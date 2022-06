Původní Mini dostane čínské dvojče, půjde o elektromobil

Čína do elektromobility šlape ve velkém a chrlí jednu novinku za druhou. Nyní se vynořila dosud neznámá společnost, která se chystá vyrábět elektrickou podobu klasického Mini. Jde tak o další ikonický vůz, který si čínský trh „vypůjčí“. Vzpomeňme například na kopii Chevroletu Corvette C1, který má dokonce i čtyřdveřové provedení, nebo Volkswagenu Brouk. Ostatně, čínské automobilky jsou kopírováním designu evropských či amerických aut pověstné.

Na rozdíl od výše uvedené dvojice aut je však dvojče Issigonisova Mini věrnější originálu. Nebo lépe řečeno, člověk věci neznalý by dle uniklých snímků zřejmě rozdíl ani nepoznal. Vzhled auta je o něco uhlazenější a baterie zřejmě najde místo pod podlahou – i když je otázka, co to udělá s prostorem pro posádku. Elektromotor si pak dle všeho najde místo pod přední kapotou, kde měl originál tradiční spalovací jednotku.

Vzhled auta si zaregistrovala nová, neznámá společnost Beijing Estech Technology Co., Ltd. Za ní stojí o něco známější firmy, konkrétně IAT Automobile Technology a Karlmann King. Tyto dvě společnosti nás před několika lety oblažily společným projektem prapodivně tvarovaného SUV stojícího na technickém základu Fordu F-450. Nechme se tedy překvapit, co Beijing Estech Technology s Mini ještě vymyslí, nebo jaké další modely představí.

Bližší informace zatím nemáme. Je možná škoda, že za celým projektem nestojí, nebo na něm alespoň nespolupracuje, také automobilka Mini, potažmo BMW. Mini místo toho brzy rozjede výrobu příští generace elektrického Mini, která bude probíhat ve společném podniku GWM-Mini.