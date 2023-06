Řídili jsme nový Renault Espace: Vyladit hybrid a bude skvělý!

Espace, poprvé představený již v roce 1983, patří mezi stálice automobilky Renault. Rodinné MPV dosud vzniklo v pěti generacích, které si připsaly přes 1,3 milionu prodaných kusů. V březnu se značka pochlubila šestou generací , která se vydala docela jiným směrem.

Z rodinného MPV se stalo SUV, které nabízí pěti- i sedmimístnou kabinu. Základem se stala platforma CMF-CD, kterou nový Renault Espace sdílí s modelem Austral. Ostatně podobností mezi touto dvojicí modelů je mnohem víc, stačí se podívat na tvary obou modelů, které tak snad ani není potřeba více rozvádět či komentovat.

Oproti Australu však Espace nabízí přeci jen o pár centimetrů navíc. S délkou 4722 mm je o 212 mm delší a jeho rozvor byl prodloužen o 71 mm na finálních 2738 mm. Se zrcátky mají oba vozy na šířku stejných 2083 mm, Espace je však s výškou 1645 mm o něco vyšší. O zásadní rozdíly tedy nejde.

Menší, ale větší?

Espace však není správné srovnávat s Australem. Srovnávat bychom ho měli spíše s minulou generací stejnojmenného modelu, kde ale dochází ke střetu dvou světů: vymírajících MPV a stále táhnoucích SUV. Zde zjistíme, že je nový Renault Espace o 14 centimetrů kratší a 32 mm nižší, vnitřní prostor s délkou 2,48 cm po třetí řadu by však měl být údajně lepší.

Teorie je však jedna věc, praxe druhá. Vezměme to ale hezky od přední části, která je téměř identická s modelem Austral. V palubní desce vidíme obrazovku OpenR ve tvaru písmene L, složenou z 12,3palcové obrazovky přístrojového štítu a 12“ obrazovku infotainmentu. Volitelně je dostupný 9,3“ head-up displej. Všechny obrazovky přitom nabízí svižný chod, moderní grafiku a jemné rozlišení.

Volič převodovky je na sloupku řízení, díky čemuž zůstal středový panel zcela volný. Nechybí zde tedy opora pro zápěstí, usnadňující ovládání infotainmentu, bezdrátová nabíječka a několik úložných a odkládacích prostor. Ty mají v kabině celkový objem 39 litrů, přičemž 20 je vpředu. Prostor je ale rozdělen do řady kapes a přihrádek, které samy o sobě zas tak velké nejsou, což platí třeba pro přihrádku před spolujezdcem.

Přední sedadla jsou velmi pohodlná, nastupování a vystupování navíc usnadňuje systém posunu sedadla, reagující na otevření dveří. Za pochvalu stojí i volba materiálů a celkově zpracování. Milým detailem, opět převzatým z Australu a pro Espace mimořádně vhodným, je zrcátko integrované do stropního držáku na brýle, které tak máte vždy po ruce a snadno vidíte do zadní části kabiny.

I ta nabízí spoustu prostoru, navíc snadno přístupného. Zadní dveře se sice neotvírají zcela do pravého úhlu, prostor je ale víc než dostatečný. Druhá řada sedadel je vybavena posuvem, který umožňuje pohyb až v rozsahu 220 mm. Maximálně lze v druhé řadě získat až 321 mm místa pro kolena, což by mělo patřit k nejlepším parametrům v segmentu.

V praxi je zde místa skutečně víc než dost, a to nejen pro nohy. Spousta místa zbývá i nad hlavou a pro ramena, ačkoliv prostřední cestující by si jízdu nejspíš zas tak moc neužil. Sedadlo je sice vybaveno klasickým tříbodovým pásem, je ale užší. Prostor pro nohy navíc lehce omezuje vystouplý středový tunel.

Prostřední opěrák lze ale snadno sklopit a vytvořit tak loketní opěrku s držáky nápojů. V kombinaci s komfortními polštářky, které se navlékají na hlavové opěrky krajních sedadel v druhé řadě, a možností sklopit opěráky až do úhlu 31 stupňů, tak v druhé řadě vzniká opravdu parádní salonek, kde bude radost trávit dlouhé cesty.

Třetí řada? Nouzová

Podstatně horší je to ale se sedadly ve třetí řadě, která by při objednávce měla být k dispozici zdarma a standardně se sklápí do roviny s podlahou zavazadelníku. Po jejich vyklopení by měli mít cestující k dispozici 128 mm prostoru pro kolena, při rychlém pokusu posadit se sám za sebe do všech tří řad jsem ale se svými 183 centimetry vždy musel skončit u kompromisu. Ve třetí řadě jsem navíc ani nemohl sedět vzpřímeně – prostor nad hlavou už mi jednoduše nestačil.

Svou roli mohlo sehrát volitelné střešní okno, které je se svými rozměry 1340 x 840 mm opravdu obří, nicméně i tak bych třetí řadu označil spíše za nouzové řešení. Relativně komfortní může být jen pro menší děti, zatímco dospělí zde budou bojovat s prostorem nad hlavou i před koleny. Potěší ale skutečnost, že i třetí řada nabízí držáky nápojů, stropní osvětlení a nabíjecí konektory.

Velikost zavazadelníku se mění v závislosti na počtu sedadel. V sedmimístné konfiguraci se bavíme o objemu 159 litrů, což stačí na pár tašek. Po sklopení třetí řady sedadel do podlahy vzniká prostor o objemu 477 až 677 litrů v závislosti na posunutí lavice v druhé řadě. U čistě pětimístné verze bez třetí řady se bavíme o objemu 581 až 777 litrů. Maximální objem, tedy do výšky po strop při sklopení všech řad, je 1714 litrů, respektive 1818 litrů u pětimístné verze.

V pětimístné konfiguraci tak Espace nabízí opravdu dost místa pro celou rodinu. U sedmimístné verze navíc potěší skutečnost, že roletku je možné jednoduše uložit pod dvojité dno podlahy zavazadelníku, takže ji nemusíte nechávat doma. I sedmimístná verze disponuje rezervou, což u sedmimístných SUV není běžné.

Pokud si tedy jméno Espace spojujete s velkým rodinným autem, u kterého bez potíží obsadíte všechny tři řady, můžete být lehce zklamaní. Ani nastupování do třetí řady není snadné, natož důstojné. Sedadla v druhé řadě, rozdělená v poměru 2/3-1/3, se sice odklápí a odsouvají vpřed, místa ale nevzniká zas tak moc.

Jako velké rodinné SUV, které nabízí dostatek místa ve dvou předních řadách a dvě záložní místa pro případ nouze, ale nový Renault Espace může fungovat velmi solidně. Obzvlášť když přihlédneme k tomu, jak parádně vlastně jezdí. V téhle oblasti totiž sedmimístné SUV překonalo očekávání mě i kolegů ze Světa motorů.

Hybridní tříválec se dálnic nebojí

Jedinou dnes dostupnou pohonnou jednotkou je 1,2litrový, turbem přeplňovaný benzinový tříválec, který je doplněn full-hybridní technikou. Spalovací motor nabízí nejvyšší výkon 96 kW (130 k) a 205 Nm točivého momentu. Kromě toho mu ale s pohonem vozu pomáhá elektromotor o výkonu 50 kW (70 k) s točivým momentem 205 Nm a sekundární vysokonapěťový startér-generátor o výkonu 25 koní s točivým momentem 50 Nm, jehož úkolem je startování spalovacího motoru a řazení rychlostních stupňů.

Hlavní elektromotor je napájen 400 V lithium-iontovou baterií o kapacitě 2 kWh, která je uložena pod předními sedadly. Právě použití baterie s vyšší kapacitou (starší hybridy měly kapacitu 1,2 kWh) umožnilo automobilce vytáhnout z elektromotorů vyšší výkon. Převodovka zůstává multimódová s dvojicí rychlostní pro elektromotor a čtyřmi rychlostmi pro spalovací motor. Nejvyšší výkon pak automobilka uvádí na úrovni 200 koní.

První rozjezdy přitom byly poněkud zvláštní. Auto se sice dalo do pohybu s lehkostí, při zapnutém spalovacím motoru však byly v nízké rychlosti cítit drobné vibrace, přenášené do kabiny. S rostoucí rychlostí a teplotou motoru se však vibrace pomalu ztrácely a tříválec se začal jevit vcelku kultivovaně. Střídání s elektrickým pohonem ve městě navíc zvládal krásně plynule.

Při výjezdu na dálnici nás mile překvapilo odhlučnění motoru i kabiny. Ačkoliv jsme se původně báli, jak si tříválec s velkým sedmimístným SUV povede, neměl s ním na dálnici nejmenší problém. Rychlost držel bez problému i ve stoupáních, zbytečně se nevytáčel a nabízel naprosto dostačující dynamiku. Dálkové cesty by tak mohly být s Espace příjemnou záležitostí.

Rekuperace, nastavitelná pádly pod volantem, v nejslabším nastavení prakticky vůbec nebrzdí a nechává auto krásně plachtit. Naopak v městském provozu stačí navolit nejsilnější režim a auto celkem razantně zpomaluje, aniž byste museli zbytečně často šlapat na brzdy.

Drobné nešvary

Trochu matoucí bylo zesilování rekuperace levým pádlem pod volantem, zatímco zeslabování pravým. Při silné rekuperaci pak nezvykle působilo i mizení brzdového pedálu, který se při rekuperaci lehce propadl. V momentě, kdy máte nohu připravenou na brzdě, vás takové chování může znejistit. Brzdy navíc nejsou úplně dobře čitelné – mají trochu gumový nástup, pro hybridy vcelku typický, a pořádně začnou brzdit až po důslednějším sešlápnutí.

Po opuštění města a dálnice přišly na řadu zajímavé okresky v kopcovitém terénu, kde jsme chtěli Espace trochu prohnat. Jenže jsme začali narážet na trochu zvláštní chování hybridu, který při dynamické jízdě cukal. Například po plném sešlápnutí akcelerátoru, kdy čekáte okamžitý nástup výkonu, hybridní soustava nejprve přestala táhnout a až poté přišel kopanec výkonu.

Prodleva sice nebyla extrémně dlouhá, stačila ovšem k tomu, aby řidiče rozhodila. Někdy přitom nebylo nutné ani plně sešlápnout plynový pedál – stačila i důraznější akcelerace na výjezdu ze zatáčky a hybrid se opět lehce „zakuckal“, než nastoupil plný výkon. Tato charakteristika se přitom projevovala i ve sportovním režimu.

Jak nám následně přiznali zástupci značky, některých vrtochů hybridního systému jsou si vědomi a pracují na jejich odstranění. Ostatně přistavené vozy byly pouze předsériovými kusy. Do prvních dodávek, které se očekávají na přelomu léta a podzimu, už tak může být situace vyřešená.

Fantastický podvozek

Ovšem zatímco motor nás občas trochu trápil, podvozek se choval ukázkově. Kromě již zmiňovaného odhlučnění si nás získal i svou schopností tlumit nerovnosti a potlačovat boční náklony. Díky systému řízení zadní nápravy 4Control Advanced, umožňujícímu vytočení zadních kol až o 5 stupňů, navíc velké sedmimístné SUV ohromovalo i svou agilitou. Nejednou jsme se tak přistihli, že si jízdu po zakroucené silnici vyloženě užíváme.

Tomu navíc napomáhá poměrně strmé řízení, které má velmi ostré reakce. Při komfortním nastavení sice auto působilo možná až trochu gumově a hůř čitelně, ve sportovním nastavení, kdy volant decentně ztuhl, ale ovládání rázem dostalo jiný šmrnc. Pro rodinné SUV možná až nepatřičný, ale rozhodně příjemný.

Specifické nastavení, dokonce až ve 13 krocích, nabízí systém 4Control Advanced. Podle zástupců značky se v závislosti na nastavení mění například rychlost, jakou se zadní kola natáčí. Možnosti nastavení se otevírají a zavírají podle zvoleného jízdního režimu. Poctivě jsme během jízdy vyzkoušeli celý rozsah nastavení, velkých rozdílů jsme si ale nevšimli. Ve městě ale jistě oceníte, že systém snižuje poloměr otáčení z 11,6 na 10,4 metru. Pohled na vytáčející se kole je navíc docela zajímavý.

Posledním tématem zůstává asi jen spotřeba, která je ale na prvních jízdách velmi specifickým tématem. Ačkoliv automobilka slibuje kombinovaný průměr 4,6 l/100 km, v praxi jsme se dostali nejlépe na 7,2 l/100 km. Je ale pravdou, že jsme auto opravdu nešetřili. Kolegům se ale podařilo dosáhnout spotřeby 5,6 l/100 km, což už zní mnohem sympatičtěji. S hodnocením spotřeby se tedy určitě vyplatí počkat až na klasický týdenní test, kterého bychom se mohli dočkat snad již v druhé polovině léta.

Z prvních jízd jsme ale odjížděli s veskrze pozitivními dojmy. Nový Renault Espace sice ztratil něco málo ze své původní praktičnosti MPV, nové SUV ale nabízí moderní kabinu, spoustu místa v druhé řadě, solidní zavazadelník a nouzově i zadní sedadla. Nesmírně milým překvapením pak byly jízdní vlastnosti, protože podvozek se Francouzům opravdu pohodl. Pokud se během léta podaří vychytat i cukání hybridu, může být Renault Austral opravdu velmi milým rodinným společníkem.