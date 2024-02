Průměrná doba prodeje ojetin: Hyundai prodáte hned, Škodu později a BMW potrvá

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Jak rychle se v Česku prodávají ojetiny? Tempo prodeje ojetého vozu před nákupem dalšího auta je pro většinu prodávajících lidí zásadní a nejnovější statistiky od společnosti Cebia uvádějí, že nejrychleji se u nás prodávají modely s písmenkem H na masce, ať už kurzívou nebo standardně. Tuzemskou Škodu pak překvapivě najdeme až na posledním místě nejlepší pětice.

Cebia v nejnovější tiskové zprávě uvádí, že průměrná doba prodeje ojetého vozu v Česku je až 66 dnů, přičemž rozdíly mezi jednotlivými značky i modely mohou činit až 30 dnů. Z oficiálních přehledů současně můžeme vyčíst, že vůbec nejrychleji se v Česku prodávají ojeté vozy s maximální cenou do půl milionu korun.

V nejúspěšnější cenové relaci od 300 do 400 tisíc korun to průměrně trvá rovných 60 dnů. Na druhém místě s 62 dny jsou vozy v levnější relaci 200 až 300 tisíc korun, na třetím pozici s 64 dny pak v dražší relaci 400 až 500 tisíc korun. S velkým náskokem jsou nejžádanější ojetiny ve stáří od 4 do 5 let. Překvapivě dlouho se u nás prodávají i zánovní ojetiny staré do 3 let od data výroby. Kompletní grafy si můžete prohlédnout v naší galerii.

A jaké značky ojetin jsou v Česku nejžádanější? Nejrychleji se na tuzemském trhu prodávají vozy značky Hyundai, jejichž průměrná doba prodeje je 53 dnů. V těsném závěsu jsou značky Honda (55 dnů), Dacia (56 dnů), Kia (58 dnů) a Škoda (59 dnů). Všechny tyto značky se u nás prodávají rychleji, než je celkový průměr celého trhu a zpravidla se jedná o levnější rodinná vozidla. Nejdelší dobu prodeje ze sledovaných značek mají německé prémiovky Mercedes-Benz (78 dnů) a BMW (85 dnů).

Nejnovější statistika od Cebie samostatně sleduje i českou značku Škoda – nejrychleji u nás prodáte Octavii (55 dnů) a Fabii (56 dnů). Za 85 dnů si nový majitel odveze ojetý Kodiaq, Rapid a Citigo, za 86 dnů Superb a za 92 dnů Karoq.

Zajímavých výsledků si můžeme všimnout i nejdelší doby prodeje ojetých aut v cenové relaci nad jedním milionem korun. Cebia k tomu dodává, že u hodně drahých aut už lidé více o koupi přemýšlejí a zvažují ji.