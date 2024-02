Výhodné elektroojetiny: Tyto kompakty z druhé ruky vás nezruinují

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Zatímco ve zbytku Evropské unie už elektromobily nejsou úplné tabu, v Česku se vozy bez spalovacího motoru stále příliš nenosí. Za vším hledejte peníze a přesně to je také jeden z hlavních důvodů, proč se podíl elektromobilů na tuzemských silnicích stále pohybuje kolem hranice jednoho a půl procenta. Ke konci září letošního roku bylo prodáno celkem 20.323 plně elektrických vozů, což nás řadí, v porovnání s ostatními státy EU, na nejspodnější příčky žebříčku.

Zajímavou statistikou poté je, že zhruba devět desetin současných majitelů elektromobilu u bezemisního pohonu plánuje setrvat i při koupi dalšího vozu, a až se tak stane, jeho dosavadní dopravní prostředek poputuje s největší pravděpodobností do autobazaru. Tam po něm mohou pokukovat i ti, kteří zprvu elektromobil kvůli jeho vysoké ceně opomíjeli. Jejich hodnota během prvních pár let stále padá neuvěřitelnou rychlostí - zcela neúměrnou vůči tomu, jakou jistotu s nákupem elektromobilu z druhé ruky máte. V drtivé většině si s sebou nemusíte brát ani kamaráda automechanika. Vzhledem k tomu, že stále převládají velice mladé elektroojetiny, zvládnete drtivou většinu kontrol i vy sami pouhým pohledem. Zvýšenou pozornost věnujte stavu karoserie, interiéru a brzd (případně pneumatik).

Největší skepse panuje ohledně trakční baterie a její maximální kapacity. Problém tkví v tom, že řada výrobců tento údaj neposkytuje ráda. Pokud budete mít štěstí, vylovíte tuto informaci přímo z infotainmentu, případně mobilní aplikace, jak tomu je třeba u elektromobilů Tesla. V horším případě budete muset zapojit diagnostiku nebo číslo dopočítávat dle dojezdu při 100% nabité baterii.

Hodnota maximální kapacity trakční baterie je klíčová, protože ovlivňuje celkový dojezd vozidla a v některých případech i jeho výkon. Aktuální stav odráží mnoho faktorů, včetně typu akumulátoru, celkového počtu najetých kilometrů a způsobu, jakým bylo s baterií zacházeno předchozím majitelem. Koneckonců, právě tato část je nejdražší součástkou, což znamená, že její stav má značný vliv na celkovou hodnotu automobilu a to platí zejména v případě, když už neplatí záruka na baterii - informaci o jejím trvání doporučujeme bezpodmínečně vyžádat. Nejčastěji se setkáte se zárukou na osm let nebo 160.000 km podle toho, co nastane dříve. Výrobce tím garantuje, že během tohoto období bude baterie fungovat bez problémů a její maximální kapacita neklesne pod určitou hranici, která je běžně stanovena na 70 % původní kapacity. V opačném případě ji bezplatně vymění, což vám může ušetřit značnou částku, která se obvykle pohybuje od nižších stovek tisíc korun až k hodnotám blížícím se jednomu milionu korun.

Pokud si kupující dá na tohle pozor, s největší pravděpodobností ho v budoucnu nečekají žádná nepříjemná překvapení, spíše naopak. Jednou z hlavních výhod elektromobilů je totiž jejich jednoduchý pohon, díky čemuž jsou náklady na servis výrazně nižší ve srovnání s vozy se spalovacím motorem. Dalším významným benefitem je ekonomičnost provozu, zejména pokud máte vhodné podmínky pro jeho vlastnictví, mezi které patří možnost nabíjení doma (případně v práci), a to ideálně se zvýhodněnou sazbou D27d. Navíc, vlastníci elektromobilů v České republice mohou využívat další finanční výhody, včetně bezplatného parkování v mnoha tuzemských městech. Rovněž odpadá nutnost koupě dálniční známky pro využívání dálnic.

Vybrali jsme pro vás šest kompaktních elektromobilů, které představují ideální možnost pro vstup do světa elektromobility. Tyto modely jsou (nejen) v českých bazarech dobře zastoupeny a jejich ceny se obvykle pohybují pod hranicí půl milionu korun.

Video se připravuje ...

Dacia Spring: Tři roky na trhu a je z ní zajímavá ojetina

Hlad po cenově dostupných elektromobilech byl a je stále obrovský. Právě tuto mezeru se snažila vyplnit Dacia se svým modelem Spring, jehož základní cena byla v roce 2021 stanovena na 449.990 Kč, zatímco vyšší ze dvou výbav s označením Comfort Plus vyšla na 489.990 Kč. Pohonné ústrojí je v obou případech stejné - jeden elektromotor generuje výkon 33 kW, přičemž baterie s kapacitou 27,4 kWh zvládne v kombinovaném provozu na jedno nabití zhruba 230 km dle WLTP. V realitě budete vděční za 200 km ve městě. Při uvedení novinky na trh panovaly největší obavy zejména z velice nízkého výkonu, který malý elektromobil rozpohyboval na stovku za 19,1 sekundy. To už vzbuzuje jisté otazníky i z hlediska bezpečnosti v běžném provozu. Nevynikal ani kvalitou zpracování, výbavou nebo velikostí, ale je nutné podotknout, že do této chvíle na českém trhu nenajdete levnější elektromobil. Tento status si drží i po drobném zdražení, které přišlo na začátku letošního roku s představením vylepšené verze. V současnosti ceník obsahuje pouze jedinou variantu pro osobní užití - nese označení Extreme a za cenu 576.400 Kč nabídne silnější pohon s výkonem 48 kW, lepší výbavu a nové logo na přední masce.

Zrychlení z 0 na 100 km/h je hodnotou 13,7 sekundy už vcelku adekvátní, ale obratem je třeba zmínit, že baterie zůstala i po drobném faceliftu beze změny, což znamenalo další úbytek maximálního dojezdu na jedno nabití. Slabší motorizace je stále k dispozici v Cargo verzi, která vyměnila zadní sedačky za dodatečný zavazadlový prostor, čímž se model Spring stal jednou z nejmenších „dodávek“ na světě. Původní verze, uvedená před dvěma roky, se na evropském trhu těšila velkému úspěchu a před uvedením výbavy Extreme zaznamenala přes sto tisíc objednávek. Pro 93 % klientů se jednalo o vůbec první elektromobil a 72 % lidí vlastnilo díky tomuto modelu dacii poprvé. Tuzemský trh byl na prodeje poněkud chudší, ale přesto se do oběhu dostalo tolik kusů, aby bylo posléze v autobazarech na výběr. Nejlevnější exempláře výbav Comfort a Comfort Plus lze v českých bazarech dohledat za částky okolo 300.000 Kč, zatímco v Německu se ceny běžně pohybují na hranici 250.000 Kč.

Dacia Spring Výroba od 2021 Výkon 33 až 48 kW Dojezd přibližně 190 km Ceny v bazarech od 300 000 Kč

Hyundai Kona Electric: Všestranně přesvědčivý

Existuje jen málo vozů, u kterých byste měli v konfigurátoru tak pestrý výběr pohonů. Na své si přijdou milovníci benzinu, nafty i částečné a úplně elektrifikace. První generace modelu Kona je jedním z mála elektromobilů, které vzali na milost i mnozí kritici tohoto trendu. Tuto teorii mi koneckonců potvrdil i někdejší kolega, který svou obhajobu začal typicky „Když už bych si musel vybrat…“. Kompaktní SUV si na nic nehraje, nesnaží se šokovat, a tím pádem se v něm bude cítit zcela komfortně i člověk, který strávil většinu svého života za volantem automobilu se spalovacím motorem. Je to jen o něco méně hlučné. Navíc, podívejte se na ty tabulkové údaje! Model Kona Electric patřil mezi průkopnické elektromobily na českém trhu s dojezdem přesahujícím 450 kilometrů a cenou pod hranicí 1.050.000 Kč, což je do této doby v segmentu B poměrně nevídaný úkaz. Avšak díky vysoké efektivitě vozidla byla verze s menší baterií o kapacitě 39,2 kWh a dojezdem 305 km v kombinovaném provozu pro většinu zákazníků zcela dostačující. Ta se musí spokojit s menším nabíjecím výkonem 44 kW, při kterém trvá nabíjení z 10 na 80 % zhruba 47 minut, zatímco dražší varianta s nabíjecím výkonem 77 kW dokončí tento proces přibližně za 44 minut.

Rozdíl tkví také ve výkonu elektromotoru - silnější verze nabídne slušných 150 kW, zatímco levnější alternativa 100 kW. U obou variant tabulka uvádí 395 Nm točivého momentu. Kona s nižším výkonem nepůsobí nutně ospale, ale příjemně uvolněně. Při sešlápnutí akcelerátoru se výkon nepřenáší na přední kola tak prudce jako u silnější verze, ale přesto nabízí dostatečnou dynamiku pro většinu běžných situací, která pocitově přesahuje očekávání daná udávaným počtem koňských sil. Také díky nízké poruchovosti se v současnosti jedná o jeden z nejžádanějších elektromobilů z druhé ruky, ale v tuzemských i zahraničních bazarech budete mít stále na výběr. Spodní hranice v Česku leží na 400 až 500 tisících korunách za verzi se slabší baterií.

Hyundai Kona Electric Výroba od 2016 do 2023 Výkon 100 až 150 kW Dojezd 350 až 484 km Ceny v bazarech od 400 000 Kč

Nissan Leaf: Nástupce ošklivého káčátka

Dnešní optikou považujeme Nissan Leaf za jeden z nejvlivnějších modelů, který se spolu s Renaultem Zoe nebo BMW i3 na českém trhu výrazně podílel na vzestupu a popularizaci „první generace“ elektromobilů. To však nemění nic na tom, že původní leaf objektivně nebyl příliš povedeným autem - designem spíše odpuzoval, jízdními vlastnostmi ani dojezdem neoslnil a ani spolehlivost mu neříkala pane. Kazila se zejména drobná elektronika. Na druhou stranu musíme uznat, že ceny, za které se první generace prodává, skutečně lákají, a jestli hledáte skutečně nejnižší možný odrazový můstek pro vstup do světa elektromobility, nemůžeme se vaší volbě divit. Mnohem zajímavější je však pro nás nástupce, který byl do Evropy uveden v roce 2018. Ten se vypořádal s drtivou většinou nedostatků svého předchůdce, a ještě k tomu nasadil smířlivou cenu. S kapacitou až 62 kWh nabízí leaf druhý největší dojezd ze všech šesti představených modelů a na jedno nabití je schopen ujet přes 300 kilometrů.

Cena ojetého modelu Leaf s velkou baterií a výkonem 160 kW se však také pořádné prodraží - v českých bazarech cena za tuto verzi začíná na hranici 500.000 Kč. O něco levněji poté vyjde varianta se 40kWh baterií a výkonem 110 kW, který tuzemského zákazníka vyjde zhruba o 100.000 Kč levněji. S maximálním dojezdem 250 kilometrů se jednou za čas můžete vydat i na delší cestu, čemuž nebrání ani rozměry. Téměř 4,50 metru dlouhý leaf nabídne dostatek místa pro zavazadla a čtyři dospělé cestující a se svou výškou 1,53 metru je takřka stejně vysoký jako některá kompaktní SUV. Mezi největší nevýhody se často řadí absence rychlého nabíjení (maximální nabíjecí výkon je pouhých 46 kW), což jasně napovídá, že leaf je třeba nabíjet výhradně doma nebo v práci.

Nissan Leaf Výroba od 2017 Výkon 110 až 160 kW Dojezd 270 až 380 km Ceny v bazarech od 400 000 Kč

Renault Zoe: Legenda městských center

Aliance Nissanu a Renaultu měla, co se týče prodejů plně elektrických vozů, po přelomu minulého desetiletí defacto monopol a největší zásluhy na tom měl právě model Zoe od francouzského výrobce. První masově úspěšný elektromobil byl do Evropy uveden již v roce 2013 a od té doby si stihla projít již třemi generacemi (ač rozdíly byly vždy poměrně nevýrazné). I přes neustále narůstající poptávku však automobilka minulý rok oznámila ukončení výroby zoe, přičemž náhradou má být bezemisní reinkarnace modelu Renault 5. V současné době najdete nejvíce ojetin tohoto modelu v sousedním Německu, což má jednoduchý důvod. V době, kdy se malý elektromobil dostal poprvé do prodeje, zákazníky stále odrazovala vysoká cena a obava z životnosti akumulátorů. Na to našlo tamní zastoupení jednoduché a velmi výhodné řešení, které je dnes populární zejména v asijských státech - vůz se prodával bez baterie, kterou si majitel zoe pouze pronajímal. Tato taktika výrazně snížila pořizovací cenu a zbavila kupující strachu z drahé výměny trakční baterie, což skutečně podpořilo prodeje. Nicméně je třeba vzít v úvahu, že na trhu s ojetými modely Zoe se nyní objevuje mnoho vozů bez vlastní baterie, což může být pro nového majitele překážkou. Pokud objevíte podezřele výhodnou nabídku, pravděpodobně se bude jednat o tento případ.

Rané modely se standardní 23,3kWh baterií a motorem o výkonu 66 kW mají značně omezený dojezd, který zkrátil akční rádius na 140 km, a na českých silnicích se jedná spíše o raritu. V zahraničí však cena za tuto verzi startuje těsně pod hranicí 200.000 Kč, což může být pro mnohé velmi zajímavá nabídka. U nás nejčastěji narazíte na modely po výrazném faceliftu, který byl představen v roce 2019. Zde už jsou specifikace podstatně vylepšené - oblíbená motorizace R110 disponuje baterií s kapacitou 52 kWh a dojezdem přes 300 km. Jak název napovídá, elektromotor v tomto případě generuje 80 kW, neboli 110 koní, zatímco verze R135 má shodnou baterii, ale výkonem 100 kW (135 koní) svého sourozence převyšuje. Zde se bavíme o rozmezí 400.000 až 600.000 Kč.

Renault Zoe Výroba od 2012 Výkon 80 až 100 kW Dojezd 310 až 315 km Ceny v bazarech od 400 000 Kč

Škoda Citigoe iV: První snaha domácí scény

Co by to bylo za článek o elektromobilech z druhé ruky, kdybychom nezmínili první bezemisní model mladoboleslavské automobilky. Nejmenší a svého času nejlevnější model byl na trh uveden již v roce 2011 společně se sesterským Volkswagenem Up!. Německý sourozenec se elektrického pohonu dočkal již v roce 2013, přičemž jeho oznámení přišlo ještě rok před tím, než byla uvedena jeho spalovací verze (tedy 2010). Za více než dekádu prokázal svou spolehlivost a dnes je oblíbenou ojetinou u těch, kteří chtějí za auto do zásuvky utratit co nejméně. Domácí výrobce představil bateriovou verzi modelu Citigoe iV s šestiletým zpožděním a jeho výroba obratem skončila v roce 2020 spolu s ukončením celé řady tohoto modelu. Co se týče prodejů, očekávání nebylo moc velké a předpokládalo se, že většinu zákazníků budou tvořit firmy, které miniaturní elektromobil využijí do své flotily. Ani jedna z těchto domněnek se nepotvrdila.

Zahajovací 500kusová série se prodala v řádu týdnů a svůj podíl na tom bezesporu měla i příznivá cena. S akční cenou se Citigoe iV prodávalo za 429.900 Kč, posléze za 479.900 Kč. Na výběr nebylo - jediná motorizace disponovala baterií s využitelnou kapacitou 32,3 kWh a dojezdem, který lehce přesahuje hranici 200 kilometrů. Maximální nabíjecí výkon 37 kW znamená, že se z 10 na 80 % dostanete zhruba za 47 minut.

Díky extrémně malým rozměrům, velice nízkému těžišti a slušné porci výkonu (61 kW a 212 Nm točivého momentu) si škodovka vysloužila pověst ohromně zábavného auta, jehož řízení mnozí přirovnávají k elektrické motokáře. Známý nedostatek tkví v nastavení podvozku, který prostě nedokáže zamaskovat fakt, že byl původně vyvíjen pro malý a lehký vůz do města, nikoliv elektromobil, jehož váha atakuje hranici 1300 kg.

Škoda Citigoe iV Výroba od 2019 do 2020 Výkon 61 kW Dojezd 265 km Ceny v bazarech od 340 000 Kč

Volkswagen e-Golf: Golf se vším všudy, ale o trochu tišší

Elektrická verze Volkswagenu Golf byla z mnoha hledisek důležitější než dříve zmíněný e-Up!. Na rozdíl od tohoto miniaturního elektromobilu, určeného především pro nadšence, měl být bezemisní hatchback prvním skutečným testem přijetí elektrického pohonu mezi širší populací. Mnoho silných stránek, které učinily model Golf tolik populární, platí i pro verzi s předponou „e“: prostornost, komfort, jízdní vlastnosti, kvalita zpracování - to vše ho řadí na přední příčky našeho doporučení. Elektrická varianta golfu sedmé generace se do prodeje dostala počátkem roku 2014 s výkonem 85 kW a kapacitou baterie 24,2 kWh. To stačilo na dojezd kolem 150 km, ale ne na to, aby se stal bestsellerem. Facelift na jaře 2017 přinesl nejen o téměř 50 % větší kapacitu baterie (35,8 kWh), a tedy dojezd přes 200 kilometrů, ale také o něco vyšší výkon se 100 kW. Osvěžená a výkonnější varianta se potom také mnohem lépe prodávala a nyní tvoří přes 90 % nabídek na trhu s modely e-Golf. Tato verze však přichází také s jednou nástrahou: její baterie, nesoucí logo Samsung, je známá pro svou rychle klesající maximální kapacitou baterie.

Z praxe známe exempláře s nájezdem přes 100.000 km a 90 % z původní kapacity. Cenové rozdíly v závislosti na stavu baterie jsou u modelu e-Golf obzvláště vysoké, ale v případě, že je část akumulátorů vážně poškozená, lze vyměnit i jednotlivé moduly za zlomek ceny výměny celé baterie. V tomto ohledu zároveň doporučujeme hledat modely s tepelným čerpadlem, které zvyšuje efektivitu a pomáhá chránit baterii v náročných podmínkách.