálního systému je pak pěkně na očích.

Prostor na zadních sedadlech pak znovu potvrzuje prostorové výhody aut od základu vyvinutých jako elektromobily. Takřka rovná podlaha a bohatý prostor pro kolena, to jsou přednosti bZ4X. Jako negativum však vidím nízko ukotvený sedák zadní lavice. S hodně skrčenýma nohama se mně tu moc pohodlně nesedělo.

Prcek, co nepůsobí jako prcek

Třetí zásadní novinkou prezentovanou Toyotou je pak Aygo X, třetí generace v Kolíně vyráběného miniauta, která se proměňuje v maličký crossover. Japonská značka zareagovala na módní trendy a svůj nejmenší model pro Evropu zabalila do oblíbeného hávu, který navíc u auta ryze do města vlastně dává smysl. Vyšší stavba pomáhá rozhledu, oplastované prvky se zase můžou hodit při drobných ťukancích, kterým se ve velkoměstech zpravidla nevyhnete.

Design se tak jeví hodně výrazný, na oko pak Aygo X působí skoro větší než segment větší Yaris, což je však primárně způsobeno jeho vyšší stavbou. Zatímco příď se přitom proti předchůdci hodně změnila, záď se svými vertikálně orientovanými koncovými světly jasně odkazuje na minulou generaci. Líbí se mně pak, že nevypadá lacině nebo že by se na něm snad nějak šetřilo, jak se to u miniaut, u nichž se vždy logicky hledí na cenu, občas stává.

V tomto směru působí hodnotně také interiér. Líbí se mně, jak Toyota v malém prostoru vyřešila přístrojový štít, i přes omezený prostor zobrazuje snad všechny podstatné informace. Zajímavým motivem je také obrazovka multimediálního systému umístěná v jakémsi oválu. Ve výsledku stylové jsou i odhalené plechy ve dveřích. Ovladače z většího Yarisu pak dokazují, že základem je platforma TNGA GA-B, původně určená pro malé automobily.

Některých lacinějších detailů se však Aygo X přece jen nevyhnulo. Volant je tak bohužel jen výškově nastavitelný, zadní okna jsou pak i kvůli tvaru zadních dveří jen výklopná. Prostor na zadních sedadlech pak odpovídá „áčkovému segmentu“, praktické je však výrazné vybraní předních sedadel pro chodidla posádky vzadu.

Smutná zpráva na závěr

Toyota ale dnes nemyslí jen na výdělečná vozidla, ale díky svému prezidentovi, Akiovi Toyodovi, nadšenému závodníkovi, nabízí i sportovní vozy. Nabídku Yarisu tak doplní verze GR Sport se sebejistější vizáží nebo upraveným podvozkem. Ten přitom nemá jen sportovnější naladění, ale dokonce i dodatečné výztuhy pod podlahou pro zvýšení tuhosti karoserie a tím i zlepšení jízdních vlastností.

Hlavně jsme si ale na Kenshiki forum mohli poprvé prohlédnout novou generaci sportovního kupé vyvinutého se Subaru, která se nově jmenuje Toyota GR86, podle závodní divize firmy.

Ani tentokrát nejde o auto, do jehož vzhledu bych se napoprvé zamiloval. Záď je ale podle mého názoru nyní o hodně zajímavější, a co víc, v tomto případě leží silné vlastnosti GR86 jinde, což si okamžitě uvědomíte po usazení uvnitř. GR86 je zkrátka hlavně o ježdění, což potvrzuje vlastně dokonalý posaz, s ideálně umístěnou řadicí pákou, blízkou umístěnou pákou ruční brzdy i skvělými sedačkami, co jistě drží tělo. Celková koncepce kabiny pak navazuje na předchůdce, a přestože je o hodně modernější než dosud, stále je palubní deska lehký závan dob dávno minulých.

Už se tak těším na první svezení, které mně nezkazí ani jedna špatná zpráva. Toyota totiž oznámila, že pro Evropu se GR86 bude vyrábět jen dva roky. Jestli tak máte zájem o skvěle jezdící a pořád dostupné kupé, rozhodně byste s objednávkou neměli otálet.