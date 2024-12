RaceRoom Racing Experience: Závodní simulátor prošel výrazným oživením

Počítačová hra RaceRoom Racing Experience má za sebou takřka 12 let existence. Závodní simulátor vyšel už v únoru 2013. Možná není tak populární jako série Project Cars či Assetto Corsa, ale své fanoušky si za léta existence získala. Už jen proto, že závodních simulátorů na PC pod Windows mnoho neexistuje.

A už vůbec nejsou zdarma. Tady to platí - tedy alespoň pro základní balíček. Jenže ten správnému virtuálnímu závodníkovi za nějaký čas přestane stačit. Pak je nejlepší si koupit celý obsah hry najednou a posléze dokupovat další nová auta a tratě. Neustále totiž přibývají. Nebo se pustit do online závodění a za úspěchy získávat VRP (virtual race points), které pak slouží k nákupu obsahu. Ale chce to trochu předchozích zkušeností. A na běžném stolním PC či laptopu bez volantu a pedálů… si moc nezajezdíte.

Pravda, je tady možnost tréninku a překonávaní svých dosavadních výkonů, což není úplně špatná zábava. Přičemž vyjetí z trati či náraz do překážky zpravidla znamená anulování času na jedno kolo – a nelze jej v nastavení vypnout. Možnosti závodění proti soupeřům řízeným počítačem a multiplayeru nesmějí chybět. Potřebné „nářadí“ si lze přes web hry samotné ovšem také zakoupit – v různých cenových relacích. Pak si donekonečna můžete hrát se setupy jednotlivých vozů…

Od nákupního vozíku po truck

Aut je k dispozici opravdu nepřeberné množství. RaceRoom postupně „bobtnal“, takže se některá opakují, jen jde o různé ročníky, případně série, protože přibývala po balíčcích. Aktuálně je jich 264, od motorizovaného nákupního vozíku (vážně!) a juniorských monopostů po kamion. Veterány chybí, nejstarší jsou ze 70. let minulého věku. Všechna závodní a skutečná. Třeba i monoposty formule 1 ze začátku 90. let, ze sezóny 2017 a 2022. Ty se, pravda, skrývají pod názvy Formula RaceRoom, ale už jen u „devadesátkových“ strojů zaplesá srdce hráčů prastaré Formula One Grand Prix od MicroProse z roku 1992. Smyšlená jména týmů i jezdců pocházejí právě z ní.

Na výběr je ale nepřeberné množství aut od cesťáků včetně skupiny A přes speciály skupiny 5 a „céčkové“ sportovní prototypy až po DTM z počátku 90. let a modernu z WTCC a WTCR, nechybějí ani všemožná gétéčka a vrchařské stroje. Včetně reálných zbarvení a jmen skutečných pilotů, kteří usedali, popřípadě stále usedají do jejich kokpitů.

Okruhy z celého světa

A tratě? Aktuální počet je 68, přičemž některé jsou rozdělené, ale zase jich většina obsahuje několik dalších verzí. Pokrývají skutečně takřka celý svět vyjma černého kontinentu. Circuit de la Sarthe a Monako hledejte jinde. Ale i tak je na výběr možností dosti včetně Severní smyčky Nürburgringu, oválu v Indianapolis, Spa-Francorchamps, Daytony, nádherného Mount Panorama v australském Bathurstu... Kupříkladu městský okruh ve francouzském Pau v mnoha hrách nenajdete, stejně tak „německé Monte Carlo“ Norisring v Norimberku, o šíleném Macau nemluvě. Circuit de Charade u Clermont-Ferrandu ale zahrnuje jen moderní krátkou verzi, osmikilometrová horská bohužel schází, proháněly se na ní i monoposty formule 1.

České fanoušky zase potěší přítomnost Mostu i Brna. Most je v aktuální konfiguraci se šikanou, původní s retardérem, popřípadě krátká verze chybí. Ale zase si zajezdíte na Slovakiaringu, Salzburgringu… Na skutečnou Moscow Raceway se aktuálně dostanete jen těžko.

RaceRoom je opravdovým simulátorem. Ani na nejmenší možnou obtížnost auta nejezdí jako po kolejích (vzpomeňte si třeba na všechny díly Grand Prix od MicroProse). Navíc i na ní lze poznat, že se každý stroj chová trochu jinak.

Osvěžená grafika

Letos prošla hra razantními změnami. Vylepšení se konečně dočkala grafika, která už byla, pravda, trochu obstarožní. Vzhledem k původnímu vydání hry není divu, i když se od té doby změnil engine. Vozy realističtěji svítí, úpravou prošlo i stínování. Nijak to neomezuje její použití, nepotřebujete nejmodernější herní počítač. Osobně mám stroj s 8 GB RAM, procesorem Intel Core i5 2,8 GHz, grafickou kartou GeForce GTX 950M a Windows 10, což rozhodně není bůhvíjaký výkřik nejmodernější techniky. Naopak se plynulost hry vylepšila. K volbám denní doby přibylo i nastavení počasí. Ale vlastně jen oblohy od slunečna po těžké mraky. Pořád schází noc a déšť, hrátky s ročními dobami jako v Project Cars 2 se tu nekonají. Zatím.

Nové (staré) tratě i auta

Důležité jsou ale i novinky v obsahu. V roce 2024 přibyly nové okruhy. K dispozici je portugalský Estoril (ten hodně chyběl), nejnovější podoba nizozemského Zandvoortu a německé Motorsport Areny Oschersleben. Berlínský AVUS zahrnuje poslední verze z let 1994 a 1998, na letišti v Diepholzu se jezdívalo DTM. Přibyl klasický, takřka sedmikilometrový Hockenheimring s lesními úseky a šikanami, tedy podoba před rokem 2002, než z něj Hermann Tilke udělal dráhu pro motokáry. Výčet doplňuje Silverstone, opět v „klasické“ podobě před přelomem milénia.

Do už tak široké škály aut přibyl v listopadu balíček DTM 2024, který doplnil ten loňský. Konečně se tak v RaceRoomu objevilo lamborghini. Milovníky starších aut ale potěšily jiné „packy“. Hlavně DTM 1995, který souvisí s výše popsanými německými okruhy. Mercedes-Benz C AMG (W202) už ve hře byl, v září 2024 se přidaly Alfa Romeo 155 TI a Opel Calibra V6. A v prosinci se konečně objevila kategorie Super Touring, tedy dvoulitrová cestovní auta ze stejné doby. Konkrétně Audi A4, Honda Accord, BMW 320i E36 a Volva 850 a S40.

Potěšil i link na bonusové auto, kterým byl vrchařský speciál BMW E36 s motorem Judd V8 z formule 1. Stejně motorizovaný jedničkový „bavorák“ je dokonce v základním balíčku zdarma. Po evropských kopcích je proháněl jejich tvůrce Georg Plasa. Jenže na německého borce od 10. července 2011 už je vzpomínáme, právě za volantem „stotřicetčtyřky“ tragicky havaroval v italském Rietti, v rychlosti pře 200 km/h vylétl z trati a narazil do skály.

Drifty

Hru vyvinuli švédští SimBin Studios, proto jsou v ní všechny tamní aktivní tratě. Od svého založení v roce 2003 se věnovali výhradně závodním simulátorům, po jedenácti letech existence změnili název na Sector3 Studios. V lednu 2022 je koupila německá KW Automotive, známá svými komponenty odpružení a vlastnící mimo jiné i slavnou značku litých kol BBS. Divize vývoje her tedy nese aktuálně název KW Studios. V blízké budoucnosti si v RaceRoomu na své přijdou i milovníci driftování.

Zdroje: RaceRoom.com, Wikipedia, MicroProse.com

Foto: RaceRoom