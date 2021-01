Rallye Dakar, 9. etapa: Macík vyhrál etapu

Účastníci se vydali ve smyčce Neon – Neon (579 km, 465 km RZ) na břeh Rudého moře a trať se vinula podle pobřeží. Posádky jely po rychlých a často po hodně kamenitých, místy písčitých úsecích, kde tlačily pedál plynu na podlahu. Délkou měřeného úseku a rozmanitostí povrchů se etapa řadila mezi nejtěžší v letošním ročníku.

Po devíti letech vítězství

Posádka týmu Big Shock! Racing, kterou kromě jezdce Martina Macíka tvoří navigátor František Tomášek a mechanik David Švanda, se dostala na 465 kilometrů dlouhé rychlostní zkoušce na první místo mezi průjezdními body 239. a 271. kilometru. Vedení udrželi až do cílového průjezdu před dvěma ruskými kamazy. V průběžném pořadí si upevnili páté místo.

„Devět let to trvalo a je to konečně tady. Je to krásný výsledek, ale na druhou stranu, jsou před námi ještě tři etapy. Myslím, že jsme dali dneska Karlovi (označení pro kamion) pořádně na p… Musíme poděkovat mechanikům za to, jak ho připravili. Bylo brutálně moc prachu. Dojeli jsme Mardějeva na kamazu a Lopraise, klobouk dolů, oba nás pustili. Pak nás docvakli oni a troubili a honili jsme se v prachu celou etapu. Místy nebylo fakt nic vidět, straně moc kamenů, ale „topili jsme až do konce,“ popsal Macík dojmy přímo z kabiny.

„Navigace nám tam dneska skvěle padala. I když etapa byla hodně tvrdá a rychlá. No, nevím, jestli bych to chtěl zažívat každý den,“ doplňuje navigátor František Tomášek. Mechanik David Švanda tuší, že jeho práce v cíli nekončí: „Auto je trochu rozebrané, musíme ho dát přes noc zase dohromady a zítra znova! Ale za mě super etapa a bavila mě od začátku až do konce."

Prokop se vyhnul defektu

Výborně si počínal Martin Prokop, který dokončil etapu na šestém místě v kategorii automobilů. V průběžném pořadí mu patří stále osmá příčka a na sedmého Rusa Vladimíra Vasiljeva ztrácí 25:43 minuty. Ovšem přiblížil se mu devátý Jihoafričan Giniel de Villiers, který skončil v úterý třetí a za Prokopem je jen o 4:08 minuty.

„Podle očekávání to byla určitě zatím nejtvrdší etapa letošního ročníku a nám se jí podařilo projet bez jediného defektu, což nemůže říci řada soupeřů. Byly snad miliony kamenů a navigátor Viktor odvedl skvělou práci. Taková povedená etapa je příjemnou náplastí na některé předchozí problémy. Každopádně ještě nejsme u konce a čekají nás tři etapy, ale těšíme se na ně a jsme rádi, že nám fanoušci drží palce,“ uvedl český jezdec Benzina Orlen Teamu.

Mezi automobilovými jezdci se nejvíce dařilo třináctinásobnému vítězi Stéphane Peterhanselovi (X-Raid Mini), který vyhrál etapu. Francouz navíc najel dalších dvanáct minut na svého největšího soupeře, který je Katařan Nasser Al-Attiyah (Toyota). Přes dvaadvacet minut ztratil průběžně třetí Španěl Carlos Sainz (X-Raid Mini). Vítěz předchozího ročníku měl na 98. kilometru defekt a v průběžné klasifikaci ztrácí na vedoucího jezdce přes jednu hodinu.

Price spadl a zranil se

V kategorii motocyklů došlo k zásadnímu momentu. Na 155. kilometru měřeného testu upadl Australan Toby Price (KTM) a zranil si levou ruku a rameno. Loňský vítěz Američan Ricky Brabec (Honda) u něj zastavil a zdržel se 20 minut, dokud nedorazila pomoc. V cíli mu pak pořadatelé toto zdržení nezapočítali. Vítěz ročníků 2016 a 2019 Price, který byl před startem etapy druhý se ztrátou jen 1:06 na prvního, byl převezen helikoptérou na rentgen. Vyšetření v nemocnici ukázala na zlomenou klíční kost.

Etapu vyhrál Argentinec Kevin Benavides s hondou, který využil odstoupení Price i problémů dalšího továrního jezdce KTM Brita Sama Sunderlanda. Posunul se na druhou příčku průběžného pořadí s mankem 11:24 minuty na lídra soutěže Chilana Jose Ignacio Cornejo Florima (Honda), jenž skončil v deváté etapě na třetím místě.

Porucha motoru znamenala v úterý konec pro Rosse Branche (Yamaha) z Botswany, který byl po osmi etapách třináctý. Na 239. kilometru rychlostní zkoušky upadl i Argentinec Luciano Benavides a putoval s poraněným ramenem do nemocnice stejně jako Price. Mladší bratr etapového vítěze Kevina se před odstoupením držel na 10. místě.

Na zemi se ocitl také český jezdec Martin Michek z Orion – Moto Racing Group. „Vjel jsem do pole kamenů, jeden z nich mi nakopl zadní kolo, přetočil jsem se a to mě katapultovalo do vzduchu. Co se dneska dělo na trati, bylo drsné. U všech pádů jsem projížděl, u Poláka Giemzy zastavoval a ptal se, jestli je v pořádku,“ popsal hodně nepříjemný okamžik. Dvakrát na trati bloudil, což ho stálo kolem 25 minut. „Mám smíšené pocity, ale pochopitelně jsem rád, že jsem živý a zdravý,“ dodal Michek, který postoupil na průběžně třinácté místo.

Pád potkal také Jana Brabce. „Prvních deset kilometrů u moře byla pecka a pak už jen kameny a skály. Na padesátém kilometru jsem šel docela drsně na hubu, rozerval si bundu a ztratil druhou část itineráře. Poslední 270 kilometrů jsem jel podle stop, ale i tak mi to dalo devatenácté místo v etapě,“ popsal svoje zážitky jezdec týmu Strojrent Racing.

Pro první část středeční etapy z Neomu do Ala-Uly (583 km, 342 km RZ) neexistuje dostatek superlativů, aby popsaly krajinu. Kopcovité oblasti jsou opravdu úchvatné. Písečné tratě však poskytnou účastníkům hodně navigačních možností, aby zvládli všechna údolí.

Výsledky – 9. etapa

Motocykly: 1. K. Benavides (Arg./Honda) 4:49:15; 2. Brabec (USA/Yamaha) +1:18; 3. Cornejo Florimo (Chile/Honda) +1:34; … 15. Engel (ČR/KTM) +36:16; 20. Michek (ČR/KTM) +44:34; 26. Brabec (ČR/KTM) +1:04:10; 30. Podmol (ČR/Husqvarna) +1:14:34; 35. Krejčí (ČR/KTM) +1:33:51; 36. Pabiška (ČR/KTM) +1:36:15; 51. Lhotský (ČR/KTM) +2:34:59.

Automobily: 1. Peterhansel, Boulanger (Fr./X-Raid Mini) 4:50:27; 2. Al-Attiyah, Baumel (Katar, Fr./Toyota) +12:00; 3. De Villiers, Haro Bravo (JAR, Šp./Toyota) +12:19; … 6. Prokop, Chytka (ČR/Ford) +16:37; 44. Ouředníček, Křípal (ČR/Toyota) +1:49:57.

Čtyřkolky: 1. Enrico (Chile/Yamaha) 6:24:41; 2. Giroud (Fr./Yamaha) +1:30; 3. Andjuar (Arg./Yamaha) +1:45; … 8. Kubiena (ČR/Yamaha) +1:27:08.

SSV: 1. Lopez Contardo, Latrach Vinagre (Chile/Can-Am XR5) 5:31:41; 2. Khalifa Al-Attiyah, Ceci (Katar, It./Can-Am) +11:34; 3. Goczal, Marton (Pol./Can-Am XR5) +16:46.

Lightweight Prototype: 1. Lopez Contardo, Latrach Vinagre (Chile/Can-Am XR5) 5:31:41; 2. Khalifa Al-Attiyah, Ceci (Katar, It./Can-Am) +11:34; 3. Goczal, Marton/Pol.) +16:46 … 17. Enge, Tošenovský (ČR/Can-Am) +46:46; 23. Macháček, Vyoral (ČR/Can-Am) +1:03:33.

Kamiony: 1. Macík (ČR/Iveco) 5:05:54; 2. Mardějev (Rus./Kamaz) +2:27; 3. Sotnikov (Rus./Kamaz) +2:37; 4. Loprais (ČR/Praga) +3:41; … 9. Šoltys (ČR/Tatra) +47:13; 11. Valtr (ČR/Iveco) +1:08:06; 13. Casale (Chile/Tatra) +1:45:05.

Classic: 1. Revuelta, Sanchez Hernandez (Šp./Toyota Land Crusier) 69 bodů; 2. Douton, Etienne (Fr./Buggy Sunhill 1979) 89 bodů, 3. Gurierrez, Heras Rodruguez (Šp./Mercedes G-320) 113; … 21. Klymčiw, Vlček (ČR/Škoda 130 LR) 41 659 bodů.

Výsledky jsou neoficiální.

Výsledky – celkově

Motocykly: 1. Cornejo Florimo (Chile/Honda) 36:51:00; 2. K. Benavides (Arg./Honda) +11:24; 3. Sunderland (Brit./KTM) +14:34; … 13. Michek (ČR/KTM) +1:50:59; 21. Engel (ČR/KTM) +4:55:53; 32. Pabiška (ČR/KTM) +8:41:07; 35. Podmol (ČR/Husqvarna) +9:23:10; 44. Lhotský (ČR/KTM) +16:30:22.

Automobily: 1. Peterhansel, Boulanger (Fr./X-Raid Mini) 34:26:16; 2. Nasser Al-Attiyah, Bäumel (Katar, Fr./Toyota) +17:50; 3. Sainz, Cruz (Šp./X-Raid Mini) +1:02:25; … 8. Prokop (ČR/Ford) +3:36:01; 44. Ouředníček, Křípal (ČR/Toyota) +21:09:37.

Čtyřkolky: 1. Andujar (Arg./Yamaha) 46:35:11; 2. Giroud (Fr./Yamaha) +19:28; 3. Enrico (Chile/Yamaha) +24:15; … 7. Kubiena (ČR/Yamaha) +6:30:35.

SSV: 1. Lopez Contardo, Latrach Vinagre (Chile/Can-Am XR5) 42:05:20; 2. Jones, Gugelmin (USA, Braz./Can-Am XR5) +12:25; 3. Domzala, Marton (Pol./Can-Am XR5) +38:03.

Lightweight Prototype: 1. Jones, Gugelmin (USA, Braz./Can-Am XR5) 36:13:48; 2. Quimtero, Zenz (USA, Něm./OT03-02) +9:31; 3. Lopez Contardo, Latrach Vinagre (Chile/Can-Am XR5) +19:51 … 12. Macháček, Vyoral (ČR/Can-Am) +5:00:15; 36. Enge, Tošenovský (ČR/Can-Am) 16:15:26.

Kamiony: 1. Sotnikov (Rus./Kamaz) 37:42:49; 2. Šibalov (Rus./Kamaz) +45:03; 3. Mardějev +1:13:05; 4. Loprais (ČR/Praga) +1:30:15; 5. Macík (ČR/Iveco) +1:49:09; … 9. Šoltys (ČR/Tatra) +3:53:30; 10. Casale (Chile/Tatra) +4:26:09; 12. Valtr (ČR/Iveco) +7:45:34.

Classic: 1. Douton, Etienne (Fr./Buggy Sunhill 1979) 735 bodů; 2. Donatiu, Serrat Puig 1905 bodů; 3.Harichoury, Fertin, Correia (Fr./Renault Trucks 420DCI) 4900 bodů; … 15. Klymčiw, Vlček (ČR/Škoda 130 LR) 46 956 bodů.

Výsledky jsou neoficiální

Po technických problémech v závodě pokračují motorkáři Jan Brabec (Strojrent Racing), Roman Krejčí (Bo!Beton) na strojích KTM a v kategorii automobilů Miroslav Zapletal (Offroadsport). V jejich silách rozhodně jsou úspěšná umístění ve zbývajících etapách soutěže, která skončí v pátek 15. ledna. V průběžném pořadí soutěže však uváděni nejsou.