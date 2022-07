Rallye Bohemia startuje: Vyhraje Kopecký, Pech nebo Mareš?

Podle pravidel platných od letošního roku jsou vozidla rozdělena do dvou divizí. V první jsou zařazeny automobily s aktuální nebo méně než osm let prošlou homologací FIA. Do druhé divize patří vozy, které mají národní homologaci, ale homologace FIA je starší než osm let. To se týká také speciálů WRC. S jedním z nich jede Václav Pech.

Kudy vedou závodní cesty

Letošní Bohemia Rallye Mladá Boleslav se koná v tradičním červencovém termínu, ale pod novým názvem obsahujícím jméno statutárního města Mladá Boleslav. Tratě unikátních a technicky náročných rychlostních zkoušek opět provedou posádky Středočeským a Libereckým krajem. V pátek proběhnou přejímky a odpolední divácká show v areálu Autodromu Sosnová u České Lípy, kde se navečer uskuteční úvodní rychlostní zkouška.

Pro letošní rok organizátoři připravili těžké zkoušky Kvítkovice, Bzí a Radostín na Liberecku, kde se jede v sobotu 9. července první etapa. Radostín je svou délkou 21,74 kilometru nejdelší erzetou soutěže. V neděli se rallye vrátí na Mladoboleslavsko, kde na účastníky čekají měřené úseky Staroměstská, Krásná a Zvířetice. Čtrnáct rychlostních zkoušek měří dohromady 157,85 kilometrů. Servisní zóna bude umístěna na letišti v Hoškovicích u Mnichova Hradiště. První posádky se objeví na cílové rampě na Staroměstském náměstí v Mladé Boleslavi v neděli 10. července v 16.00 hodin.

Sólo bude mít předjezdec

Soutěž má pro značku Škoda nejen symbolický význam, proto je rozhodnutí ukázat nový soutěžní vůz veřejnosti právě tady naprosto logické. Pár týdnů před oficiální homologací se Škoda Fabia RS Rally2 představí na tratích všech rychlostních zkoušek s označením X. Znamená to, že pojede čtyři minuty před první posádkou startovního pole.

Roli jejího pilota zastane norský jezdec Andreas Mikkelsen, jenž v minulosti vyhrál tři soutěže světového šampionátu a loni se stal s vozem Škoda Fabia Rally2 evo mistrem Evropy a současně mistrem světa v kategorii WRC2. Na horké sedadlo spolujezdce usedne jeho obvyklý navigátor Torstein Eriksen, takže nepůjde o žádnou spanilou jízdu. Diváci podél trati budou moci sledovat zbrusu nový speciál v ostrém tempu bezprostředně před soutěžním polem.

Video se připravuje ...

Dealerské posádky hrají prim

Zatímco Škoda Fabia RS Rally2 pojede mimo soutěž, ve startovním poli budou hrát prim dealerské týmy s vozy Škoda Fabia Rally2 evo, které vládnou absolutní klasifikaci domácího šampionátu. V pozici vedoucí posádky českého mistrovství odstartují vítězové poslední odjeté soutěže v Hustopečích Jan Kopecký a Jan Hloušek z Agrotec Škoda Rally Teamu. V barvách domácího Laureta Auto Škoda Teamu nastoupí jejich nejbližší pronásledovatelé Filip Mareš a Radovan Bucha. Mladík Dominik Stříteský se zkušeným navigátorem Jiřím Hovorkou ze stáje ACA Škoda Vančík Motorsport chtějí navázat na výborné výkony z dosavadních soutěží, které jim zajistily aktuálně třetí příčku v průběžném pořadí. Naopak napravit ne zcela vydařený výsledek z Hustopečí chtějí Adam Březík s Ondřejem Krajčou ze Samohýl Škoda Teamu.

Co si myslí favorité Bohemky

Již zmíněný Jan Kopecký obhajuje loňské prvenství. Pokud zvítězí, dosáhne na desáté prvenství v této soutěži a třinácté stupně vítězů. Úřadující mistr republiky také drží další rekordy této soutěže. Během svých patnácti startů vyhrál 98 rychlostních zkoušek a 97 erzet strávil na prvním místě. „Na Bohemku se těším jako každý rok. Máme na ní super vzpomínky. Je to soutěž, která je nejblíže naší týmové základně v Kostelci nad Orlicí. Navíc jsme řadu let spojeni s automobilkou Škoda, takže pro nás je Bohemka jeden ze zásadních domácích podniků. Uvidíme, co nám přinese počasí, které na místních erzetách často významně promlouvá do konečného pořadí,“ řekl Kopecký.

Pětadvacet startů na Bohemii má na svém kontě Václav Pech. Dvakrát zde vyhrál a na svém kontě má jedenáct umístění na stupních vítězů. Mimochodem v Sosnové u České Lípy, kde se jede úvodní erzeta, absolvoval plzeňský jezdec v roce 1996 svůj první závod. „Je před námi jeden z vrcholů sezony a Bohemka je svým charakterem úplně jiná než předchozí závody. Soupeřit se škodovkou na jejich domácích tratích je pro nás prestižní záležitost více než jakákoliv jiná. Zdejší asfalty jsou méně rozbité a mají lepší přilnavost. Můžeme použít tvrdší nastavení podvozku a snížit výšku auta. Jízdní styl je tady bližší okruhovému závodění. Navíc mají pořadatelé skvěle vymyšlené erzety, prostorný servis a řadu doprovodných akcí pro diváky. Navíc se budou rychlostní zkoušky v Sosnové počítat do výsledků, takže si diváci patřičně užijí a mají se na co těšit,“ prohlásil Pech.

Podeváté pojede Filip Mareš mladoboleslavskou soutěž a jeho nejlepšími výsledky na tomto podniku jsou dvě čtvrtá místa z předešlých dvou let. Letos však má jezdec daleko vyšší ambice. „Rallye Bohemia je domácí soutěž nejenom pro nás, ale také pro řadu našich partnerů. Takže z tohoto pohledu nás čeká jednoznačně nejdůležitější podnik sezony. Těšíme se na spoustu našich fanoušků, ale také na aktuální skladbu rychlostních zkoušek. Jsem zvědavý na nový test Zvířetice, na které je šotolinová pasáž. Chceme bojovat o první místo,“ uvedl Mareš.

Přijde pneumatikou loterie?

Potřetí se na Rallye Bohemia objeví Dominik Stříteský, který zde loni startoval v barvách továrního týmu Škoda a obsadil druhé místo. Po předchozím podniku v Hustopečích se věnoval především fyzické přípravě. „Na Bohemce to vypadá v sobotu na pneumatikovou loterii, pokud tedy kolem Turnova zaprší. Osobně mi mokro nevadí, ale netrefit se s volbou pneumatik, to může zásadně ovlivnit výsledky celé soutěže. Jedeme značku Hankock, která se nám letos osvědčila ve všech možných podmínkách, takže stačí pouze zvolit ty pravé. Na loňské druhé místo, kdy jsem jel za tovární tým, nemyslím. Po roce musím rád znovu poděkovat Škoda Auto a Autocentrála za výbornou zkušenost, kterou jsem dostal, a posunula mě dál. Uděláme s Jirkou všechno pro úspěch a také chceme potěšit naší rozrůstající se fanouškovskou základnu. Rád bych pozval všechny příznivce a osobní cíl na Bohemku si nechám pro sebe,“ komentoval situaci před startem Stříteský.

Zajímavosti z dealerských týmů Škoda

Jan Kopecký s Adamem Březíkem si před Bohemia Rally Mladá Boleslav naplánovali společnou přípravu. Posádky Agrotec Škoda Rally Teamu a Samohýl Škoda Teamu spolu stráví den na testovací rychlostní zkoušce v Klášterci nad Orlicí v podhůří Orlických hor.

Filip Mareš z Laureta Auto Škoda Teamu využívá všechny volné dny mezi jednotlivými soutěžemi k budování a vylepšování svého nového týmového zázemí v Žerčicích nedaleko Mladé Boleslavi. Aktuálně tam dolaďují poslední detaily nového doprovodného kamionu.

Dominik Stříteský z týmu ACA Škoda Vančík Motorsport opět vylepšoval svou italštinu na mezinárodních závodech motokár, kde úspěšně působí jako trenér a mentor několika mladých svěřenců. Z nich se na Apeninském poloostrově v poslední době dařilo zejména Karolíně Vančíkové, která patří mezi úspěšné účastníky seriálu Trofeo Easykart.

Diváci se mohou pobavit

V servisní zóně vyroste oblíbený Škoda Rally Park, který návštěvníkům naservíruje řadu zajímavostí. K největším tahákům nepochybně patří maketa nového soutěžního speciálu Škoda Fabia RS Rally2, ale pozornost upoutá i studentský prototyp Škoda Afriq. Dospělí i děti si mohou zazávodit na rallye simulátorech, přičemž vítěz celého víkendového klání obdrží věcné ceny. Kdo nebude chtít soutěžit, může si odpočinout v relaxační zóně nebo si vytvořit rodinný snímek ve fotokoutku.

„Tato rallye je pro značku Škoda jednou z nejdůležitějších soutěží v roce, čemuž odpovídá i naše aktivace na místě. Rádi uvítáme diváky v našem Rally Parku, kde kromě řady dalších atrakcí mohou obdivovat nový vůz Škoda Fabia RS Rally2. Jeho ostrou verzi uvidí i na rychlostních zkouškách se špičkovou světovou posádkou,“ zve fanoušky k návštěvě mladoboleslavské soutěže i jejího zázemí vedoucí marketingu Škoda Auto Česká republika Libor Šedivák.

Tarabus drží neporazitelnost

Populární středočeská soutěž Bohemka, která se poprvé konala již v roce 1974, přivítá také pět posádek značkového Peugeot Rally Cupu. Postupem času začíná početně převažovat nová generace vozu Peugeot 208 Rally4, starší specifikace R2 však ještě nekončí.

Jako průběžný lídr seriálu i hodnocení „dvoukolek“ přijel do Mladé Boleslavi prozatím neporažený Jaromír Tarabus. Dvojice T&T má velké ambice i před nadcházející soutěží. „Na minulém podniku jsme fanouškům představili nový design, který diváci uvidí i na Bohemce. V Boleslavi jsem dlouho nestartoval stejně jako na většině letošních soutěží. Nečekali jsme tolik změn, minimálně polovina rychlostních zkoušek je pro nás nová nebo podstatně upravená. Například nový test Zvířetice je poměrně dost uskákaný, takže bude náročné odhadnout rychlost a najít limity. Může to hodně vytrestat. V každém případě nás čeká obtížná soutěž,“ předpokládá Jaromír Tarabus.

Po vynechání dvou podniků se za volant svého Peugeotu 208R2 vrací Dominik Brož s Jakubem Navrátilem. Dominik letos neměl plány na celou sezónu, ale domácí podnik si nenechá ujít. „Jak už jsme avizovali po Šumavě, letos se svezeme jen na vybraných podnicích a jedním z nich je pochopitelně Bohemka, protože od nás z Turnova je to za rohem. Mám to tady rád a většinou se mi i dařilo. Navíc je to šance oprášit auto i sebe a udělat radost našim fanouškům a kamarádům,“ prozradil turnovský jezdec.

Program Rallye Bohemia

Pátek 8. července – 16.48 RZ1 (5,52 km).

Sobota 9. července – 9.08 RZ2 (3,99 km), 10.35 RZ3 (9,80 km), 11.05 RZ4 (8,52 km), 11.45 RZ5 (21,74 km), 14.05 RZ6 (9,80 km), 14.35 RZ7 (8,52 km), 15.11 RZ8 (21,74 km).

Neděle 10. července – 8.58 RZ9 (5,11 km), 9.29 RZ10 (15,83 km), 10.11 RZ11 (13,17 km), 12.44 RZ12 (5,11 km), 13.15 RZ13 (15,83 km), 14.07 RZ14 (13,17 km).

Průběžné pořadí mistrovství ČR 2022

1. Kopecký, Hloušek (Škoda Fabia Rally2 evo) 231 bodů; 2. Mareš, Bucha (Škoda Fabia Rally2 evo) 192; 3. Stříteský, Hovorka (Škoda Fabia Rally2) 126; 4. Březík, Krajča (Škoda Fabia Rally2) 76; 5. Trojan, Chlup (Škoda Fabia Rally2) 75; 6. Vlček, Skripová (Hyundai i20 N Rally2) 68; 7. Cvrček, Šálek (Škoda Fabia Rally2 evo) 43; 8. Šimek, Baďura (Ford Fiesta R5) 41; 9. Kristensson, Johansson (Švédsko/Hyundai i20 R5) 39; 10. Tarabus, Trunkát (Peugeot 208 Rally4) 28; 11. Lubiak, Dachowski (Polsko/Škoda Fabia Rally2 evo) 23; 12. Talaš, Šmíd (Duck Racing/Škoda Fabia Rally2) 23; 13. Hanák, Večerka (Škoda Fabia Rally2 evo) 23; 14. Trněný, Pritzl (Ford Fiesta R5) 22; 15. Zdeník, Pražák (Ford Fiesta R5 MkII) 20; 16. Jirásek, Machů (Škoda Fabia R5) 19; 17. Bisaha, Ferencz (ČR, Slov./Hyundai i20 R5) 13; 18. Štefan, Vichtora (Peugeot 208 Rally4) 11; 19. Soldát, Winzig (Škoda Fabia R5) 10; 20. Kopáček, Picek (Ford Fiesta R5) 9; 21. Jakeš, Novák (Ford Fiesta Rally5 MkII) 8; 22. Semerád, Persein (Ford Fiesta Rally3) 7; 23. Hordossy, Palivec (Peugeot 208 Rally4) 7; 24. Pokorný, Lasevič (Škod Fabia R5) 4; 25. Jakub Jírovec, Kunst (Alpine A110 RGT) 4.