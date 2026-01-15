Předplatné
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Registrace nových aut v Česku v roce 2025: Městská mini až luxusní vozy

Toyota Aygo X Hybrid
Toyota Aygo X Hybrid
Toyota Aygo X Hybrid
Toyota Aygo X Hybrid
130 Fotogalerie
Ondřej Šámal
Ondřej Šámal
Diskuze (1)

Loňské registrace se po delší době opět přiblížily čtvrt milionu. Jak se vedlo modelům v jednotlivých třídách?

Celková čísla i přehled nejprodávanějších značek, modelů a elektromobilů na českém trhu v roce 2025 jsme si představili v minulých článcích, na které zde najdete odkazy. V následujícím textu se proto zaměřím na jednotlivé kategorie automobilů, přičemž ve srovnání se statistikami Svazu dovozců automobilů (SDA) si v jednotlivých sekcích dovolím mírné úpravy. SDA totiž stále počítá například Škodu Octavii do segmentu střední třídy a o větší superb zase staví po bok BMW 5 či Mercedesu E.

Mini

Jedna z mála kategorií, v které Škoda po konci modelu Citigo nemá zástupce. S ohledem na stále přísnější emisní normy se u městských aut budeme muset brzy rozloučit se spalovacími motory, které budou zkrátka příliš drahé. Toyota to u kolínského ayga vyřešila alespoň tím, že místo atmosférického tříválce o objemu 1,0 litru po modernizaci nasadila hybridní pohon z většího modelu Yaris, což se logicky promítlo na vyšší ceně. Právě Toyota Aygo X je za rok 2025 nejoblíbenějším mini na českém trhu. Otázkou ovšem zůstává, co s tím posun do vyšších cenových pater za rok udělá. Druhý Hyundai i10 má sice relativně malý odstup, jeho výroba ale právě skončila

Mini
PořadíModelPočet (ks)
1.Toyota Aygo X1077
2.Hyundai i10922
3.Mitsubishi Space Star321
4.Dacia Spring250
5.Hyundai Inster229
6.Kia Picanto202
7.Fiat Panda130
8.Fiat 50027
9.Leapmotor T0325
10.Suzuki Ignis2
Zdroj: SDA 

Malá auta

Zde už naopak Škoda nechybí, o vítězi mezi malými auty (segment B) tudíž není pochyb. Fabia si navzdory stáří (čtvrtá generace se představila již v roce 2021 a zatím si vystačila bez modernizace) připsala desetitisícový přírůstek. Druhý Hyundai i20 je v podstatě na necelé čtvrtině.

Video placeholder
Škoda Fabia 130 v exkluzivním testu Martina Vaculíka • Zdroj: auto.cz

Jen s mírným odstupem za ním následuje rumunská Dacia Sandero, jedno z nejoblíbenějších aut v celé Evropě, jež nezapomnělo na „chudého“ soukromého zákazníka, který nedosáhne na fleetovou slevu ani si nemůže odečíst DPH. A hlavně, často platí auto ze svého.

Malá auta
PořadíModelPočet (ks)
1.Škoda Fabia10.002
2.Hyundai i202367
3.Dacia Sandero2346
4.Renault Clio1977
5.Citroën C31155
6.Toyota Yaris836
7.Peugeot 208769
8.Suzuki Swift691
9.Volkswagen Polo541
10.MG3482
Zdroj: SDA 

Nižší střední třída

Mezi kompakty v Česku vládne Škoda Octavia, tak je to zkrátka dané odjakživa. Nejprodávanější vůz v Česku je zároveň jedním z nejoblíbenějších kombi v Evropě. S ohledem na vyšší cenu je octavia modelovým příkladem firemního auta, které díky vnitřnímu prostoru uspokojí  snad každého.  I na druhém místě najdeme škodovku (scala), třetí je stárnoucí, avšak stále vynikající Hyundai i30 za velmi slušné peníze. Toyota Corolla zabodovala neskutečně nízkým operativním leasingem i pro soukromé osoby, také proto se vyšvihla na parádní 4. místo.

Nižší střední třída
PořadíModelPočet (ks)
1.Škoda Octavia18.330
2.Škoda Scala9536
3.Hyundai i308031
4.Toyota Corolla6465
5.Kia Ceed5564
6.Volkswagen Golf3082
7.Cupra Leon994
8.Opel Astra649
9.Ford Focus619
10.Seat Leon508
Zdroj: SDA 

Střední třída

SDA do této kategorie řadí mj. také Mercedes-Benz CLA a Peugeot 408, což jsou však spíše kompaktní vozy, proto je ve svém přehledu nemám. I zde platí, že vládce je jen jeden (Škoda), přičemž na druhém místě najdeme Volkswagen Passat Variant, sesterský model superbu.

Překvapením je 3. místo Volva V60. Tenhle stárnoucí kombík vypadá stále skvěle. Volvo s těmito vozy ovšem končí, takže díky výprodejům se slevami až 33 % na vůz do výroby se V60 dostalo před Teslu 3 i BMW 3. Ostatně, skvěle vybavené auto s přeplňovaným zážehovým dvoulitrem s výkonem 145 kW jste díky zmíněné akci mohli mít za cenu hůře vybavené Škody Octavia se slabším motorem. No, neberte to!

Střední třída
PořadíModelPočet (ks)
1.Škoda Superb6620
2.Volkswagen Passat1379
3.Volvo V60559
4.Tesla Model 3529
5.BMW 3460
6.Subaru Outback385
7.Volkswagen ID.7287
8.Audi A5273
9.Mercedes-Benz C204
10.Mazda 6/6e114
Zdroj: SDA 

Vyšší střední třída

Čím výš stoupáme, tím spíše ve vedení narazíme na německé značky. Spolu s elektrickým i5 se BMW 5 dostalo na dohled 800 registracím. Druhý Mercedes-Benz E na tom také není vůbec špatně. A s minimálním odstupem je na bronzové příčce Audi A6, které se loni dočkalo nové generace. Ta do registrací v roce 2026 také silně promluví. Dvojice Toyota Camry a Lexus ES naučila Čechy znovu milovat japonské sedany. Největší zastání má zřejmě u taxikářů a smluvních dopravců, kteří oceňují prostorný interiér, velmi efektivní hybrid a skvělý poměr ceny a výkonu.

Vyšší střední třída
PořadíModelPočet (ks)
1.BMW 5/i5789
2.Mercedes-Benz E659
3.Audi A6655
4.Toyota Camry366
5.Lexus ES221
6.Mercedes-Benz EQE125
7.Audi A798
8.Volvo V90 Cross Country47
9.Toyota Mirai21
10.Tesla Model S11
Zdroj: SDA 

Sportovní vozy

Velmi pestrá kategorie zahrnuje například jak základní verze elektrického BMW i4, tak i vrcholnou variantu M60 s výkonem 600 koní, proto musíme výsledky brát trochu s rezervou. Češi podle registrací milují Porsche 911, které dohromady zaznamenalo 170 registrací.

Video placeholder
Porsche 911 Turbo S (992.2; 2025) • Zdroj: Porsche

Spousta z vás pak zcela jistě pokrčí čelo při pohledu na čtvrtou Škodu Fabii. V tomhle případě jde ovšem o rallyeový speciál RS Rally 2, který mezi sportovní vozy zcela jistě patří.

Sportovní vozy
PořadíModelPočet (ks)
1.BMW 4/4 Cabrio/i4356
2.Mercedes-Benz CLE197
3.Porsche 911/911 Cabrio170
4.Škoda Fabia115
5.BMW 286
6.Ford Mustang79
7.Porsche Panamera64
8.Mercedes-Benz GT52
9.Porsche Taycan45
10.Subaru BRZ39
Zdroj: SDA 

Luxusní vozy

Nejoblíbenějším luxusním modelem v Česku se v roce 2025 stalo BMW 7, které by vyhrálo i bez započtení elektrického derivátu i7. Mercedes-Benz S brzy čeká modernizace, která mu vlije čerstvou krev do žil a pravděpodobně ho pasuje na vítěze letošního roku, pokud se na trh dostane dostatečně brzy.

Značka ze Stuttgartu má na stupních vítězů ještě elektrickou třídu EQS, až čtvrté je Audi A8, skvělé, avšak trochu fádní auto, které se přímého nástupce pravděpodobně nedočká. Od ledna 2027 přestane u aut platit výjimka odpočtu DPH do výše maximálně 2 milionů bez daně, očekává se proto, že právě příští rok budou registrace drahých aut podstatně vyšší než letos.

Luxusní třída
PořadíModelPočet (ks)
1.BMW 7/i7115
2.Mercedes-Benz S103
3.Mercedes-Benz EQS48
4.Audi A829
5.Lexus LS12
6.Bentley Continental 10
7.Bentley Flying Spur6
8.Rolls-Royce Spectre3
9.-11Hyundai Genesis G901
9.-11Rolls-Royce Dawn1
9.-11Rolls-Royce Ghost1
Zdroj: SDA 

Zdroj: SDA a autorský článek, foto: auto.cz a automobilky, video: auto.cz a Porsche

Vstoupit do diskuze (1)

Doporučeno

Články z jiných titulů