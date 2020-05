Prohlédněte si vizi Volkswagenu Tiguan Coupé. Neztratil by se ani v Evropě

Na čínských cestách se před pár dny objevil kamuflovaný prototyp, jenž s největší pravděpodobností zachycuje Tiguan X. To má být kupé verze oblíbeného crossoveru se svažující se střechou, jež je jednou z mnoha chystaných novinek značky VW pro tamní trh.

Nezávislí grafici z webu Kolesa.ru se na základě těchto fotografií pustili do práce a nakreslili, jak by takové auto mohlo vypadat bez kamufláže v sériové podobě. A nutno říct, že i když nám SUV a crossovery pomalu lezou ušima, mainstreamové SUV-kupé by se na evropském trhu rozhodně neztratilo. O jeho příjezdu na tento kontinent se ostatně hovoří už několik let.

Zatím je jisté jen to, že se vůz objeví na trhu čínském. Volkswagen tam těží z kooperace se společnostmi FAW a SAIC, což značně usnadňuje výrobu a dává všem stranám nové možnosti. I díky tomu VW věří, že v brzké budoucnosti uvede na trh minimálně desítku nových SUV. Takový cíl si dal už v roce 2018. A to nehovoříme o dalších karosářských variantách.

Buď jak buď, Tiguan letos čeká facelift, který je jistý i u nás. Ostatně už jej před časem avizovala oficiální skica přímo od Volkswagenu. Hovoří se o upraveném vzhledu, sportovní variantě R a přepracovaném multimediálním systému MIB3, jenž umožní bezdrátové aktualizace softwaru. Detailnější podrobnosti bychom se měli dozvědět v průběhu léta letošního roku.