TEST Renault Rafale E-Tech 4×4 300 Atelier Alpine – Kazí ho jediná věc

Na tuhle verzi rafale jsem se ovšem těšil zejména kvůli pohonu. Kombinovaný výkon 300 koní není na papíře vůbec k zahození, stejně jako fakt, že zadní elektromotor je dvakrát výkonnější než ten přední, takže při elektrické jízdě by se auto mohlo chovat docela příjemně. V to doufám, když prvně vyrážím do nějakých zatáček.

Elektřiny má vůz v zásobě dost na 68 km jízdy mým dynamickým stylem do momentu, než se zapne spalovací motor. A to jsem se nežinýroval, říká spotřeba 24 kWh/100 km. Výkonu je totiž taky dost – přední elektromotor dává 68 koní, zadní dvojnásobek, 136 koní. V kombinaci tedy dokážou autem slušně hýbat a důvod, proč mám spotřebu tak vysokou, je prostě ten, že mě to baví. Kdo bude jezdit lehkou nohou, spotřebu srazí a dojezd samozřejmě prodlouží.

Automobilka sama neuvádí, jaký elektromotor při jízdě v elektrickém režimu upřednostňuje. Jedna ze sekcí infotainmentu to však ukáže graficky a tam se dozvídám, že standardně zabírají oba elektromotory, každý ale jinak v závislosti na aktuální potřebě. A díky tomu, že je zadní elektromotor silnější, působí rafale při elektrické jízdě… možná ne jako zadokolka, ale rozhodně jako velmi dobře vyvážená stálá čtyřkolka.

Také Renault Austral se dočkal nové tváře. Potěší rychlým vypínáním otravných asistentů Ondřej Šámal Novinky

Chcete do terénu? Zapněte režim pro sníh

Když už tedy sedíme ve čtyřkolce, co schopnosti v terénu? Upřímně, 21” kola se silničními nízkoprofilovými pneumatikami nejsou mimo asfalt moc vhodná, přesto jsem to opatrně zkusil. Probíral jsem se při tom různými jízdními módy a zjistil, že i když tu není nic na způsob režimu 4WD, v němž by elektronika poslala stejně síly dozadu i dopředu, velmi podobným způsobem funguje režim Snow. V něm – dokud jedete na elektřinu, tj. dokud máte nabitou baterii, pochopitelně – roste graf dodávky točivého momentu pro obě nápravy stejnou měrou.

Trochu neplánovaně jsem se dostal také do situace, která řadu čtyřkolek s… nechci říkat ošizenou, ale prostě technikou poplatnou snaze vyrobit to co nejlevněji, zastaví. Tou situací je odlehčení protilehlých kol, čímž vznikne cesta, kudy může síla „utíkat“ bez užitku. A to i kdyby byl mezinápravový diferenciál uzamčený, nebo kdyby u elektrického pohonu obě nápravy dostávaly stejný výkon.

Renault Espace dostal novou tvář a sedačky. Ale nebylo na facelift trochu brzo? Marek Bednář Novinky

Rafale v téhle situaci chvilku trvá, než se rozjede kýženým směrem. Neobejde se to bez protáčení protilehlých kol, ale vůz po chvíli dokázal z této prekérní situace sám vyjet, nemusel jsem sjet zase zpátky dolů a zkusit to jinak.

Samozřejmě, poslat stejnou sílu na obě nápravy lze jen dokud jste v elektrickém režimu, a navíc bude na přední i zadní kola proudit nanejvýš 68 koní, protože přední elektromotor víc neumí. Se zapnutým spalovacím motorem budou hodnoty různé, což je vidět i na ukazateli rozložení sil na nápravy. Z toho, co jsem vyzkoušel, však věřím, že to elektronika dokáže zkombinovat úspěšně tak, abyste tím náročnějším místem vždycky projeli.

Renault Rafale E-Tech 4×4 300 Atelier Alpine | auto.cz/Jakub Šuplata

Jízdní režimy nejsou závislé na tom, jaký režim pohonného ústrojí zvolíte. Ve sportovním módu, dokud jedete na elektřinu, vůz zadní kola celkem silně upřednostňuje. Když tedy najdete kus klikaté silnice, ta hluboká sedadla konečně přijdou pořádně ke slovu. Rafale si dokáže pomoci zatočit zadními koly.

To nejen v elektrickém módu, ale i s aktivním spalovacím motorem, tedy coby hybrid. To už vůz nemůže zadní kola pohánět vyšším výkonem, než ta přední, ale pořád díky výkonnému zadnímu elektromotoru působí hezky neutrálně.

Díky tomu se s rafale velmi příjemně jezdí v zatáčkách rychle, má velmi dobrou směrovou stabilitu, a to i na rozbitém asfaltu, jehož nedokonalosti dokáže podvozek velmi úspěšně filtrovat bez odskakování kol, i když ta jsou veliká a těžká. Moc se mi taky líbí bleskové reakce na akcelerátor v elektrickém i hybridním režimu, v němž jsou možné díky elektropohonu.

Ukazuje se tu ovšem nedokonalost seřízení hlídače jízdních pruhů. Na čemkoliv, co není dálnice nebo silnice první třídy, velmi často sahá do řízení nepříjemným způsobem, navíc většinou chybně.

Renault Rafale má české ceny, začíná těsně pod milionem Marek Bednář Novinky

Rafale je tedy jeden z mála renaultů, v němž si do MySafety Perso – nastavitelném režimu jízdních asistentů, ke kterému se pak člověk dostává tlačítkem vlevo od volantu – ukládám nejen vypnuté „eurohlásítko“ ISA, nýbrž i hlídače jízdních pruhů.

Lepší kalibrace by prospěla i adaptivnímu tempomatu, který poměrně často považuje auto v jiném pruhu za překážku v tom mém a někdy zpomaluje příliš zbrkle. Aktivní vedení ve středu jízdního pruhu také někdy tahá za volant příliš, chválím však, že spolehlivě přečte žluté čáry ve zúžení na dálnici a drží se jich.

V kombinaci se čtyřkolkou tu je také systém natáčení zadních kol 4Control. S tím má Renault bohaté zkušenosti. Dokáže ho naladit tak skvěle, že si jeho práci uvědomíte až poté, co z rafale přesednete do jiného auta s pevnou zadní nápravou a je vám divné, proč ta věc v nízkých rychlostech pořádně nezatáčí.

Nissan Qashqai e-Power vs. Renault Austral E-Tech Full Hybrid – Totéž, ale jinak Michal Dokoupil Srovnávací testy

Tříválec je krokem vedle

Proč jsem dosud nezmínil jediný detail o spalovacím motoru, když jimi jinak často testy začínám? Kromě toho, že se mi příčí idea tříválce v autě za milion a čtvrt, je důvod taky v tom, že spalovací motor je prostě nejhorší součástí vozu.

Přístrojový štít dává jen relativně malými písmeny EV najevo, zda jedete na elektřinu či nikoliv, na což bych běžně nadával, ale tady to je jedno. Zapnutý spalovací motor totiž vždycky poznáte podle zvuku a vibrací auta.

Není úplně totožný jako u hybridů – dostal větší turbodmychadlo, aby ze svého objemu 1,2 litru dokázal nabídnout 150 koní, o 20 víc oproti verzi full hybrid 200. Točivý moment také vzrostl z 205 na 230 newtonmetrů. Když přidáte 205 Nm předního a 195 Nm zadního elektromotoru, dohromady je točivého momentu spousta a start z místa je velmi rychlý – hodnota zrychlení na stovku 6,4 s je i v dnešní době velmi dobrá.

Divokou pětkou to nekončí. Renault chce oživit další legendy Michal Dokoupil Novinky

Papírově je to tedy moc fajn, ale v reálném světě není projev motoru příjemný v žádné situaci. Vibrace se do interiéru přenášejí na takhle drahé auto prostě příliš a zvuk motoru není nic moc, a to jsem na něj ještě hodný.

Největší radost mi tedy dělá, když je vypnutý. Před pár lety bych si ani nepomyslel, že o spalovacím motoru něco takového napíšu. Při jízdě ve městě to je i dost často; ústrojí pod přední kapotou je klasický E-Tech, což znamená mimo jiné schopnost vykonat opravdu velké procento jízdy po městě na elektřinu, i když do toho města dorazíte s displejem hlásícím vybitou baterii a v režimu pohonného ústrojí Hybrid.

Taky to znamená multimódovou převodovku se dvěma kvalty pro přední elektromotor a čtyřmi pro spalovací motor, jejíž největší zádrhel dosud ležel v zubové spojce místo klasické třecí a v absenci synchronizačních kroužků. Idea je, že pomocný elektromotor v převodovce srovná otáčky jednotlivých ozubených kol a až pak elektricky ovládaná vidlička zařadí, v praxi ale pod plným plynem na to přeřazení čekáte třeba dvě sekundy. Při předjíždění na dvouproudé silnici dokáže pauza v zátahu nepříjemně překvapit.

Renault Rafale E-Tech 4×4 300 Atelier Alpine | auto.cz/Jakub Šuplata

V plug-in hybridním rafale však i při tom řazení máte k dispozici nerušenou dodávku výkonu zadního elektromotoru, takže zmíněný pokles zátahu není tak výrazný. A taky dokáže převodovka, na jejímž zlepšování vývojáři samozřejmě pořád pracují, kvalty měnit rychleji a hladčeji.

Na co jsem zapomněl? Na spotřebu. Celkově ujetých lehce přes pět stovek kilometrů ukázalo 6,1 litru + 18,1 kWh na 100 km. Během testovacího týdne jsem baterii dvakrát dobil z vybitého stavu do plna a snažil jsem se jezdit v hybridním režimu mimo město a na elektřinu v něm, abych jí neplýtval ve vysokých rychlostech. Benzin jsem tankovat nemusel a vůz vracel s třetinou nádrže, vybitou baterií a dojezdem 234 km.