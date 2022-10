Reklama v novinách z roku 1922 ukazuje, jak se ceny aut změnily za posledních 100 let

Deník Democrat and Chronicle přináší pravidelné zprávy o dění ve státě New York. Celé generace anglicky píšících redaktorů reportují novinky z okolí Monroe County už 189 let a díky zveřejněným archivům můžeme cestovat v automobilovém čase. Dochovaná stránka z 27. srpna 1922 ukazuje stoletou grafickou podobu, zároveň můžeme obdivovat množství informací na jednom papíře, který souhrnně ilustruje vývoj automobilových cen.

Ofocený list D&C patří tehdejším prodejcům z pobřežního Rochesteru. Názvy dealerů jsou minulostí, žádný nevydržel do současnosti a pokud ano, tak pod jiným obchodním označením. Dokonce i mnoho uvedených automobilek upadlo do neznáma.

Relevanci pro dnešní den ubírá zánik většiny vypsaných značek, přes 30 firem přežil například jen Cadillac, Chevrolet nebo Buick, ačkoliv jejich prodejní prostory následně vystřídalo sídlo pojišťovny, odvykacího centra či bytového textilu. Místní starousedlíci pamatují klidnou čtvrť lemovanou solidními obchody. Později se rozšířila zábava u popíjení alkoholu a velkoprostorové showroomy nahradily bary obsazované studenty.

Stoletá inzerce obsahuje dobové poplatky včetně válečné daně, což bylo pro porovnání vývoje cen dorovnáno jinými proměnnými ze současnosti. Nejlevnější Chevrolet Superior Touring z Rochesteru bylo možné koupit v plné výbavě za pouhých 356 dolarů odpovídajících aktuální částce 6 278 $ (157 700 Kč). Dnešní obchodníci z Rochesteru by na nejlevnější auto schválené do výroby potřebovali od kupce téměř trojnásobný obnos.

Naopak nejdražší Chevrolet (FB Sedan) z roku 1922 byl tehdy oceněn na 1 497 dolarů neboli 26 400 $ v dnešní hodnotě USD (653 000 Kč). Lákavá almužna, proto by si vrcholnou nabídku aktuálně mohla dovolit širší sorta zájemců, nicméně po sto letech jsou ceny diametrálně odlišné – dnes je vlajková Corvette Stingray zhruba třikrát dražší a snadno atakuje částku 90 tisíc dolarů (2 200 000 Kč).

U Buicku se také zdražovalo, nejlevnější dvojmístný Runabout se prodával za 950 dolarů čili ekvivalentních 16 753 $ (414 600 Kč). V případě potřeby nynější objednávky výroby nejlevnějšího Buicku by bylo potřeba přihodit zhruba 10 tisíc dolarů (247 300 Kč). Nejdražší model v roce 1922 odvezl sedm lidí za dobových 2 345 $ a dnešních 41 355 USD (1 000 000 Kč). Milion korun už zní honosně, přesto stoletá suma bledne vedle obnosu přesahujícího 60 tisíc dolarů (1 500 000 Kč) za nejluxusnější konfiguraci Bucku modelového roku 2023.

Do třetice srovnávaného ukazuje cenový vývoj značka Cadillac. Ve 20. letech minulého století byl otevřený dvousedadlový roadster vstupní branou do nabídky za nejnižší cenu 3 491 dolarů rovnajících se dnešní částce 61 565 $ (1 500 000 Kč). Po sto letech je přímo v Rochesteru k prodeji dokonce levnější kus inzerovaný přibližně o 15 tisíc USD (371 000 Kč) levněji. Nejdražší Cadillac z první poloviny 20. století stál 5 051 dolarů, což je po inflaci 89 076 $ (2 200 000 Kč). Vezmeme-li v potaz nejluxusnější Escalade k mání, dostaneme se na platnou prodejní cifru překonávající horentní sumu 150 tisíc dolarů (3,7 milionu Kč).

Bez ohledu na vývoj měnových kurzů se v roce 1922 nakupovalo snadněji. Pořízení nového vozu je pro jednotlivce složitější záležitost, úlevou mohou být slevy, podpultové nabídky či leasingové akce maskující evidentní zdražení.