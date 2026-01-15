Registrace nových aut v Česku v roce 2025: Městská mini až luxusní vozy
Loňské registrace se po delší době opět přiblížily čtvrt milionu. Jak se vedlo modelům v jednotlivých třídách?
Celková čísla i přehled nejprodávanějších značek, modelů a elektromobilů na českém trhu v roce 2025 jsme si představili v minulých článcích, na které zde najdete odkazy. V následujícím textu se proto zaměřím na jednotlivé kategorie automobilů, přičemž ve srovnání se statistikami Svazu dovozců automobilů (SDA) si v jednotlivých sekcích dovolím mírné úpravy. SDA totiž stále počítá například Škodu Octavii do segmentu střední třídy a o větší superb zase staví po bok BMW 5 či Mercedesu E.
Mini
Jedna z mála kategorií, v které Škoda po konci modelu Citigo nemá zástupce. S ohledem na stále přísnější emisní normy se u městských aut budeme muset brzy rozloučit se spalovacími motory, které budou zkrátka příliš drahé. Toyota to u kolínského ayga vyřešila alespoň tím, že místo atmosférického tříválce o objemu 1,0 litru po modernizaci nasadila hybridní pohon z většího modelu Yaris, což se logicky promítlo na vyšší ceně. Právě Toyota Aygo X je za rok 2025 nejoblíbenějším mini na českém trhu. Otázkou ovšem zůstává, co s tím posun do vyšších cenových pater za rok udělá. Druhý Hyundai i10 má sice relativně malý odstup, jeho výroba ale právě skončila
|Mini
|Pořadí
|Model
|Počet (ks)
|1.
|Toyota Aygo X
|1077
|2.
|Hyundai i10
|922
|3.
|Mitsubishi Space Star
|321
|4.
|Dacia Spring
|250
|5.
|Hyundai Inster
|229
|6.
|Kia Picanto
|202
|7.
|Fiat Panda
|130
|8.
|Fiat 500
|27
|9.
|Leapmotor T03
|25
|10.
|Suzuki Ignis
|2
|Zdroj: SDA
Malá auta
Zde už naopak Škoda nechybí, o vítězi mezi malými auty (segment B) tudíž není pochyb. Fabia si navzdory stáří (čtvrtá generace se představila již v roce 2021 a zatím si vystačila bez modernizace) připsala desetitisícový přírůstek. Druhý Hyundai i20 je v podstatě na necelé čtvrtině.
Jen s mírným odstupem za ním následuje rumunská Dacia Sandero, jedno z nejoblíbenějších aut v celé Evropě, jež nezapomnělo na „chudého“ soukromého zákazníka, který nedosáhne na fleetovou slevu ani si nemůže odečíst DPH. A hlavně, často platí auto ze svého.
|Malá auta
|Pořadí
|Model
|Počet (ks)
|1.
|Škoda Fabia
|10.002
|2.
|Hyundai i20
|2367
|3.
|Dacia Sandero
|2346
|4.
|Renault Clio
|1977
|5.
|Citroën C3
|1155
|6.
|Toyota Yaris
|836
|7.
|Peugeot 208
|769
|8.
|Suzuki Swift
|691
|9.
|Volkswagen Polo
|541
|10.
|MG3
|482
|Zdroj: SDA
Nižší střední třída
Mezi kompakty v Česku vládne Škoda Octavia, tak je to zkrátka dané odjakživa. Nejprodávanější vůz v Česku je zároveň jedním z nejoblíbenějších kombi v Evropě. S ohledem na vyšší cenu je octavia modelovým příkladem firemního auta, které díky vnitřnímu prostoru uspokojí snad každého. I na druhém místě najdeme škodovku (scala), třetí je stárnoucí, avšak stále vynikající Hyundai i30 za velmi slušné peníze. Toyota Corolla zabodovala neskutečně nízkým operativním leasingem i pro soukromé osoby, také proto se vyšvihla na parádní 4. místo.
|Nižší střední třída
|Pořadí
|Model
|Počet (ks)
|1.
|Škoda Octavia
|18.330
|2.
|Škoda Scala
|9536
|3.
|Hyundai i30
|8031
|4.
|Toyota Corolla
|6465
|5.
|Kia Ceed
|5564
|6.
|Volkswagen Golf
|3082
|7.
|Cupra Leon
|994
|8.
|Opel Astra
|649
|9.
|Ford Focus
|619
|10.
|Seat Leon
|508
|Zdroj: SDA
Střední třída
SDA do této kategorie řadí mj. také Mercedes-Benz CLA a Peugeot 408, což jsou však spíše kompaktní vozy, proto je ve svém přehledu nemám. I zde platí, že vládce je jen jeden (Škoda), přičemž na druhém místě najdeme Volkswagen Passat Variant, sesterský model superbu.
Překvapením je 3. místo Volva V60. Tenhle stárnoucí kombík vypadá stále skvěle. Volvo s těmito vozy ovšem končí, takže díky výprodejům se slevami až 33 % na vůz do výroby se V60 dostalo před Teslu 3 i BMW 3. Ostatně, skvěle vybavené auto s přeplňovaným zážehovým dvoulitrem s výkonem 145 kW jste díky zmíněné akci mohli mít za cenu hůře vybavené Škody Octavia se slabším motorem. No, neberte to!
|Střední třída
|Pořadí
|Model
|Počet (ks)
|1.
|Škoda Superb
|6620
|2.
|Volkswagen Passat
|1379
|3.
|Volvo V60
|559
|4.
|Tesla Model 3
|529
|5.
|BMW 3
|460
|6.
|Subaru Outback
|385
|7.
|Volkswagen ID.7
|287
|8.
|Audi A5
|273
|9.
|Mercedes-Benz C
|204
|10.
|Mazda 6/6e
|114
|Zdroj: SDA
Vyšší střední třída
Čím výš stoupáme, tím spíše ve vedení narazíme na německé značky. Spolu s elektrickým i5 se BMW 5 dostalo na dohled 800 registracím. Druhý Mercedes-Benz E na tom také není vůbec špatně. A s minimálním odstupem je na bronzové příčce Audi A6, které se loni dočkalo nové generace. Ta do registrací v roce 2026 také silně promluví. Dvojice Toyota Camry a Lexus ES naučila Čechy znovu milovat japonské sedany. Největší zastání má zřejmě u taxikářů a smluvních dopravců, kteří oceňují prostorný interiér, velmi efektivní hybrid a skvělý poměr ceny a výkonu.
|Vyšší střední třída
|Pořadí
|Model
|Počet (ks)
|1.
|BMW 5/i5
|789
|2.
|Mercedes-Benz E
|659
|3.
|Audi A6
|655
|4.
|Toyota Camry
|366
|5.
|Lexus ES
|221
|6.
|Mercedes-Benz EQE
|125
|7.
|Audi A7
|98
|8.
|Volvo V90 Cross Country
|47
|9.
|Toyota Mirai
|21
|10.
|Tesla Model S
|11
|Zdroj: SDA
Sportovní vozy
Velmi pestrá kategorie zahrnuje například jak základní verze elektrického BMW i4, tak i vrcholnou variantu M60 s výkonem 600 koní, proto musíme výsledky brát trochu s rezervou. Češi podle registrací milují Porsche 911, které dohromady zaznamenalo 170 registrací.
Spousta z vás pak zcela jistě pokrčí čelo při pohledu na čtvrtou Škodu Fabii. V tomhle případě jde ovšem o rallyeový speciál RS Rally 2, který mezi sportovní vozy zcela jistě patří.
|Sportovní vozy
|Pořadí
|Model
|Počet (ks)
|1.
|BMW 4/4 Cabrio/i4
|356
|2.
|Mercedes-Benz CLE
|197
|3.
|Porsche 911/911 Cabrio
|170
|4.
|Škoda Fabia
|115
|5.
|BMW 2
|86
|6.
|Ford Mustang
|79
|7.
|Porsche Panamera
|64
|8.
|Mercedes-Benz GT
|52
|9.
|Porsche Taycan
|45
|10.
|Subaru BRZ
|39
|Zdroj: SDA
Luxusní vozy
Nejoblíbenějším luxusním modelem v Česku se v roce 2025 stalo BMW 7, které by vyhrálo i bez započtení elektrického derivátu i7. Mercedes-Benz S brzy čeká modernizace, která mu vlije čerstvou krev do žil a pravděpodobně ho pasuje na vítěze letošního roku, pokud se na trh dostane dostatečně brzy.
Značka ze Stuttgartu má na stupních vítězů ještě elektrickou třídu EQS, až čtvrté je Audi A8, skvělé, avšak trochu fádní auto, které se přímého nástupce pravděpodobně nedočká. Od ledna 2027 přestane u aut platit výjimka odpočtu DPH do výše maximálně 2 milionů bez daně, očekává se proto, že právě příští rok budou registrace drahých aut podstatně vyšší než letos.
|Luxusní třída
|Pořadí
|Model
|Počet (ks)
|1.
|BMW 7/i7
|115
|2.
|Mercedes-Benz S
|103
|3.
|Mercedes-Benz EQS
|48
|4.
|Audi A8
|29
|5.
|Lexus LS
|12
|6.
|Bentley Continental
|10
|7.
|Bentley Flying Spur
|6
|8.
|Rolls-Royce Spectre
|3
|9.-11
|Hyundai Genesis G90
|1
|9.-11
|Rolls-Royce Dawn
|1
|9.-11
|Rolls-Royce Ghost
|1
|Zdroj: SDA
Zdroj: SDA a autorský článek, foto: auto.cz a automobilky, video: auto.cz a Porsche