Konsorcium Software République, založené v roce 2021, tvoří šest významných společností (Atos, Dassault Systémes, Orange, Renault Group, STMicroelectronics a Thales), které se společně snaží vytvořit evropský ekosystém pro udržitelnou, samostatnou a bezpečnou mobilitu. Jeho cílem je vytvořit 10 nových produktů, 50 či více start-upů a různých služeb po celém světě do roku 2025.

Renault Human First Vision: nový koncept pro budoucnost mobility

Nyní však představuje svůj vlastní koncept vozu budoucnosti, který je spíše zajímavou vizí technologické výbavy budoucích automobilů. Vůz představený na Viatech dostal jméno Renault Human First vision, označován je však i jako H1st vision, a jeho nejdůležitějšími inovacemi jsou právě nové technologie. Ostatně šéf francouzské automobilky Luca de Meo věří, že právě technologie budou v budoucnu tvořit kolem 40 % hodnoty vozu.

Video se připravuje ...

Koncept nabízí celkem 20 inovativních funkcí a služeb, které se soustředí na lidi a mají zajistit ještě větší pohodlí i bezpečnost. Například klasické klíče tak nahrazuje biometrický systém, který díky kamerám ve sloupku již na 6 metrů rozpozná řidiče podle chůze a biometrických údajů. Pokud je řidič identifikován, zobrazí se na bočním okénku animovaný asistent, který na přání odemkne a otevře dveře. Druhá identifikace podle tváře probíhá ještě v kabině.

Rozpoznání řidiče, ID peněženka nebo animovaný asistent

Systém vozu by měl mít jakousi digitální ID peněženku, která usnadní sdílení vozů, jeho případný pronájem i kontrolu řidičských průkazů. Animovaný asistent se pak objevuje i na palubní desce, kde s řidičem interaktivně komunikuje. Upozorní například na příchozí hovor a umožní jeho příjem vybranému pasažérovi.

Kabina totiž nabízí audiosystém s 16 reproduktory, které jsou zabudované i přímo do hlavových opěrek. Jednotliví pasažéři tak mohou pohodlně komunikovat přes telefon, případně si přehrávat hudbu dle vlastního vkusu. Systém navíc při jízdě vydává zvuk, který ruší nepříjemné frekvence. V krizových situacích pak systém dokáže spustit akustické varování z toho směru, ze kterého hrozí nebezpečí.

Díky komunikaci mezi automobily a infrastrukturou navíc vůz může řidiče upozornit na riskantní oblasti po cestě, výskyt zranitelných osob na silnici (ať už jde o chodce, cyklisty či jezdce na koloběžkách) a nechybí ani upozornění na projíždějící vozy IZS, kterým tak mohou řidiči včas vytvořit bezpečný a rychlý průjezd

Video se připravuje ...

Systém monitorující zdraví řidiče

Zajímavostí je i systém monitorující zdraví řidiče, sledující například srdeční tep, dýchání nebo analyzující tvář/pohled řidiče prostřednictvím kamery ve zpětném zrcátku. Pokud se kondice řidiče zhorší, vůz může navrhnout přestávku a rady ke zlepšení situace. Případně může na přání řidiče zprostředkovat spojení s lékařem, který zajistí odbornou konzultaci přes videohovor. V místech, kde není signál, přitom vůz může komunikovat i přes satelit.

Koncept by měl být schopen také samostatně zaparkovat – a to rovnou ve třech specifických režimech. Na nejbližším parkovišti, poblíž hromadné dopravy nebo s důrazem na co nejnižší cenu. Zmiňovaný asistent by pak měl být schopen automaticky zařídit i placení za služby.

Video se připravuje ...

Renault Human First Vision může změnit význam vlastnictví auta

Nikoho nejspíš nepřekvapí, že se počítá s elektrickým pohonným systémem. Zajímavostí však může být funkce Vehicle-to-Grid, díky čemuž může být elektromobil použit jako záložní zdroj energie domácnosti, například pro situace výpadku proudu. Díky komunikaci vozu s rozvodnou sítí se navíc vůz bude automaticky nabíjet v době levnějších tarifů a následně může posílat energii do domu ve chvíli, kdy jsou ceny vyšší.

Vlastnictví vozu by měl usnadnit systém, který monitoruje stav jednotlivých komponent a jejich opotřebení, tedy například brzd, pneumatik, šasi nebo baterie. Systém nabídne rady, jak životnost jednotlivých komponentů prodloužit, případně doporučí návštěvu servisu. Informace o stavu vozu by se měly ukládat do profilu ve stylu NFT, čímž vznikne specifický certifikát o průběžné údržbě a stavu vozu, jenž může přispět k jeho vyšší hodnotě při pozdějším prodeji.