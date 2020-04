Robert Kubica: Příběh závodního fanatika, kterého nezastavilo ani drsné zranění

Automobilový jezdec Robert Kubica je v nejlepším smyslu slova fanatikem do závodění. Umí řídit formuli 1, rallyeový vůz i okruhový speciál.

Polsko má několik špičkových pilotů v automobilových soutěžích a pár nadějných v cestovních autech. Nad všemi se vyjímá pětatřicetiletý rodák z Krakova.

Rodiče šli za synem

S motoristickým sportem se potkal Robert Kubica ve čtyřech letech, kdy mu otec pořídil motokáru. Jeho syn strávil nekonečné hodiny jezděním kolem prázdných plastových láhví. Bavilo ho to čím dál víc, a tak mu tatínek koupil skutečnou závodní káru. Za tři roky v Polsku získal celkem šest titulů. Následně se rozhodl zkusit štěstí v Itálii a rodiče se s ním přestěhovali na jih Evropy.

V sezoně 1998 zvítězil Robert v mezinárodním italském šampionátu jako první cizinec v historii. O rok později titul obhájil a vyhrál rovněž Monacký pohár. Tehdy byl týmovým kolegou budoucích mistrů světa formule 1 Lewise Hamiltona a Nika Rosberga, které dokázal porážet. Co soudí o Britovi, jenž je šestinásobným světovým šampionem? „Zapůsobil na mě už v době, když jsme byli děti. Zaslouží si obdiv za to, co dokázal,“ říká.

Rána a pak výhra

S nástupem nového tisíciletí odstartoval Kubica v seriálu formule Renault jako zkušební jezdec. V roce 2002 už vyhrál čtyři závody a skončil v sérii formule Renault 2000 celkově na druhém místě. Bohužel si při nezaviněné dopravní nehodě zlomil ruku. S osmnácti titanovými šrouby v paži ovšem nastoupil do závodu na Norisringu a vyhrál. V roce 2005 vyhrál Světovou sérii Renault 3.5 a začátkem srpna následujícího roku debutoval v Maďarsku ve formuli 1 za volantem vozu BMW Sauber. Z devátého místa v cíli byl vyloučen pro nižší hmotnost monopostu.

Do dějin F1 se zapsal v červnu 2007, kdy havaroval v Montrealu při Velké ceně Kanady. Děsivě vyhlížející karambol přestál jen s naštípnutým kotníkem a následně poděkoval papeži, kterým byl v té době jeho krajan Jan Pavel II. Shodou okolností přesně o rok později na stejné trati dokázal Kubica vyhrát svůj první a zřejmě také poslední podnik v mistrovství světa formule 1.

Začátkem února 2011 absolvoval v Barceloně testy pro tým Renault, ale v té době již měl podepsaný předběžný kontrakt s týmem Ferrari pro rok 2012. Tuhle skutečnost prozradil ovšem až o několik let později. Rovněž v únoru odstartoval se Škodou Fabia S2000 na Rallye Ronde di Andorra. Na jedné rychlostní zkoušce se jeho vůz doslova napíchl na ocelové svodidlo, které projelo až do kabiny. Kubica byl převezen do nemocnice, kde podstoupil osmihodinovou operaci.

„Předloktí měl na dvou místech přeseknuté, kosti, šlachy a cévy byly vážně poškozeny. Udělali jsme vše pro obnovení funkcí. Ruka byla druhý den teplá, takže zákrok proběhl dobře,“ uvedl Igor Rosello, šéf operačního týmu. Podle předběžných odhadů mělo trvat rok, než bude mít Kubica pravou paži pod plnou kontrolou.

Jeho proces uzdravování zkomplikovala v zimě 2011 zlomená pravá noha, když uklouzl na namrzlém chodníku. Svou další motoristickou kariéru zaměřil na automobilové soutěže. Sezonu 2013 absolvoval za volantem Citroënu DS3 a získal titul mistra světa v kategorii WRC2. Další dva roky a začátek sezony 2016 v Monte Carlu startoval s Fordem Fiesta RS WRC jako podporovaný jezdec továrního týmu. Nejlepším výsledkem bylo šesté místo v Argentině.

Kam půjde další cesta?

Jeho srdce ho však i nadále táhlo zpátky do formule 1. „Během závodního víkendu na velké ceně F1 se člověk točí jen v trojúhelníku garáž, karavan a servisní kamion. K tomu brífink jezdců a případně tisková konference. Divák nemá šanci jezdce vůbec potkat. Na rallye je naopak uvolněná atmosféra. Když člověk zastaví při cestách mezi rychlostními zkouškami, nemá problém si popovídat s ostatními soupeři nebo diváky, kterých je vždycky hodně,“ říká Kubica, pokud se ho někdo zeptá na srovnání formule 1 a rallye.

Do královské disciplíny se dokázal po osmi letech vrátit. Bohužel však měl smůlu a usedl do nejhoršího týmu současné F1. V Německu získal po penalizaci dvou jezdců jeden bod, jenž se ukázal zřejmě jako poslední. Definitivně? Mimochodem zmíněný bod byl jediným, který britská stáj v sezoně 2019 získala. Pro letošní rok má angažmá jako třetí (testovací) pilot stáje F1 Alfa Romeo Orlen, k čemuž mu pomohlo deset milionů eur od jeho petrolejářského sponzora PKN Orlen.

Současně bude v této sezoně startovat jako pilot satelitní (podporované) stáje BMW v seriálu cestovních vozů DTM. „Je to bez debat jedna z nejprestižnějších automobilových sérií v Evropě, po sportovní i technické stránce na nejvyšší úrovni. Jako nováček v šampionátu musím být v odhadu svých šancí realistický a neměl bych si dávat vysoké cíle. V týmu budeme sledovat vývoj závod po závodu a snažit se neustále se zlepšovat,” uvedl Polák.

Rychlostí posedlý Robert Kubica miluje hranaté stroje jako Fiat 131 Abarth, Lancia Delta a třeba oldsmobile z padesátých let. „Mám několik sportovních aut, ale nikdy nebudu s nimi jezdit, neudělám to. Oči znalce se potřebují občas potěšit,“ říká Robert Kubica a dodává: „V běžném provozu preferuji bezpečnost a spotřebu. Hodně cestuji na dlouhé vzdálenosti a nerad zastavuji u čerpacích stanic. Ze zásady dávám přednost vznětovým motorům.“

Robertova pravačka

Jeho pravá ruka, těžce zraněná v únoru 2011 při rallye, se stala mnohokrát tématem různých debat a úvah, jak bude Polák schopný ovládat závodní vozy. Co k tomu sám říká?

„Omezená pohyblivost mi zůstane, nemá cenu si nic zastírat. Těžké situace nastávají ve chvílích, kdy potřebuji zachránit složitou situaci. Na okruhu se dá všechno mnohem lépe předvídat. Nevadí mi na toto téma hovořit, ale nechci ho používat jako výmluvu. Určitě to pro mě není jednoduché, spíš naopak. Tak to zůstane už navždy.“

Co říkají Češi?

Jan Kopecký: „Seznámil nás Pavel Turek v době, kdy Robert jezdil za BMW, ale už tehdy ho fascinovala rallye. Dokonce testoval naši Fabii WRC. Poznal jsem ho jako člověka, který je v tom nejlepším slova smyslu blázen do závodění. Umí být ohromně všestranný.“

Josef Král: „Pamatuji si, když mi bylo asi devět let a závodil jsem v italském šampionátu motokár. Stál jsem v dlouhé frontě na prezentaci, když mě najednou předběhl nějaký vyhublý blonďatý kluk a křičel: Já jsem Kubica a budu jezdit formuli 1. Proto musím jít první! A jak jsme se mohli přesvědčit, dokázal to.“

Martin Prokop: „S Robertem jsme odstartovali společně ve dvanáctihodinovce na okruhu v italském Mugellu 2016 a od té doby o sobě navzájem víme. Líbí se mi jeho až extrémní nadšení pro motorsport. Dokáže všechny lidi kolem sebe v týmu strhnout až neskutečným nasazením pro daný závod.“

Robert Kubica

Narozen: 7. 12. 1984

Bydliště: Monte Carlo

Stav: svobodný

Kariéra F1: 97 závodů

Body: 274

Úspěchy: 1 výhra, 12 stupňů vítězů, 1 nejlepší trénink, 1 nejrychlejší kolo

Kariéra MS rallye: 33 startů

Body: 43

Úspěchy: mistr světa 2013 (kategorie WRC2), 13 vyhraných zkoušek v MS

