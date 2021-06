Renault Arkana 1.3 Tce 140 EDC – Dostupná X4 potěší prostorem, méně už motorem

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Renault je léta silný hlavně v segmentu B, jeho malý hatchback Clio a městské SUV Captur patří mezi vůbec nejprodávanější modely v Evropě. Jenže nové vedení by rádo vidělo více úspěchů ve větších třídách, na nichž značka může více vydělat. Do budoucna se tak plánuje více zaměřit na segmenty C a D. První vlaštovka nové strategie už se začala prodávat, kompaktní SUV-kupé Renault Arkana.

Ta nicméně úplnou novinkou není, prodávat se začala už v roce 2019. Jenže to mluvíme o ruské specifikaci, která má sice totožný vzhled jako verze pro západní Evropu, její útroby jsou ale zcela jiné. Jejím základem je totiž architektura B0 známá třeba z Dacie Duster, zatímco Arkana letos uvedená v Evropě využívá modernější základ v podobě platformy CF-B sdílené s Cliem nebo Capturem. Znatelné je to hlavně uvnitř, díky moderněji koncipovanému interiéru, nebo na nabídce motorů, sázející v Evropě na elektrifikované jednotky. Obě Arkany tak ve výsledku mají shodný jen vnější vzhled.

Pohledné auto

Právě na něm každopádně není znát, že už vlastně jde o dva roky staré auto. Vypadá pohledně, naživo rozhodně lépe než na fotografiích. Přestože je Arkana první vlaštovkou nové generace Renaultů, navržené podle nové strategie, design má přímou návaznost na stávající modely. Vpředu tudíž najdeme masku s majestátním logem výrobce (ještě s tím stávajícím) a světlomety protažené o "hokejky" diodového denního svícení. Vzadu pak najdeme koncová světla protažená do středu zádě.

Arkana má svými detaily blízko hlavně Méganu, označení Mégane Conquest, které se objevuje v technickém průkazu však neodkazuje na technickou návaznost na tento kompakt, ale na fakt, že označení Mégane Conquest vůz nese na vybraných balkánských trzích. V Evropě užívané jméno by totiž odkazovalo na přezdívku Željka Ražnatoviće (Arkan), nechvalně proslaveného během jugoslávské občanské války.

Díky své siluetě Arkana spadá do tzv. kategorie SUV-kupé. Pokud by mu však někdo říkal také zvýšený liftback, nebyl by vlastně daleko od pravdy. Nebýt světlosti 200 mm, má Arkana takovým autům blízko. Sportovní styl pak u testovaného kousku dále potvrzuje verze R.S. Line se specifickými nárazníky, inspirovanými světem Formule 1.

S délkou 4.568 mm a rozvorem 2.720 mm Arkana velikostně vyplňuje mezeru mezi crossoverem Kadjar a velkým SUV Koleos. Na trh tedy přichází jako novinka v nabídce značky. A vlastně jde o jedno z mála takto koncipovaných aut mainstreamové značky v Evropě. Blízko mu má snad jen Mitsubishi Eclipse Cross a chystaný Volkswagen Taigo. Jinak SUV-kupé na starém kontinentu nabízejí hlavně luxusní výrobci, ve formě větších modelů jako BMW X4/X6 nebo Mercedes GLC/GLE kupé.

Renault Arkana 1.3 Tce 140 EDC

Interiér jak z Capturu

Usazení se dovnitř pak prokazuje koncepci auta vyššího než klasické kompakty, avšak nižšího než kompaktní SUV. Sedí se výše, což pomáhá rozhledu, nastupování však vyšším postavám může dělat potíže. Kombinace vysokého podvozku a proti klasickým SUV snížené siluety znamená, že nástupní otvor je poměrně nízký.

Co se však týče samotného vnitřního prostoru, zásadní problém Arkana nemá. U SUV-kupé jsme si zvykli na omezený prostor vzhledem k jejich siluetě střechy, v případě Arkany ale nic takového neplatí. Logicky je v klasických SUV více místa, i na zadních sedadlech mám nicméně s výškou 185 centimetrů dostatečnou rezervu nad hlavou, rozhodně větší, než bych předem usuzoval. Arkana si navíc nepomáhá nízko ukotveným sedákem, lavice je ideálně umístěna, a tak tu dospělý nesedí "na skrčence". Před koleny je ale prostor průměrný. Podobně vpředu kolena posádky omezuje vysoký a široký středový tunel. Přední sedačky i u sportovně laděné verze R.S. Line pak stále spíše myslí na komfort a neposkytnou v oblouku takovou oporu.

Renault Arkana 1.3 Tce 140 EDC

Arkana navíc čaruje také se zavazadlovým prostorem. Udávaný objem 513 litrů je velice slušný. Plusem jsou hlavně pravidelné tvary, s délkou 97 centimetrů, šířkou 99 cm a výškou 38 až 58 cm podle polohy dvojité podlahy. Nakládací hrana je ale logicky vyšší, v úrovni 79 centimetrů. Více mi však vadil odhalený zámek pátých dveří, s mojí 185cm postavou se totiž nachází přesně v místě, kde jsem jej několikrát trefil čelem. Chyběly mně také háčky v kufru.

Co se týče samotné kabiny, potvrzuje se shodná platforma jako u Clia a Capturu, na jejichž koncepci navazuje palubní deska. Nechybí zde tudíž do prostoru vytyčený dotykový displej multimediálního systému, konkrétně s úhlopříčkou sedm nebo 9,3" podle výbavy. Digitální je také přístrojový štít, v případě vozu na přiložených fotografiích s úhlopříčkou 10“. Právě ten ale nyní objednané vozy nedostanou, spokojit se musejí se sedmipalcovým displejem, což je reakce na globální nedostatek polovodičů. Větší obrazovka má totiž pokročilé funkce (umí zobrazit mapu navigace), které vyžadují větší počet čipů.

Grafiku přístrojového štítu si můžete přizpůsobit, stejně jako barvu podkladu. Umí zobrazit množství informací, a tak se v něm můžete zprvu cítit trochu ztraceni. Po týdnu testování jsem s ním ale sžil, zásadní problém mi nedělal ani multimediální systém Easy Link s pěknou grafikou. Jeho reakce jsou ale pomalejší, načítání třeba navigace nějakou chvilku zabere. Ještě že si tak Arkana uchovává také klasická tlačítka. Ovládání je pak hezky po ruce. Jen jednozónová automatická klimatizace je důkaz použití platformy primárně určené pro malá auta, stejně jako některé tvrdé plasty. V segmentu už je zvykem dvouzónové řešení.