Rallye Dakar, 3. etapa: Michek stahuje ztrátu, Prokop zažil fofry

V úterý čekalo na účastníky 255 měřených kilometrů, neboť erzeta byla vinou silných dešťů o sto kilometru zkrácena. Velice chladné počasí zažili především motorkáři, kteří se vydávali na trať již v šest ráno středoevropského času.

Porazil několik továrníků

Michek se pohyboval v průběhu etapy v polovině druhé desítky, ale ve finiši využil problémů některých soupeřů a posunul se na třinácté místo. „Byla to rychlá speciálka, která se mi líbila. V polovině to byl velký mazec, nicméně držel jsem se a snažil se makat co nejvíc. Tentokrát to bylo trošku písčitý, malinko tvrdší povrch mezi kameny. V závěru také s řečištěm. Jsem rád, že jsem v cíli. Jakékoliv umístění mezi nejlepší patnáctku je skvělé. Hlavně mě těší to, že na prvního jsem ztratil pět minut, což je minimum,“ uvedl v cíli Michek.

Český jezdec byl v etapě rychlejší než vedoucí závodník průběžného pořadí Brit Sam Sunderland, tovární jezdec KTM. Porazil také dva „fabrikanty“ Hondy Chilana Pablo Quintanillu a Španěla Juana Barredu Borta. „Snažíme se vytěžit z minima maximum. Například v přípravě jsme najeli v minulém roce na dunách tisíc kilometrů, ale tovární konkurence jich má desetitisíce. Máme své know-how také v nastavení motorky, i když víme, že v naší garáži vývoj továrních strojů nepřekonáme,“ dodal Michek.

Jedenatřicáté místo obsadil v etapě Milan Engel, další jezdec týmu Ortion – Moto Racing Group, který startuje v kategorii, ve které je zakázaná asistence mechaniků. „Na přejezdu k erzetě jsme zase vymrzli, ale v etapě se mi dařilo držet tempo. Celý úsek vedl po pistách, samé písčité pláže. Snažil jsem se jet co nejrychleji, ale zcela to nešlo. Snad budou lepší etapy, než byla tahle. Potřeboval bych se posunout trochu dopředu, tyhle rychlé úseky mi moc nejdou. Motorku mám celou, musím ještě v bivaku udělat velký servis a dát si tam velká kola,“ zhodnotil Engel třetí etapu.

Blue Army statečně válčí

Soupeři český tým ORION – MRG přezdívají „blue army.“ Nejenom kvůli barvám jejich závodních kombinéz a motorek, ale také díky odhodlanosti. „Hlavně tovární týmy vědí, že když udělají chybu, tak my toho využijeme. Jsme schopní zezadu zaútočit. Manažeři nás zdraví, přijdou k nám občas očíhnout naše motorky, určitě k nám mají za poslední roky větší respekt a všímají si nás,“ prohlásil Ervín Krajčovič, šéf českého týmu, který letos na Dakaru má svůj kamion na přepravu součástek a zcela nové zázemí.

Stará se také o vůz v kategorii Classic s Martinem Čábelou a Olgou Lounovou. „Máme od fabriky KTM udělané pérování, měnili jsme také výfuk. Pohráli jsme si s motorem a jeho mapou, zvedli otáčky. Motorka funguje dobře, nejsou žádné problémy. Ani nějak zásadně výkonnostně nezaostáváme na rychlosti, ačkoliv ve srovnání s továrnami jsme v tomto znevýhodnění,“ dodává Ervín Krajčovič.

Prokop má lepší pocit

Jezdec Benzina ORLEN Teamu Martin Prokop byl ve třetí etapě sedmnáctý a aktuálně figuruje na sedmém místě v hodnocení automobilů. „Byly to zase děsné fofry. Zažili jsme úsek dlouhý 45 kilometrů, kdy se jelo pořád na plný plyn. Nebýt úseků s mokrým pískem, tak jsme ani nikde nezpomalili. Nicméně myslím, že jsme se zlepšili. Měli jsme mnohem lepší rytmus, drželi se víc v rychlých pasážích a v dunách byli plynulejší. Takže z toho máme mnohem lepší pocit,“ uvedl Prokop po etapě na svém facebookovském profilu.

Přání českého závodníka, aby ubylo extrémně rychlých úseků, zřejmě dojde naplnění v několika nejbližších dnech. Podle informací od organizátorů by měly být nadcházející tři etapy před volným dnem náročné terénem a navigátoři si rozhodně přijdou na své. Smolařem třetí etapy byl Francouz Sébastein Loeb. Devítinásobný mistr světa v rallye absolvoval převážnou část etapy pouze s pohonem dvou kol. Dojel osmatřicátý se ztrátou 33:38 na vítězného Španěla Carlose Sainze na hybridním speciálu Audi. V průběžném pořadí zůstal druhý, ale jeho manko na vedoucího Katařana Nassera Al-Attiyaha narostlo.

Macíka i Šoltyse zradil roadbook

Kategorii kamionů i nadále ovládají ruské kamazy, kterým patří první čtyři příčky průběžné klasifikace. Hned za nimi je na pátém místě Aleš Loprais, který byl v úterní etapě hodnocen až na jedenáctém místě. Osmý skončil Martin Macík a stejná pozice mu patří také v průběžné klasifikaci.

Napínavé situaci si na trati úterní etapy zažily obě posádky Big Shock! Teamu. Jakmile vjeli na trať tak zjistili, že jejich roadbook nefunguje. „Já dokázal jet prvních šedesát kilometrů bez roadbooku, jen na oči. Pak se přístroj v neutralizaci zkalibroval a začal fungovat. Zdá se, že to byla chyba organizátora. Jako opravdový stopař jsem tak vyčmuchával jednotlivé body. Nevěděli jsme, kam jedeme, létali vzduchem, ale nakonec to dobře dopadlo,“ popsal perné navigátorské chvilky František Tomášek.

Jeho hlášení z trati doplnil i Martin Macík: „Další rychlá etapa. Zrádnější duny, které nejdou tak snadno přejet, protože jsou mokré. Musíte si najít ten správný rytmus, abyste se přes ně dostali. Do neutralizace jsme přilítli ve 140 km/h všichni najednou a po výjezdu si krásně zazávodili. Posledních padesát kilometrů nejel Karel (kamion Iveco) na stoprocentní výkon a ztratili jsme asi dvanáct minut. Bojujeme dál, většinu Dakaru máme ještě před sebou,“ řekl Macík.

Kamion Martina Šoltyse startoval z 11. Místa a jeho posádka bohužel musela čelit stejným navigačním nepředloženostem, jaké měli týmoví kolegové. „Dneska zase rychlá, těžká etapa. Když jsme odstartovali, ukázalo se nám nejde roadbook. Takže jsme jeli podle stop. Až v neutralizaci se povedlo roadbook nahodit a zbytek trasy už fungoval. Ale byli jsme z toho trochu rozhození a nějaký čas tím ztratili. To se projevilo na výsledku. Jinak se jelo dobře, bez technických problémů a defektů,“ hlásil Šoltys v cíli.

Výsledky – 3. etapa

Motocykly: 1. Rodrigues (Port./Hero) 2:34:41; 2. Price (Aus./KTM) +1:03; 3. Klein (USA/KTM) +1:14; … 13. Michek (ČR/KTM) +5:27; 31. Brabec (ČR/KTM) +15:47; 41. Engel (ČR/KTM) +22:11; 50. Pabiška (ČR/KTM) +32:09.

Čtyřkolky: 1. Copetti (USA/Yamaha) 3:12:48; 2. 2. Giroud (Fr./Yamaha) +2:04; 3. Andjuar (Arg./Yamaha) +4:14; … 10. Tůma (ČR/Yamaha) +37:35.

Automobily: 1. Sainz, Cruz (Šp./Audi RS Q E-tron) +2:26:51; 2. Lategan, Cummings (JAR/Toyota Hilux) +38 s; 3. Peterhansel, Boulanger (Fr./Audi RS Q E-tron) +1:41; … 14. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor) +15:03; 32. Zapletal, Sýkora (ČR, SR/Ford) +26:43.

Lehké prototypy: 1. Quintero, Zenz (USA, Něm./OT3) 2:52:23; 2. Lopez Contardo, Latrach Vinagre (Chile/Can-AM XR5) +5:16; 3. Eriksson, Rosegaar (Švéd., Niz./Can-Am Maverick X3) +8:33; … 32. Macháček, Vyoral (ČR/Can-Am) +1:30:34.

SSV: 1. Marek Goczal. Lasakwiec (Pol./Can-Am Maverick XR5) 2:58:46; 2. Michal Goczal, Gospodarczyk (Pol./Can-Am Maverick XR5) +2:50; 3. Domzala, Marton (Pol./Can-Am Maverick XR5) +3:08.

Kamiony: 1. Sotnikov (Rus./Kamaz) 2:43:25; 2. Karginov (Rus./Kamaz) +1:10; 3. Van Kasteren (Niz./Iveco) +3:08; … 6. Casale (Chile/Tatra) +9:22; 8. Macík (ČR/Iveco) +12:29; 11. Loprais (ČR/Praga) +15:57; 14. Šoltys (ČR/Iveco); 19. Vrátný (ČR/Ford) +32:49; 20. Vrátný (ČR/Ford) +32:49; 34. Tomeček, Paďour, Funaioli (ČR, ČR, It./Tatra) +1:34:23.

Výsledky jsou neoficiální.

Průběžné pořadí

Motocykly: 1. Sunderland (Brit./KTM) 11:13:40; 2. Van Beveren (Fr./Yamaha) +4 s; 3. Walkner (Rak./KTM) +1:30; … 22. Brabec (ČR/KTM) +58:49; 23. Michek (ČR/KTM) +59:13; 31. Engel (ČR/KTM) +1:23:23; 45. Pabiška (ČR/KTM) +2:50:42.

Čtyřkolky: 1. Copetti (USA/Yamaha) +14:10:56; 2. Giroud (Fr./Yamaha) +15:29; 3. Maksimov (Rus./Yamaha) +29:12; … 9. Tůma (ČR/Yamaha) +3:19:27.

Automobily: 1. Al-Attiyah, Baumel (Katar, Fr./Toyota Hilux) 9:31:22; 2. Loeb, Lurquin (Fr./Prodrive Hunter) +37:40; 3. Alvarez, Monleon (Arg., Šp./Toyota Hilux) +42:08; … 7. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor) +54:46; 27. Zapletal, Sýkora (ČR, SR/Ford) +2:20:28.

Lehké prototypy: 1. Lopez Contardo, Latrach Vinagre (Chile/Can-AM XR5) +11:27:54; 2. Eriksson, Rosegaar (Švéd., Niz./Can-Am Maverick X3) +9:09; 3. Lebeděv, Šumin (Rus/Can-Am Maverick) +27:05 … 15. Macháček, Vyoral (ČR/Buggyra Can-Am) +3:27:05.

SSV: 1. Jones, Gugelmin (USA, Braz./Can Am Mavericks) 11:53:53; 2. Lupi de Oliveira, Justo (Braz./Can- Am Mavericks) +5:23; 3. Farres Guell, Ortega Gil (Šp./Can-Am Maverick XRS) +14:04.

Kamiony: 1. Sotnikov (Rus./Kamaz) 10:42:32; 2. Nikolajev (Rus./Kamaz) +11:45; 3. Karginov (Rus./Kamaz) +19:44; … 5. Loprais (ČR/Praga) +47:08; 7. Casale (Chile/Tatra) +57:10; 8. Macík (ČR/Iveco) +1:03:13; 16. Šoltys (ČR/Iveco) +3:06:30; 31. Tomeček, Paďour, Funaioli (ČR, ČR, It./Tatra) +27:22:24; 32. Vrátný (ČR/Ford) +30:07:21.

Výsledky jsou neoficiální.