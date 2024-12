Rallye Dakar 2025: Ředitel říká - Splňte si sny

Tento rozhovor vznikl v průběhu roku 2024 v době před listopadovým oznámením trasy Dakaru 2025. Na platnosti a významu Casterových slov to však nic nemění.

Co se vám z posledního ročníku osvědčilo?

Dvoudenní speciálka 48 Chrono. To bylo něco, co nám umožnilo se vrátit k původní myšlence soutěže, kdy nikdo nedělal rozdíly, zda jste profesionální jezdec, nebo amatér. Všichni dobrodruzi se sešli kolem ohně, u jídla a povídali si. Sdíleli společně zážitky a to je důležité.

Do jaké míry vás ovlivnily názory, které jste slyšel při prezentaci Dakaru v různých evropských městech?

Vždycky se snažím mluvit s jednotlivými účastníky, vyslechnu si je a ptám se na jejich názory. Mluvil jsem o úspěchu 48 Chrono, ale nebylo při ní všechno správné. Auta a kamiony navíc často dojížděly za tmy, což by se teď nemělo stávat.

Jaké máte osobní zkušenosti, když jste byl také v bivaku?

Byly tam tři tisícovky lidí z padesáti zemí a nikde nebyl nikdo sám. Všude menší nebo větší skupinky lidí, kteří si měli co říci. Byl to protipól osamění, které zažívají účastníci na trati. Chvílemi jsem si představoval, jaké to asi bylo dříve v začátcích Dakaru.

Myslíte za doby zakladatele Thierryho Sabina?

Strašně lituju, že jsem se s ním nepoznal. Je mi skutečně líto, že jsem ani jako závodník nezažil Dakary, které dělal. Byla by to obrovská zkušenost. Thierry sice nevymyslel dálkové soutěže, ale vymyslel spoustu jiných závodů. Samozřejmě, nemůžeme dělat všechno jako před čtyřiceti lety, kdy Thierry žil, musíme se přizpůsobit současné době.

Miloval Afriku a snažil se něco udělat pro její obyvatele.

A nejenom tento kontinent. Dnes slýchám, jak by byl nadšený z myšlenky projet Ameriku od severu k jihu, ale to byl přece jeho nápad. Určitě by ho uskutečnil, kdyby předčasně neodešel. Také se neví, že Thierry byl velký tvrďák. Nemilosrdný, vládl železnou rukou a lidé ho zase neměli tak rádi. Dnes v něm vidíme legendu, ale nebylo to vždy tak jednoznačné.

Z čeho tak usuzujete?

Mám přítele, který se podílel na organizaci čtyřiceti ročníků Rallye Dakar. Tento člověk znal Sabina dlouho a přivedl ho na myšlenku pořádat tuto soutěž. Takže díky němu jsem v posledních letech měl možnost trochu lépe pochopit a poznat osobnost Thierryho. Nebyl to vždy jenom idol.

MotoGP a formule 1 jdou cestou placených TV stanic, ale Dakar ne. Dáváte přednost propagaci před ziskem?

Formule 1 a MotoGP jsou ve srovnání s námi opravdu velcí hráči. Kdybychom se pokoušeli jít jejich cestou byznysu, tak bychom riskovali, že nakonec nebudeme vidět vůbec. Pro nás je tedy lepší spokojit se s veřejnými televizními kanály a jít spíš touhle cestou.

Jezdíte v civilu raději autem, nebo na motocyklu?

Však víte, že jsem velký fanoušek do motorek, ale celkově jsem velký konzument sportovního obsahu. Když to porovnám, tak u MotoGP neusnu nikdy, u formule 1 vždycky.

Jaká je ve Francii hierarchie motoristických sportů?

Převládá formule 1 a MotoGP, ale naštěstí také hodně táhnou osobnosti. V tomto směru udělali mnoho práce Sébastien Loeb i Sébastien Ogier, kteří díky titulům mistrů světa i jiným závodním aktivitám přitáhli pozornost fanoušků také k jiným motoristickým závodům.

Souhlasíte, že Sébastien Loeb je nejvšestrannější závodník?

Ano, takhle, jak to říkáte, s tím musím souhlasit.

Jak se rozrostl pracovní štáb pro Rallye Dakar?

Hodně práce se změnilo s příchodem tabletů a IT technologií, takže tady nám přišli noví lidé. Musím říct, že za poslední dva tři roky už máme notebooky v podstatě bez chyb. Díky práci na itinerářích s využitím tabletů jsme se museli výrazně profesionalizovat na online systém.

Jak je reálné, aby se člověk stal členem vašeho organizačního štábu?

Pracujeme s řadou lidí různých národností – s Italy, Španěly, Argentinci, Belgičanem. Nejenom s Francouzi. Mně je národnost lhostejná. To, co já hledám, jsou schopnosti. Může se nám kdokoliv ozvat, zjistíme, co máme společného, a potom uvidíme, co se dá dělat.

Motorkáři říkají po zkušenostech v kamionu nebo automobilu, že se rádi vrací za řídítka. Co si mo tom myslíte?

Je to míněno tak, že nechtějí jezdit v autě nebo v kamionu, protože mají rádi svoji svobodu. Je to svým způsobem styl života. Sám když mám chuť prostě vypadnout, tak si jednoznačně sednu na motorku.

Jak vidíte budoucnost Dakaru?

Saúdská Arábie má pořád co nabídnout. Jedinou myšlenkou, s níž si pohráváme, je možnost rozšířit Dakar do okolních států. Testujeme také nové technologie. Možností je několik – vodík, baterie a různé hybridy. Je to ovšem mnohem těžší, než jsme si mysleli, protože ani svět není ohledně své budoucnosti jednotný. Příštím krokem ke snížení emisní stopy Dakaru však rozhodně budou biopaliva a syntetická paliva.

Co byste vzkázal českým fanouškům, kteří sledují Dakar v Česku nebo se chystají do Saúdské Arábie?

Připravili jsme opravdu krásný ročník, kde je všechno. Určitě nebudou zklamaní. Tak zůstaňte u obrazovek a sledujte nás. Jde nám o to, aby ti, co jsou na startu, měli své sny. A ti, co je sledují, aby byli pořádně vzrušení a nadšení.

David Castera