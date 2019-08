Renault Megane R.S. Trophy vs VW Golf GTI TCR – Jedno z největších překvapení

Sdílej

Pokud jste viděli rychlé kolečko, víte. V Mostě se stalo něco divného.

Předchozí Úvod, pořizovací náklady Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Úvod, pořizovací náklady Konkrétní testovaný Megane R.S. Trophy zkrátka nějak nejel. Od začátku jsme si s Ondrou Lillingem říkali, že to na avizovaných 300 koní nevypadá, slabší Golf GTI TCR (213 kW, tedy 290 koní) pocitově lepší dynamiku přetavil nejen ve výrazně rychlejší čas na jedno kolo (1:58 vs. 2:03), dojem potvrdil i v měření pružnosti (z 80 na 120 km/h ztratil na šestku renault víc než dvě sekundy). Kdybych nejezdil s Meganem R.S. Trophy v Mostě pár týdnů nazpátek, bral bych vlažnější projev osmnáctistovky jako fakt. Při prvním mosteckém svezení však verze Trophy působila očekávatelně ostře a řidičsky velmi disponovaný kolega Ondra Chamilla se chlubil časem kolem 1:58. Vzhledem ke zmíněným tři sta koníkům bych podobný čas čekal i od sebe. Jak už víte, nepodařilo se. 360p 720p 1080p REKLAMA Žádný problém každopádně testovaný kus nehlásil, možná mu nesedlo extrémně teplé počasí. No teplé… V den natáčení bylo skoro čtyřicet stupňů, v Mostě jsme si to s Ondrou Lillingem tuze užili. Každopádně, zvláštně nevýrazný projev osmnáctistovky renaultu berme jako fakt, s nímž v tuto chvíli už nic neuděláme, i přesto věřím, že by to mohlo být zajímavé srovnání. Golf GTI TCR s dvoulitrem vyšponovaným k 213 kW a na poloslickách od Michelinu versus Megane R.S. Trophy s diskutovaným natáčením kol zadní nápravy. Bude o čem psát. Pod milion jen jeden V základu dělí obě auta 141.000 Kč, v neprospěch Golfu GTI TCR. Výbava je přitom v zásadě velmi podobná, Megane R.S. Trophy je výkonnější, nabízí samonátačecí fičuru, ať už si o ní myslíte cokoliv. Je to tedy nezpochybnitelně velmi dobrá cena, navíc jde stále o novinku, kdežto Golf GTI je vlastně výběhový model, ač se snaží s poslední limitkou TCR o nádech exkluzivity. Jestli je tím vyšší cenovka dostatečně obhájena, nevím. Limit přitom nepředstavuje počet kusů, ale čas do ukončení produkce. Pro český trh nicméně kvóta zavedena byla, z počtu třiceti vozů v tuto chvílí zbývají „jednotky kusů“. Tedy moc času případně nemáte. Pořizovací náklady Renault Megane R.S. Trophy 1.8 TCe 221 kW EDC VW Golf GTI TCR 2.0 TSI 213 kW DSG ZÁKLADNÍ CENA Motor a stupeň výbavy 880.900 Kč 1.021.900 Kč STANDARDNÍ VÝBAVA A PŘÍPLATKY Adaptivní tempomat [Kč] 18.000 (paket Safety Plus) S Litá kola [Kč] S (devatenáctipalcová) S (osmnáctipalcová) LED přední světlomety [Kč] S 38.300 Parkovací kamera [Kč] 5000 7200 Automatická dvouzónová klimatizace [Kč] S S Elektrické ovládání předních a zadních oken [Kč] S S Vyhřívané přední sedačky [Kč] 5000 17.200 Navigace [Kč] S S Metalíza [Kč] 15.000 14.600 SERVIS Světlomet/zadní sdružená svítilna [Kč] 21.373/5962 33.570/12.033 Přední/zadní nárazník [Kč] 9209/8508 9893/9957 Přední blatník [Kč] 4366 5900 Čelní sklo [Kč] 10.474 14.619 Brzdové destičky přední + výměna [Kč] 7490 + 545 3827 + 862 Hodinová sazba v servisu [Kč] 908 1077 Náklady na servisní prohlídky do ujetí 100 000 km [Kč] 33.582 20.733 ZÁRUKY Celý vůz/lak/neprorez. karoserie (roky) 5 (100.000 km)/3/12 2/3/12 Prodloužená záruka 5 let/150.000 km (4990 Kč) 4 roky/80.000 km (6400 Kč) HODNOCENÍ POŘIZOVACÍCH NÁKLADŮ Renault Megane R.S. Trophy VW Golf GTI TCR Základní cena 9 7 Standardní výbava a příplatky 8 7 Servis 8 7 Záruky 9 7 Průměr 8,50 7,00

Design, interiér Barva za čtyřicet a nálepka Asi nebudete protestovat, když napíšu, že designově chytlavější je Megane R.S. Trophy. Neříkám, že se mi líbí víc, výraznější však rozhodně je. Hodně dělá příplatková oranžová barva, za níž vysolíte dost přestřelených čtyřicet tisíc. Rozhodně nepřehlédnutelná je i mohutná koncovka výfuku, tradičně čnící uprostřed zadního nárazníku. Určitě postřehnete i dvoubarevné lité devatenáctky Jerez (standardní výbava, za příplatek pětačtyřicet tisíc koupíte odlehčené kované disky Fuji Light, každé kolo ušetří dvě kila), všimnout si můžete i proti ostatním meganům širší karoserie (1874 vs. 1814 mm). Verzi Trophy pak poznáte nejspolehlivěji podle nápisu Trophy na nárazníku. Ano, to je celkem spolehlivé vodítko. Jinak budete od ostatních Meganů R.S. verzi Trophy odlišovat těžko, uvnitř to půjde ještě hůř. Určitě doporučuju zakoupit „sedadla typu skořepina“ (občas jsou položky v ceníku vtipné). Stojí sice pětapadesát tisíc, proti standardním sedačkám je však můžete snížit o další dva centimetry, samozřejmě více svírají a k Meganu R.S. Trophy se prostě tak nějak hodí. Stejně tak volant s tlustým věncem a mířícím proužkem. Méně se nejen k verzi R.S. Trophy hodí velice laciná přístrojová deska, soudě podle nejnovějšího clia si však Renault konečně uvědomil, že by jeho interiéry mohly působit hodnotněji než u lowcostové Dacie. Těším se na novou generaci meganu. HODNOCENÍ DESIGNU Renault Megane R.S. Trophy VW Golf GTI TCR Vnější vzhled 9 9 Vnitřní vzhled 7 9 Zpracování 6 9 Ergonomie 7 9 Konektivita 9 9 Průměr 7,60 9,00 Třeba nabídne i víc místa v interiéru, hlavně vzadu by se to docela hodilo, golf je prostorově nejen v tomto směru štědřejší. Vždyť to znáte, skvěle využitý obestavěný prostor, kvalitní a přehledný interiér a takové ty tradiční atributy koncernu Volkswagen. V poslední době narušované méně intuitivním ovládáním vrcholné specifikace infotainmentu, to je ale moje jediná interiérová výtka. K exteriéru bych měl jednu velkou, ta speciální TCR nálepka je na mě už moc. Mít ji ale nemusíte, stačí jenom v ceníku zaškrtnout patřičnou kolonku a zadarmo budete mít nenápadnější Golf GTI TCR. I když na poměry Golfu GTI je to docela extrovert, hlavně díky nezvykle dramaticky vypadajícím aerodynamickým doplňkům ve spodní části obou nárazníků. Tyhle TCR specialitky vyniknou víc v kombinaci s červeným lakem karoserie, to už jsem psal v rámci prvních jízdních dojmů z Portimaa. Bez nálepky, v červené, s těmi černými koly… To by byl Golf GTI TCR podle mých představ. A vlastně Golf GTI obecně. Za mě je výše popsaný vysněný červený Golf GTI TCR asi nejhezčí Golf GTI vůbec. S Meganem R.S. Trophy v Mostě: Je to trochu neposeda Ještě k TCR změnám uvnitř. Zde budu velmi stručný, kromě nového vzoru čalounění sedaček je to známé GTI prostředí, samotné sedačky možná působí méně závodně než „typ skořepina“ v Meganu R.S. Trophy, boční vedení jim však rozhodně nechybí a z cestovně-každodenního pohledu jsou lepším kompromisem než renaultí Recara. Ostatně, jako celý Golf GTI TCR. To bych ale předbíhal. HODNOCENÍ INTERIÉRU Renault Megane R.S. Trophy VW Golf GTI TCR Prostornost 8 9 Přední sedačky 9 9 Zadní sedačky 8 8 Kufr 9 9 Variabilita 8 8 Průměr 8,40 8,60

Motor, jízdní vlastnosti Nejen pět sekund O dost drtivém pětisekundovém rozdílu na kolo víte od začátku, zmínil jsem i objektivně horší pružnost v číslech silnější osmnáctistovky Meganu R.S. Trophy. Jako bych jel v nějaké „mokré“ mapě, reakce na plyn byly otupené (asi tisíckrát jsem se koukal, jestli jsem opravdu naťukal nejostřejší režim). Ani jsem nepotřeboval stopky, abych po přesednutí do Golfu GTI TCR okamžitě vnímal daleko sebevědomější dynamiku, volkswagen byl po prvním přidání plynu hmatatelně rychlejší. Až jsem si říkal, že tahle verze TSI je trošku jiné TSI. Trošičku, na poměry TSI. Podobně jako je trošičku ostřejší design Golfu GTI TCR, je i projev dvoulitru TSI s výkonem 213 kW trošičku ostřejší. Poprvé jsem měl pocit, že by se snad mohlo TSI vyplatit točit. Že není úplně jedno, kde se nachází „ručička“ otáčkoměru, ale že by nad pěti tisíci mohla čekat i nějaká ta odměna. Možná to bylo jenom placebo (velmi příjemný a uvěřitelný zvuk s rostoucími otáčkami přidával na intenzitě), případně tento dojem vyvolala opravdu nadprůměrná dynamika dvoulitrového čtyřválce, ale poprvé mi zkrátka přišlo, že má dvoulitr TSI alespoň náznak charakteru. Silný je každopádně brutálně. Možná to bylo chybějící čtyřkolkou, ale GTI TCR na mě dělalo dojem živelnějšího a silnějšího auta než ještě výkonnější erkový golf (ten dává s Meganem R.S. Trophy shodných a rovných 300 koní). Renault Mégane R.S. Trophy-R pod lupou: Mnoha prvky vezme dech, jeden ale překvapivě chybí Velice silný, neustále stabilní, precizní. Hlavně díky rychlostem, v nichž se to celé odehrávalo a několikrát zmíněnému potentními motoru, byla i přes tuhle typickou GTI preciznost s GTI TCR v Mostě nakonec docela zábava. Ano, bylo to nesmírně efektivní, pro někoho možná skoro sterilní, ale nesmírně rychlé. Však taky za 1:58. Tradiční obří výtka míří k převodovce DSG, která si řadí, jak se jí zachce. To se můžete třeba na hlavu stavět a navolit si nejsportovnější mód a „sekvenci“, ale sedmistupňové DSG si bude dál samo i podřazovat. Nepochopitelná vražda sportovnější jízdy v jakémkoliv hot-hatchi koncernu VW s tímto typem převodovky. HODNOCENÍ MOTORU Renault Megane R.S. Trophy VW Golf GTI TCR Zrychlení 9 9 Pružnost 8 9 Spotřeba udávaná 7 8 Spotřeba v testu 7 8 Odhlučnění motoru 8 8 Průměr 7,80 8,40 Když se musí řídit Pamatujete si, jak jsem u Golfu GTI TCR psal neustále stabilní a precizní? Tak tady prosím tedy úplně ne. Megane R.S. Trophy musíte neustále řídit. Pokusím se být srozumitelný a začnu úplně od začátku. První dojem zvládá Megane R.S. Trophy mistrovsky. Sednete do sedadla typu skořepina, nastartujete, výfuk zahučí, pod volantem obrovská pádla, díky nimž jsem zamáčkl slzičku při vzpomínce na cupovou octavii, rozjedete se a řeknete si, jo, tady to bude fajn. Jako kdysi. Řízení je správně tuhé, i v maličkých rychlostech vám přijde, že spojení s předními koly nemůže být o moc intenzivnější, podvozek je tak akorát tvrdý, tlumiče s jakýmisi těmi hydrodorazy ovšem velice dobře zvládají nerovnosti a díky 4Controlu nabýváte zprvu dojmu, že bude Megane R.S. Trophy zatáčky vyloženě likvidovat. Přesně takto na mě působil Megane R.S. při prvních jízdách v okolí Jerezu, nadšení zprvu vyvolávalo i Trophy při české seznamovačce v Mostě. Vyvstávají ovšem některá ale. Renault Mégane R.S. Trophy vstupuje na český trh. Připlatíte si za něj tučných sto tisíc Horší dynamiku kritizovat až tak nebudu, čím dál víc mám pocit, že šlo o problém konkrétního kusu. Výrazný neklid podvozku i na novém mosteckém asfaltu už však za kritiku stojí, na nerovném podkladu je pak Megane R.S. Trophy vyloženě nervózní. Vyjeté koleje, to je pro geometrii sportovního renaultu smrt, v tu chvíli se hodně zapotíte, abyste Megane R.S. udrželi v přímém směru. Podobně mu vadí i nerovnosti, renault zkrátka musíte pořád řídit. I v tom Mostě. Hlavně na brzdách sebou všelijak šije, v nájezdu a kolem apexu se pak od přední nápravy nedostavuje absurdní přilnavost, kterou si pamatuju z předchůdce. Najednou jsem se sám sebe ptal, kam se poděl ten prvotní dojem tuhého nastavení a pocit, že se Megane R.S. Trophy do každé zatáčky nemilosrdně zakousne. Psal jsem, že mě právě tohle na Meganu R.S. bavilo, tahle určitá neposednost. Po více strávených kilometrech a při bezprostředním srovnání s Golfem GTI TCR budu však trochu přísnější. Podvozek působí nekonzistentně, renault musíte řídit i v situacích, kdy by měl jet zkrátka jen rovně, a schopnosti v zatáčkách nedosahují úrovně předchůdce, i když se torsen snaží sebevíc. Dynamické měření na letišti Renault Megane R.S. Trophy VW Golf GTI TCR Pneumatiky Bridgestone Potenza S001 245/35 R19 Michelin PilotSportCup 2 235/35 R19 Pružnost na 4. RS (60-100 km/h)/5.; 6. RS (80-120 km/h) [s] 4,5/6,1; 9,5 4,5/5,3; 7,2 Otáčky na nejvyšší RS při 130 km/h 3000 min-1 2250 min-1 Skutečná rychlost při tachometrových 50, 90 a 130 km/h [km/h] 47,1/86,9/126,6 49,2/88,6/127,4 Rozhodně neříkám, že systém VAQ je u Golfu GTI TCR všemocný, volkswagenu velice pomáhaly lepivé semislicky od Michelinu. Pneumatiky udělají samozřejmě strašně moc, i tak byl ale rozdíl v chování obou hot-hatchů víc než zřejmý – naprostá efektivita a vzorné držení stopy ne až tak vzdálené od nejúžasnější předokolky Civic Type R versus nestabilita Meganu R.S. Trophy. Ani tentokrát se mi však nestalo, že by mě systém 4Control vysloveně vypekl a zadek auta nepředvídatelně ustřelil. Na druhou stranu musím říct, že jeho přínos ve vyšších rychlostech na okruhu jsem prakticky nezaznamenal, nejvíc cítit je do šedesátky, kdy se zadní kola natáčejí proti těm předním a výrazně tak zlepšují manévrovatelnost. Vynikající je ovšem šestistupňový automat EDC, který nechává vše na řidiči a řadí rychle. Pádla jsou sice rozměrná, často se mi však do práce pletly páčky pod volantem a já si při změně převodů zablikal, nebo pustil stěrače. A jedeme do práce Vlastně jsem to už napsal, že pro každodenní využití je nepřekvapivě vhodnější Golf GTI TCR, i když je to asi nejultimativnější GTI, jaké jsem řídil (clubsport jsem v rukou neměl). Semislicky od Michelinu totiž patří do balíčku s o pět milimetrů sníženým podvozkem, v komfortním režimu se však s GTI TCR dá žít úplně normálně, byť o něco tvrdší opravdu je. Megane R.S. Trophy se zase pojí standardně s cupovým podvozkem (o pětadvacet procent tužší tlumiče, pružiny o třicet a stabilizátory o deset). Podvozek je určitě tužší než u volkswagenu, díky zmíněným hydraulickým tlumičům ale megane neobtěžuje tupými rázy. Cestou do práce by mi spíš vadila rovněž už zmíněná neposednost a permanentní nutnost auto pořád řídit a držet v zamýšleném směru. Osmnáctistovka navíc není nijak zvlášť úsporná, normální jízdu zvládá za jedenáct až dvanáct litrů, dvoulitr TSI za deset. HODNOCENÍ JÍZDNÍCH VLASTNOSTÍ Renault Megane R.S. Trophy VW Golf GTI TCR Ovladatelnost 7 9 Komfort odpružení 8 9 Odhlučnění podvozku 8 8 Řízení 8 9 Řazení 9 6 Brzdy 8 8 Průměr 8,00 8,17

Zobrazit celý článek