Rallye Dakar, 4. etapa: Michek jel 165 km/h, Pabiška odstoupil, Macík opravoval

Ve středu byla na programu nejdelší etapa v letošním Dakaru. Závodníky čekalo 465 měřených kilometrů, což bylo téměř dvakrát víc než v úterý. Cíl byl v Rijádu, kde účastnící stráví i sobotní den odpočinku.

Nejlepší výsledek na Dakaru

Michek znovu dokázal, že je na soutěž dobře připravený. Jel hlavou, ale přitom dostatečně rychle. V posledních sedmdesáti kilometrech speciálky dokázal zrychlit a na tomto úseku byl dokonce rychlejší než vítěz etapy a tovární jezdec Hondy Španěl Juan Barreda Bort. V cíli byl sice jedenáctý, nicméně po dodatečných penalizacích soupeřů se posunul ještě o dvě místa vpřed. Ve třetím roce jeho působení na dakaru je to nejlepší etapový výsledek českého závodníka.

„Bylo to hrozně dlouhé, jsem unavený. Odsýpalo to, opravdu velmi rychlá etapa. Držel jsem plný plyn do poslední chvíle, maximálkou 165 km/h jsem jel hned několikrát. Po přejezdu sto čtyřiceti kilometrů do bivaku si půjdu na chvíli lehnout. Za dnešek jsme zdolali celkem osm stovek kilometrů, což je fakt raketa,“ komentoval český jezdec svůj výkon.

Jeho kolega z týmu Orion – Moto Racing Group Milan Engel dojel v etapě na 32. místě a stejná příčka mu patří i v průběžném hodnocení. Navíc je stále druhý v klasifikaci motocyklových závodníků, kteří startují v kategorii bez asistence. „Jeli jsme zpočátku po písku, pak se to přeměnilo v pisty a kameny, takže to docela utíkalo. Jelo se mi zpočátku dobře, chytil jsem tempo. Ale pak jsem dostal kopanec, což bylo takové výstražné znamení a jel jsem si raději to svoje. Rozbil se David Pabiška. Potřeboval bych se víc posunout dopředu, tak snad až přijde těžší terén, stáhnu to,“ řekl Engel v cíli.

Loprais se modlil

V hodnocení kamionů si vedl z Čechů nejlépe Aleš Loprais (Instaforex Praga Loprais), který dojel šestý. „Mezi osmým a desátým kilometrem do nás vrazila jedna bugyna. Hned jsme zastavili, naštěstí se nikomu nic nestalo. Nicméně po nárazu jsme měli pomalý defekt," líčil Loprais. Jenže v následujících sto kilometrech se mu ulomily dva zadní tlumiče a vůz se choval úplně jinak. Já se modlil i ke Kájovi (nedávno zesnulému strýci Karlovi), ať nás dovede do cíle. Měl jsem radost, že jsme dojeli do dun, kde si auto trochu odpočinulo. Bylo vabank a stálo při nás tentokrát štěstí,“ komentoval Loprais středeční etapu.

Martin Prokop (Benzina ORLEN team) dojel do cíle v kategorii automobilů na sedmnáctém místě, ale pak přišla penalizace sedmi minut a z toho resultovalo 24. místo v etapě. V aktuálním je česká posádka desátá. „Rychlostní průměr byl zase hrozně vysoký a musím říct, že mi to nedělá dobře. Doufám, že to v dalších dnech bude těžší a pomalejší, abychom měli šanci něco předvést. Předjelo nás několik bláznů, ale pak se kvůli navigaci motali na jednom místě jako nudle v bandě. Přežili jsme jeden těžký moment, kdy jsme vyjeli mimo trať, což nás hodilo do obrovských děr a hodně rozhodilo. Pak jsme si dávali velký pozor a bylo to vidět na tempu,“ komentoval Prokop středeční den.

České ztráty

Cesta do saúdskoarabské metropole Rijádu však nebyla jen o příznivých zprávách pro české barvy. Po pádu se musel se soutěží rozloučit motocyklový jezdec David Pabiška. Podle sdělení Jantar Teamu byl po základním ošetření, při vědomí a mířil do nemocnice na důkladnější vyšetření. Odnesla to zřejmě žebra a klíční kost. Pabiška má za sebou dvanáct startů a pokaždé dojel do cíle. Pověstná třináctka se mu stala osudná. Jezdec na svém instagramovém účtu napsal: „Nikdy jsem nepoznal, co je to nedokončit Rallye Dakar. Omlouvám se všem, co mě podporují a fandí mi. Děkuji. Asi to jednou přijít muselo.“

Na 319. kilometru musel zastavit svůj kamion Martin Macík. „V dírách na trati jsme dostali hodně ran a došlo zřejmě k uvolnění výfukového potrubí. Teplo z něj způsobilo, že nám následně přestaly fungovat brzdy a hrozilo, že chytnou. Proto jsme museli zastavovat a opravovat,“ vysvětloval Macík. Pokaždé u něj zastavil týmový kolega Martin Šoltys a jeho posádka pomáhala s opravou. Výsledkem byla Macíkova ztráta dvou hodin a propad na jedenácté místo klasifikace.

Smůlu měla také posádka Tatra Buggyra Teamu vedená Chilanem Ignacio Casalem, ve které startuje český mechanik Tomáš Šikola. V těžkém terénu narazil odletující kámen do hadice oleje a kamion začal hořet. Posádce se podařilo kamion uhasit, etapu ale pravděpodobně nedokončí. Tým se rozhodl udělat vše pro to, aby se posádka dostala do další etapy. Toto sdělení uvedl tým na svém facebookovském profilu.

Rijád centrem soutěže

V páté etapě bude start i cíl v Rijádu. Naplánováno je 563 kilometrů a z toho je 348 kilometrů jako měřený úsek. Podle informací na oficiální webových stránkách zamíří účastníci Dakaru na východ, aby se vypořádali se speciálem, který představuje náhlou změnu ve srovnání s předchozími. Polní cesty posypané kameny v první části etapy prověří zejména kumšt motorkářů. Ovšem na dlouhou dunovou část, která se táhne téměř 80 kilometrů, si budou muset něco nechat v nádrži. Při surfování po dunách budou potřebovat každou kapku benzinu.

Výsledky – 4. etapa

Motocykly: 1. Barreda Bort (Šp./Honda) 4:07:06; 2. Quintanilla (Chile/Honda) +3:37; 3. Goncalves (Port./Shreco) +6.59; … 9. Michek (ČR/KTM) +13:18; 25. Brabec (ČR/KTM) +25:02; 32. Engel (ČR/KTM) +28:27.

Čtyřkolky: 1. Maksimov (Rus./Yamaha) 5:10:28; 2. Andjuar (Arg./Yamaha) +1:52; 3. Giroud (Fr./Yamaha) +3:08; … 7. Tůma (ČR/Yamaha) +57:31.

Automobily: 1. Al-Attiyah, Baumel (Katar, Fr./Toyota Hilux) 3:54:40; 2. Loeb, Lurquin (Fr., Bel./BRX Prodrive) +25 +; 3. Sainz, Cruz (Šp./Audi RS Q E-tron) +52 s; … 24. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor) +25:40; 33. Zapletal, Sýkora (ČR, SR/Ford) +39:38.

Lehké prototypy: 1. Quintero, Zenz (USA, Něm./OT3) 4:25:13; 2. De Mevius, Walch (Bel., USA/O73-04) +7:50; 3. Lopez Contardo, Latrach Vinagre (Chile/Can-AM XR5) +15:26; … 32. Macháček, Vyoral (ČR/Can-Am) +1:42:26.

SSV: 1. Lupi de Oliveira, Justo (Braz./Can- Am Mavericks) 4:44:05; 2. Jones, Gugelmin (USA, Braz./Can Am Mavericks) +10 s; 3. Michal Goczal, Gospodarczyk (Pol./Can-Am Maverick XR5) +49 s.

Kamiony: 1. Nikolajev (Rus./Kamaz) 4:14:46; 2. Šibalov (Rus./Kamaz) +3:35; 3. Sotnikov (Rus./Kamaz) +5:35; … 6. Loprais (ČR/Praga) +16:37; 17. Vrátný (ČR/Ford) +1:09:11; 21. Macík (ČR/Iveco) +2:01:39; 25. Šoltys (ČR/Iveco) +2:47:51.

Výsledky jsou neoficiální.

Průběžné pořadí

Motocykly: 1. Sunderland (Brit./KTM) 15:30:01; 2. Walkner (Rak./KTM) +3:00; 3. Van Beveren (Fr./Yamaha) +4:54; … 21. Michek (ČR/KTM) +1:03:16; 25. Brabec (ČR/KTM) +1:19:36; 32. Engel (ČR/KTM) +1:42:35.

Čtyřkolky: 1. Copetti (USA/Yamaha) +19:26:41; 2. Giroud (Fr./Yamaha) +13:20; 3. Maksimov (Rus./Yamaha) +27:55; … 8. Tůma (ČR/Yamaha) +4:11:41.

Automobily: 1. Al-Attiyah, Baumel (Katar, Fr./Toyota Hilux) 13:26:02; 2. Loeb, Lurquin (Fr./Prodrive Hunter) +38:05; 3. Al Radži, Orr (Saúd. Arábie, Brit./Toyota Hilux, Overdrive) +49:145; … 10. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor) +1:20:26; 26. Zapletal, Sýkora (ČR, SR/Ford) +3:00:06.

Lehké prototypy: 1. Lopez Contardo, Latrach Vinagre (Chile/Can-AM XR5) +16:08:33; 2. Eriksson, Rosegaar (Švéd., Niz./Can-Am Maverick X3) +20:59; 3. Alvarez, Panseri (Šp./Fr. (Rus/Can-Am Maverick X3) +2:02:34; … 14. Macháček, Vyoral (ČR/Buggyra Can-Am) +4:54:05.

SSV: 1. Jones, Gugelmin (USA, Braz./Can Am Mavericks) 16:38:08; 2. Lupi de Oliveira, Justo (Braz./Can- Am Mavericks) +5:13; 3. Michal Goczal, Gospodarczyk (Pol./Can-Am Maverick XR5) +16:33.

Kamiony: 1. Sotnikov (Rus./Kamaz) 15:02:53; 2. Nikolajev (Rus./Kamaz) +6:10; 3. Šibalov (Rus./Kamaz) +25:05; … 5. Loprais (ČR/Praga) +58:10; 11. Macík (ČR/Iveco) +2:19:18; 18. Šoltys (ČR/Iveco) +5:48:46; 24. Vrátný (ČR/Ford) +31:10:57.

Classic: 1. Fuster Pliego, Carlos Ramirez Moure (Šp./Mercedes G-320) 85 bodů; 2. Mogno, Drulhon (Fr./Land Cruiser HDJ80) 92; 3. Arnaud a Adeline Euvardovi (Fr./Mercedes ML) 163… 9. Klymčiw, Böhm (ČR/Škoda 130 LR) 270 bodů; 23. Ondráček, Lhotský (ČR/Toyota Land Cruiser) 744; 72. Kazarka, Kalina, Kasak (Slov., ČR, Slov./Tatra 815) 3331; 103. František a Dušan Randýskové (ČR/Land Rover) 5890; 120. Petr a Tomáš Fialové (ČR/Land Rover) 11 734; 123. Roučková, Konobloch (ČR/Suzuki Samuraj) 13 150; 136. Čábela, Lounová (ČR/Mercedes G500) 42 848; 138. Albert a Štěpán Panceovi (ČR/Land Rover) 44 347 bodů.

Výsledky jsou neoficiální.