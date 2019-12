Rošáda ve vedení Renaultu? Jeho nový šéf může být dnešní ředitel Seatu. V minulosti šéfoval i Alfě

Luca de Meo pracoval u Renaultu už v minulosti. Nyní by se tam mohl vrátit na pozici generálního ředitele.

Automobilka Renault jakoby po konci Carlosa Ghosna ve svém vedení hledala směr, kam se ubírat. Po Ghosnově zatčení a obvinění z finančních machinací vedení automobilky převzal Thierry Bolloré, ten však v říjnu funkci s okamžitou platností opustil. Na jeho místo nastoupila dosavadní finanční ředitelka Clotilde Delbosová, avšak jen dočasně. Renault totiž mezitím hledal šéfa, který by post vykonával nastálo. A nyní se už rýsuje, kdo by to mohl být.

Podle francouzských médií citujících nezávisle na sobě zákulisní zdroje je favoritem na místo nového generálního ředitele Renaultu Luca de Meo, aktuální šéf Seatu, kterého preferuje představenstvo. V Miláně narozený manažer má prý dokonce podporu francouzské vlády, která v Renaultu vlastní patnáctiprocentní podíl.

Zatím však není jasné, zda de Meo tuto funkci přijme. Navíc je pod smlouvou u Seatu, a tak jeho příchod k Renaultu může nějakou dobu trvat kvůli konkurenční doložce. Renault, ani Seat celou věc zatím oficiálně nekomentovaly.

Příchodem do vedení Renaultu by se Luca de Meo vrátil k firmě, u níž svoji automobilovou kariéru začínal. Později se však přesunul k Toyotě, odkud přešel k Fiatu, kde dokonce šéfoval značkám Alfa Romeo a Lancia. V roce 2009 však tuto funkci náhle opustil a přesunul se do koncernu Volkswagen Group.

V německém kolosu nejdříve pracoval jakožto marketingový ředitel Volkswagenu. Seatu šéfuje od listopadu 2015, kdy se mu značku povedlo nasměrovat správným směrem a zvyšovat její prodeje.

Právě tento úspěch mu měl přinést zájem francouzské automobilky, aby jí šéfoval. Vedení Renaultu se navíc údajně líbí, že de Meo ovládá hned pět jazyků (italštinu, angličtinu, němčinu, španělštinu a hlavně francouzštinu).

Výhodou jsou i bohaté zkušenosti z automobilového prostředí. Ty naopak měly chybět dosavadní šéfce Clotildě Delbosové, což má být důvod, proč na pozici nezůstane natrvalo.

Renaultu dlouhá léta šéfoval Carlos Ghosn, když však byl v roce 2018 v Japonsku zatčen a obviněn z finančních machinací, musel tento post opustit. Renault jej sice zpočátku podržel, po delší době ve vazbě však bylo jasné, že se automobilka bez šéfa neobejde. A tak jej nahradil dosavadní výkonný ředitel Thierry Bolloré, který s Ghosnem léta spolupracoval. Když se ale Renault i ve snaze o ujednání sporů s aliančním partnerem, Nissanem, rozhodl zbavit Ghosnových lidí, musel místo opustit i Bolloré. Během několika měsíců tak Renault opět měnil svého šéfa, čemuž se v následujících měsících zřejmě opět nevyhne. Zda mu však bude skutečně šéfovat Luca de Meo, teprve ještě uvidíme.