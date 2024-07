Rady před koupí Peugeotu 206 CC: Radost za dva platy

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Pověst rozhodně nemá 206 CC a vlastně celá tato modelová řada příliš dobrou. Nadšenci do aut vůz hned odsoudí jako nekvalitní, s omezenou torzní tuhostí karoserie a s nálepkou auta pro ženy. Kdysi pro dobře situované, dnes spíše pro ty, které se chtějí lišit, rády si užívají jízdu s větrem ve vlasech, ale zároveň mají také hlouběji do kapsy. Model 206 CC ale minimálně v jedné oblasti exceluje. Jedná se o nejdostupnější plně funkční kabriolet na trhu. Spojení „plně funkční“ je důležité, neboť pojízdné exempláře lze pořídit od nějakých 40.000 korun. Jakékoliv jiné kabrio, třeba starší, a tedy více odpovídající youngtimeru, za uvedené peníze funkční zcela jistě nebude. Spíše půjde o totální vrak, jenž bude žádat nemalé investice v čele s kompletní renovací, aby vůz plnil své původní poslání. Navíc když u 206 CC přihodíte dalších dvacet tisíc korun, můžete mít již opravdu hezká auta s rozumným kilometrovým proběhem.

Největší strašák – střecha!

Peugeot 206 CC se představil v roce 2000 coby sériová podoba konceptu Peugeot 20 Coeur Concept '1998. Ten se představil v době, kdy dokonce ještě ani výchozí hatchback 206 nebyl znám. Oproti starším modelům 205 Cabrio a 306 Cabrio přišlo CC s pevnou skládací střechou. Pokud nepočítáme Peugeot 401 Eclipse z poloviny 30. let 20. století, pak šlo historicky o druhé takto řešené auto. Tím prvním byl původní roadster Mercedes-Benz SLK (R170), který vám nedávno výborně popsal kolega Lukáš Prejzek.

Právě pevná skládací střecha budí v kupujících cécéčka největší obavy, neboť na rozdíl od závad na mechanice či elektrice se mohou její opravy prodražit. Sice ji nemusíte stahovat, a tedy jezdit v podstatě v uzavřeném malém kupé, jenže není to právě to hlavní, kvůli čemu si 206 CC pořizujete? Jak asi tušíte, postavit hlavu si tohle zařízení umí, jakkoliv že by střecha vykazovala nějaké vyloženě fatální problémy, říci asi nelze. Čím vás tedy poškádlí a čím vyloženě vytrestá?

Pro správnou funkčnost střechy je velice důležitý hydraulický olej. Jediným správným je Aral Vitamol ZH-M na minerální bázi. Nevyžaduje výměny, pouze kontrolu množství. To se dělá při zavřené střeše, přičemž hladina oleje musí ležet mezi ryskami nádobky, která je součástí centrální elektrohydraulické jednotky. Samotná kontrola ale není úplně jednoduchá, neboť jednotka se ukrývá pod střechou mezi zavazadelníkem a kabinou. K přístupu je potřeba nejprve demontovat část čalounění. Při koupi se tak budete muset spokojit jen s důkladným vyzkoušením střechy. Její pohyb musí být plynulý. Pokud při něm dochází ke škubání či střecha vyluzuje různé pazvuky, takový vůz si nekupujte. Rozhodně se nenechte uchlácholit řečmi typu, že „to stačí promazat wédéčkem (mazivo WD40)“.

Občas se také stane, že při natahování či stahování střechy dojde k jejímu zaseknutí v určité poloze, takže celý proces stažení či natažení neproběhne. Nebo se střecha zcela zavře, nicméně na centrálním displeji se objeví hláška „zámek víka kufru neuzamčen“. To pak nezbývá než navštívit servis, nejlépe autorizovaný, případně vůz svěřit někomu, kdo s tím má zkušenosti. Příčin popsaného chování může být více. Nejčastěji je vinen některý z mikrospínačů, jichž je celkem šest. Někdy je stačí jen vyčistit, jindy pomůže až výměna některého z nich.

Zmíněná centrální elektrohydraulická jednotka střechy kupodivu není zase tak drahá. Od nezávislého britského prodejce Roofmotors ji lze pořídit za 179,95 libry, což je v přepočtu 5399 korun. K tomu ale je potřeba připočítat poštovné a případně celní poplatky. Zmíněná firma nabízí i jiné díly střechy, například zvedací hydraulické válce, řídicí jednotku a další součástky. Ceny jsou překvapivě příznivé. V nouzi lze střechu zatáhnout také ručně, přičemž postup je vcelku srozumitelně popsaný v návodu k obsluze. Je tam ovšem poznámka, že je dobré to dělat ve dvou lidech.

Se stahovací střechou bohužel souvisí omezená torzní tuhost karoserie, jakkoliv ji Peugeot dodatečně vyztužil, mimo jiné také čtyřmi diagonálně vedenými tyčovými výztuhami, přišroubovanými k podlahovému roštu. Oproti starší 306 Cabrio, která má ale plátěnou střechu, je údajně skelet 206 CC asi o třetinu tužší. Přesto různé povrzávání plastů či lupání ve vytažených sklech dveří patří k běžnému koloritu jízd s tímto vozem. S lety se mohou vyskytnout také netěsnosti, přičemž výměna těsnění vyjde draze. Navíc jeho dostupnost bude různá. Po koupi se tak určitě vyplatí těsnění ošetřit glycerínovým olejem. A to čas od času opakovat. Jen tak zajistíte, že bude i po mnoha letech měkké, a tedy těsnit.

Také se doporučuje kupovat pokud možno kusy, které nejsou havarované, minimálně ne v zadní části karoserie. To sice platí u ojetin obecně, avšak u otevřených vozů zvlášť. Přesto, v rodině jsme ojetý Peugeot 206 CC měli několik let, přičemž byl lehce havarován na přední i zadní část a nějaké problémy to nezpůsobovalo.

V době příchodu Peugeotu 206 a jeho recenzované verze CC se ještě Francouzi spoléhali na vlastní konstrukční řešení. To platí zejména o podvozku, na nějž mnozí žehrají, jiní si jej naopak pochvalují. To záleží, jak se na to díváte. Přední náprava ničím zvláštním nevyniká. Škoda jen, že u spodního ramene tvaru hokejky nelze měnit samostatně jeho čep. Oba silentbloky ale vylisovat lze, a navíc je lze zakoupit jak v dealerské síti značky, tak samozřejmě i v náhradách. Ten přední je převzatý z rychlých verzí modelu XS, GTI a RC. Nabízí přesnější vedení ramene a potažmo kola, leč také nižší životnost a je i dražší než silentblok na stejném místě, používaný u běžných modelů řady 206.

Vzpomínaná originalita se tak týká spíše zadní nápravy se zcela nezávislým zavěšením zadních kol a odpružením dvojicí torzních tyčí. U 206 CC najdete ještě třetí tyč, procházející středem nápravnice tvaru písmene H. Má stejnou funkci, jakou mívá obyčejně stabilizátor. Zmíněné řešení má své přednosti, ale také nedostatky, k nimž patří jistá servisní náročnost.

Ramena jsou v nápravnici uložena prostřednictvím pouzder s jehlovými ložisky. Pokud do nich pronikne vlhkost, začnou uvnitř korodovat, čímž vzroste radiální vůle v nich. Za strop životnosti počítejte proběh přibližně 200.000 km. Pro zajímavost, u starších aut skupiny PSA vyžadovala specifická zadní náprava pozornost zpravidla dříve.

Že je zavěšení ve špatném stavu, prozradí postavení zadních kol do písmene A při pohledu zezadu. Druhotným projevem je nestabilita zádi při prudší změně směru jízdy a samozřejmě různé povrzávání a hluk.

Uložení ramen koupíte samostatně a ani to není moc drahé. Mnohem větší patálie je to celé vyměnit. Zejména vnější torzní tyče jsou téměř vždy zarezlé. Vzhledem k tomu, že tenhle druh zadní nápravy používala v různých obměnách svého času většina peugeotů a citroënů vyráběných od 70. let až do první dekády 21. století, dodnes existují firmy, které tyhle specifické nápravy odborně repasují. Někteří vám dokonce vymění nápravu na počkání za repasovanou (lidově kus za kus). Ceny za výměnu se pohybují od zhruba 5000 korun až po 9500 korun.

Peugeot 206 CC není na poměry veteránů a youngtimerů zase tak staré auto. Vždyť první kusy vyjely v roce 2000, poslední o sedm let později. Jenže i tak je to už zhruba dvacet let. Názory, že peugeoty z tohohle období nereznou, jsou liché. Ano, nastoupivší generace (207 CC) je na tom z hlediska ochrany proti rzi i po letech velmi dobře. Starší 206 CC rezne, jen to není na první pohled vidět. Dokonce ani u nejzanedbanějších exemplářů běžným okem při pohledu na vůz korozi neobjevíte.

206 CC (a vlastně celá řada 206) má v zásadě tři specifická místa, kde je rez téměř vždy, jen záleží, v jak moc pokročilé fázi. Při koupi si dobře prohlédněte podlahu v zadní části a její podélníky. Zejména v místě nápravnice jsou téměř vždy zkorodované. A nápravnice spolu s torzními tyčemi rezne také. Někdy je tady koroze tak masivní, že velmi komplikuje demontáž zadní nápravy.

Druhým specifickým místem je z pohledu řidiče pravý přední podélník v motorovém prostoru. Jde o nějaký principiální problém, protože starší a menší Peugeot 106/Citroën Saxo zde reznou také, jakkoliv podélníky jsou ve srovnání s 206 odlišné. A do třetice korodují takzvané hrnce nebo také klobouky čili ta část karoserie, v níž jsou uloženy tlumičové vzpěry přední nápravy. Na druhou stranu, třeba podlaha v přední části bývá v pořádku stejně jako prahy.

Pohonné jednotky: Méně znamená více

Francouzské kupé-kabrio poháněly po celou dobu produkce dva zážehové čtyřválce. Oba zástupci ještě původních motorů PSA. Později dorazil ještě vznětový čtyřválec 1.6 HDi. A jelikož benzinové motory zdaleka převládají a jsou pro takové auto vhodnější, zaměříme se pouze na ně, přičemž doporučujeme zvolit ten menší o objemu 1,6 litru s označením TU5J4.

S výkonem 80 kW již nabízí dostatečně bryskní dynamiku, byť síly v nízkých otáčkách moc není. Kdo si chce užít temperament, musí motor vytáčet. To však není zásluhou krátkých převodů pětistupňové skříně nikterak obtížné.

Kdo se s tím spokojí, najde v tomto motoru jistě zalíbení. Pověst spolehlivé pohonné jednotky, dokonce i po letech mu kazí občas vyšší spotřeba oleje. Naštěstí nejsou vinny pístní kroužky či opotřebené vnitřní plochy válců jako jinde, nýbrž „banalita“ v podobě ztvrdlých těsnění vodítek ventilů. Dobrou zprávou je, že všechna CC jsou vybavena snímačem hladiny oleje, kdy po každém otočení klíčku displej ukazuje s pomocí segmentového ukazatele skutečné množství oleje.

Alternativou ke čtyřválci 1,6 litru byl větší dvoulitr. Ten však není zvětšeninou výše uvedeného agregátu, ale zástupcem jiné řady EW (označení EW10). Dynamika je lepší, což platí dvojnásob v nízkých otáčkách. Navíc dvoulitr je hliníkový a v přídi skloněný výrazně vzad, takže rozhodně neovlivňuje negativně jízdní vlastnosti. Motory EW prosluly zvýšenou spotřebou oleje. V praxi u některých exemplářů byl apetyt po mazivu masivní, jiné nežraly skoro žádný. Dnes bychom to jako problém skoro neviděli.

Mnohem horší jsou patálie se studenými starty. Ty mají příčinu ve špatně vyřešených hydraulických vymezovačích ventilové vůle, které jsou prostě příliš malé. I zkušení servisáci vozů PSA ještě v době, kdy nebylo 206 CC tak staré, přiznávali, že tento problém je v zásadě neřešitelný. V praxi se závada projevuje tím, že po delší odstávce (přes noc) motor nechytne na první pokus. Až zpravidla napodruhé. Na internetu se lze dočíst, že problém lze vyřešit výměnou zdvihátek za ta z větší verze motorů EW 2,2 litru (EW12). Jenže pohled do originálního katalogu dílů tuhle teorii maže, neboť zdvihátka pro EW10 a EW12 jsou stejná (stejné katalogové číslo). Podobný projev mísící se se škubáním při akceleraci může mít na svědomí také karbonem zanesené sací potrubí. To však lze vyčistit. Po pár ujetých desítkách metrů se však motor „chytí“ a vůz už jede normálně.

Servisní rady

Olej se u zážehových motorů mění po 15.000 km, maximálně po 20.000 km, vždy ale po jednom roce. Rozvody u zážehových motorů přicházejí na přetřes po nájezdu 120.000 km, časově po deseti letech. Peugeot používal pro oba motory olej SAE 5W- 40, konkrétně Total Quartz 9000.