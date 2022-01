Rallye Dakar Classic: Všichni Češi stále jedou!

Statečně si vedou také obě ženy ve startovním poli. Olga Lounová jako navigátorka v Mercedesu G500. Olga Roučková, která řídí Suzuki Samuraj z roku 1990. „V roce 1990 byly na Dakar v Africe přihlášeny dvě malé Suzuki Samurai o objemu 1300 cm3 a nikdo ani nečekal, že to dotáhnou až do konce. Byl to obzvláště těžký rok. Ze 465 startujících, dokončilo pouze 133, přesto mezi nimi byly i dvě malé suzuki,“ připomíná Roučková historickou paralelu.

Sen o medaili se odkládá

Bývalý motocyklový jezdec Ondřej Klymčiw, který byl jedenáctý na Rallye Dakar 2017, startoval v kategorii Classic již při loňské premiéře. Letos jede s výrazně vylepšenou Škodou 130 LR. „Poslední tři etapy byly hotové peklo. Ještě během dne odpočinku jsem věřil, že můžeme zaútočit na nejlepší v absolutním pořadí, ale tři závodní dny a jednotlivé erzety poté byly hotové peklo. Bylo pár chyb organizátorů v rozpise, pak přišel ošklivý let před dunu, který auto obdivuhodně ustálo. Chtěl jsem být samozřejmě ve špičce, protože jsem závodník. Medailové sny si teda necháme na příští rok,“ vysvětluje Klymčiw.

Devátý den přestalo auto dobíjet a necelých pět kilometrů před cílem „zemřelo“ úplně. „Zastavilo nám asi čtvrté auto, byli to nějací ochotní němečtí manželé. Do cíle šlapali opravdu fest, protože chtěli stihnout svůj čas,“ říká navigátor Tomáš Böhm. Do bivaku vzal škodovku na lano jeden kamion a byl to dost adrenalin. „Tam, kde to šlo, jsme letěli sto padesát i sto šedesát. Šofér se s tím moc nemazal, ale líbilo se mi to,“ pokračoval Klymčiw. Do Saúdské Arábie přiletěl ještě v noci kamarád, který mu přivezl nové spojkové lamely. „Mechanici motor přes noc „oživili“ a pokračujeme dál,“ dodal Klymčiw.

Jede se podle aplikací

Skvěle dokončila etapu posádka týmu Orion – Moto Racing Group. „Auto se nám podařilo rozpohybovat, byl jsem nadšený, jak se to změnilo,“ prohlásil jezdec Martin Čábela, kterého naviguje populární zpěvačka Olga Lounová. „Vypadá to, že se nám do cíle podaří dostat. Počkejte si ale ještě na pátek,“ dodal Čábela.

Na ztrátu nebo penalizace se tu nehledí. Cílem je dokončit dakarskou rallye v Saudské Arábii a tím poctít hlavní myšlenku této slavné soutěže. Jenže první polovina byla pro posádku Čábela a Lounová protrápená. Jinak otestované auto začalo záhadně zlobit, nejdříve převodovka, pak tlak a teplota paliva. To je však minulostí. „Auto začalo fungovat, bohužel je však konec Dakaru. Jenže s tím už nic nenaděláme. Etapy projíždíme bez velkých problémů. Víme, že je vůz konečně dobrým nářadím,“ hlásil Čábela.

Zkušený pilot je unikátní postavou v českém motorsportu. Má zkušenosti s rallye, motorkami, ale také se závody na okruzích nebo do vrchu. A nemalé konto úspěchů! Co ale říká na slavnou pouštní soutěž? „Líbí se mi to, má to úroveň. Přiznávám, že třída Dakar Classic předčila mé očekávání. Není to jen jízda pravidelnosti, ale regulérní závod, kde si musí člověk dávat pozor, aby se vešel do času,“ dodal Čábela, který je zároveň k Dakaru rovněž kritický a několik věcí se mu nelíbí.

„Co se mi na Dakaru nelíbí, tak skutečnost, že je možné jet podle různých aplikací. Ta první patnáctka nebo dvacítka posádek se po trati orientuje podle nějakých francouzských tripmasterů, kde mají trasu nahranou. Pilot pak pouze přidává nebo ubírá plyn. To mi přijde proti filozofii starého Dakaru. To se mi hodně nelíbí,“ přiznává Čábela.

A ještě další věc Čábelu na Dakaru štve… Zkušený závodník plánoval do letošního ročníku vyrazit ve speciálu Matra Murena. To nakonec nevyšlo. „Nelíbí se mi tady úroveň aut. Člověk vyhrabe starý šrot a udělá z toho rádoby závodní auto. Představoval bych si více, že tady budou klasická auta, které se na tom Dakaru v minulosti pohybovaly, prostě speciály. Těch je tu málo. Mezi to počítám mercedes, který má také do závodního speciálu daleko, jako devadesát procent aut tady.“

Classic po 10. etapě

Pořadí: 1. Mogno, Drulhon (Fr./Land Cruiser HDJ80) 344; 2. Arnaud a Adeline Euvardovi (Fr./Mercedes ML) 532; 3. Fuster Pliego, Carlos Ramirez Moure (Šp./Mercedes G-320) 637; … 14. Klymčiw, Böhm (ČR/Škoda 130 LR) 1573 bodů; 17. Ondráček, Lhotský (ČR/Toyota Land Cruiser) 1852; 110. František a Dušan Randýskové (ČR/Land Rover) 58 788; 90. Kazarka, Kalina, Kasak (Slov., ČR, Slov./Tatra 815) 29 995; 119. Čábela, Lounová (ČR/Mercedes G500) 76 605; 122. Petr a Tomáš Fialové (ČR/Land Rover) 85 737; 128. Roučková, Konobloch (ČR/Suzuki Samuraj) 124 575; 130. Albert a Štěpán Panceovi (ČR/Land Rover) 168 259 bodů.