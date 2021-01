Prokop před startem Rallye Dakar 2021: První desítka bude obtížná

„Benzina Orlen Team a Dakar patří k sobě,“ říká Tomasz Wiatrak, předseda představenstva skupiny Unipetrol, do které patří i Benzina. „Proto je pro Benzinu a Orlen jasné, že i nadále pokračujeme v úspěšném partnerství s Martinem Prokopem, který dosahuje ve vytrvalostních automobilových soutěžích výborných výsledků. Letošní přípravy sice z velké části zhatila koronavirová pandemie, ale Martin je bojovník, který se nikdy nevzdává, a do Dakaru 2021 půjde s maximálním nasazením. Má naši plnou podporu, držíme mu palce a přejeme co nejlepší umístění,“ dodává Wiatrak, sám velký fanda motoristického sportu.

„Mám velkou radost, že se nám s podporou značek Benzina a Orlen podařilo domluvit spolupráci a připravit vůz a celý tým pro Rallye Dakar 2021,“ říká Martin Prokop, jezdec týmu Benzina Orlen Team. „Situace se letos nevyvíjela nijak příznivě - o to víc si partnerství se značkami skupiny Orlen vážím. Jejich silné finanční zázemí nám dává v této nelehké době tolik potřebnou stabilitu a prostor pro plnění našich cílů,“ ilustruje letošní nelehký stav Martin Prokop.

„S ambicemi se držíme při zemi, protože jsme letos kvůli koronaviru téměř vůbec nezávodili. Na druhou stranu mi pauza paradoxně přišla vhod v tom, že jsem se dal fyzicky dohromady a na soutěžení se teď víc těším, což mi hodně pomáhá,“ vykresluje situaci Prokop. „Na autě se nám podařilo uskutečnit řadu zásadních změn, které nám umožní dosahovat citelně vyšších rychlostí na rychlých úsecích, kde jsme při posledním Dakaru ztráceli. V každém případě pojedeme s plným nasazením tak, abychom potěšili naše fanoušky a v cíli mohli slavit co nejlepší výsledek.“

Osmatřicetiletý Martin Prokop se vydává na Rallye Dakar již pošesté. Do kabiny soutěžního vozu Ford Raptor RS Cross-Country MP-Sports se startovním číslem 312 a logy Benziny a Orlenu usedne s navigátorem Viktorem Chytkou. Zkušený jezdec využívá za volantem bohaté zkušenosti, které nasbíral během svého angažmá v mistrovství světa v rallye i v řadě vytrvalostních soutěží. Mezi největší úspěchy jihlavského rodáka patří sedmé a šesté místo v Rallye Dakar v letech 2018 a 2019, a vítězství v Abu Dhabi Desert Challenge 2018. V barvách Benziny se letos Prokop podíval i do seriálu WRC, když ve voze Ford Fiesta RS WRC absolvoval Rally Sardinia.

„Nebyl to úplně stejný typ, jako bude na Dakaru, ale v principu to bude úplně stejné. Měl jsem obavu, protože na testu se mi do toho koukalo špatně. Terén na testu byl extrémně rozbitý a kvůli tomu zařízení hodně vibrovalo. Nakonec jsem si zvykl a ve finále to bylo ještě lepší než papírový roadbook. Zařízení, které jsme měli k dispozici, se ovládalo stejně jako to dakarské. Jet podle něj bylo zajímavé. Dokonce jsem se na navigaci více soustředil, což bylo asi dané tím, že to byla nová zkušenost. Celkově to bylo velice fajn,“ hodnotí nové zařízení navigátor Viktor Chytka.

Letošní dakarská rallye odstartuje v neděli 3. ledna na pobřeží Rudého moře v saúdskoarabské Džiddě a v cíli, který je totožný se startem, budou účastníci očekáváni po jedenácti etapách v pátek 15. ledna. Součástí itineráře bude mimo jiné dvoudenní maratonská etapa, kterou musí posádky absolvovat bez pomoci svých týmů. Trať se bude od loňského ročníku zásadně lišit. Pořadatelé slibují atraktivní střídání technicky náročných a rychlých úseků, jízdu v dunách i po tvrdém povrchu. „Koronavirus se bohužel nevyhnul ani nám a doma musel zůstat náš specialista na motory. Pokud bude fungovat internet, budeme se s ním snažit konzultovat všechno po mailu a telefonu,“ aktualizoval Prokop situaci v týmu.

Výsledky na Dakaru

Martin Prokop

2016 14. (2. v hodnocení nováčků)

2017 11.

2018 7.

2019 6.

2020 12.

Viktor Chytka