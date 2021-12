Rozhovor s Filipem Kučerou, ředitelem marketingu Auta ESA: Z aut se stává investiční komodita

I na trhu s ojetými vozy dochází k jednoznačným změnám – ceny rostou, vzhledem k nedostatku nových vozů lze jistě očekávat také zúžení nabídky v bazarech. Skutečně budou i ojetiny nedostatkovým zbožím? A jak se vůbec v bazarech daří ojetým elektromobilům? Dočtete se!

Trh s novými vozy aktuálně zažívá jedno z nejsložitějších období, jak jsou na tom ale ojetiny. Zaznamenáváte v bazarech větší poptávku?

Na trhu je výrazný nedostatek nových vozidel, všechny automobilky hlásí výrazné poklesy prodejů, řádově o desítky procent. Zároveň došlo a dojde ke zvýšení cen nových vozidel. To sebou nese zvýšenou poptávku po ojetinách, proti předchozímu roku je nárůst poptávky až čtyřicetiprocentní. Velký boom zažívá především segment zánovních vozidel, který je tak alternativou pro zákazníky, jindy kupujících nové vozy.

O jaké ojetiny je aktuálně největší zájem?

Klasicky vede značka Škoda a modely Octavia a Fabia. Ty doplňují koncernoví kolegové VW Golf a Passat. Do desítky nejprodávanějších modelů se vejde ještě Ford Focus.

Průměrné ceny se pohybují u octavie druhé generace na úrovni 138 tisíc korun, u trojkové octavie lehce přes tři sta tisíc. A například u VW Passat pak 214 tisíc korun. Průměrný nájezd mají tyto vozy kolem sto třiceti tisíc kilometrů.

Čím dál více se pak daří segmentu premium, tedy vozidlům do pěti let stáří a nájezdu do padesáti tisíc kilometrů. Zde vede Škoda Fabia s cenou těsně pod tři sta tisíc, následuje karoq s cenou 720 tisíc korun a i30 za průměrných 330 tisíc.

Změnilo se v důsledku krize s novými vozy nějak chování zákazníků v bazarech? Registrujete třeba nové zákazníky, kteří by si za jiných okolností ojetinu nekoupili?

Změnil se především způsob předvýběru, což je vidět na návštěvnosti webových stránek, která je o pětačtyřicet procent vyšší než v roce předchozím. Stejně tak i online poptávky, které stouply v některých segmentech až o sedmdesát procent.

Jaký způsob financování při nákupu ojetého vozu aktuálně převládá?

Stále převažuje hotovostní způsob nákupu vozidla. Podíl financovaných vozidel, tedy vozidel na úvěr, je v segmentu vozidel do 300 tis. korun okolo třiceti procent. U prémiových vozidel je to pak téměř čtyřicet procent.

Nejde jen o současnou krizi s nedostatkem čipů, automobilový průmysl hromadně přechází na elektřinu, dostupná auta mizí… Nastávají zlaté časy bazarů?

Již s nástupem ekonomické krize v roce 2009 došlo k nárůstu prodeje ojetých vozidel a předpokládám, že to nebude jiné ani v následujících letech, i když tentokrát v tom nebude mít prsty čistě jen krize ekonomická. Zároveň je třeba říci, že za posledních deset, patnáct let došlo k významné změně segmentu prodejců ojetých vozů. Velká část malých bazarů zcela zanikla, naopak velcí hráči rozšiřují pobočkové sítě, procházejí různými certifikacemi, zkrátka nejsou to ty klasické bazary ze začátku století. Do segmentu ojetin vstoupili významně dealeři nových automobilů, respektive jejich programy na prodej ojetin. Vznikly i nové čistě online platformy zaměřené na prodej ojetin. Takže ano, dalo by se říci, že nastává zlatá doba prodejců ojetin, kteří se dokázali přizpůsobit nové době.

Nákup ojetiny může mít řadu nástrah. Nějaké rady pro začátečníky, čím se při nákupu ojetiny řídit?

Především bych doporučil koupit vůz od prodejce s historií, od prodejce, který prodávaný vůz vlastní a není pouze zprostředkovatelem. Většina kvalitních prodejců nabízí nezávislou prohlídku vlastním mechanikem či v autorizovaném servisu. U bazarového zboží platí dvojnásob - důvěřuj, ale prověřuj!

A co alternativní paliva? Hlavně různé přestavby na plyn, je tohle mezi ojetinami téma?

U nás jsou v prodejích stále zcela dominantní klasická paliva, postupně však dochází ke změně poměru mezi benzínem a dieselem.

Například u nejprodávanější ojetiny, tedy octavie druhé generace, je podíl šestašedesát procent nafta, třiatřicet procent benzín a jen jedno procento připadá na LPG. U fabie druhé generace však už převládá benzín, a to z osmdesáti procent. LPG si připisuje necelá dvě procenta.

Hrozí podle vás i na trhu s ojetinami podobná krize jako aktuálně probíhá u vozů nových? Aby bylo do budoucna z čeho brát…

Již nyní je na trhu ojetin cítit jejich nedostatek. Někteří prodejci budou končit tento rok s polovičním počtem vozů, než začínali, a s touto omezenou nabídkou budou vstupovat i do roku následujícího. Nové vozy generují ojetiny a ty vlastně již chybí. To vede ke zvýšení výkupních cen, zvýšenému poměru dovozových aut, která se také nakupují za vyšší ceny.

Výhled je takový, že ceny pravděpodobně ještě porostou a kvalitních aut bude nedostatek. Dnes se auto stává téměř investiční komoditou.

Máte už nějaké zkušenosti s prodejem ojetých elektromobilů? Zajímají se zákazníci o elektromobilitu vůbec?

V nabídce v současnosti máme jak vozidla s hybridním pohonem, tak i čistě elektrická. Větší zájem je o hybridní motory. Zájem o elektromobily je zatím malý, ale to se může samozřejmě změnit. Většina nabízených elektromobilů jsou malé městské vozy s nájezdem do třiceti tisíc kilometrů a věřím, že jako druhé auto do rodiny na popojíždění po městě svoji klientelu najde. Nabídku nízkoemisních vozidel chceme dále rozšiřovat, protože nám samozřejmě záleží na životním prostředí. V příštím roce chceme rozšířit nabídku čistě elektrických vozidel a zároveň se chystáme vystavět na pobočkách Auto ESA nabíjecí stanice.

Jak vidíte příští rok z pohledu trhu s ojetými vozy? Poroste ještě zájem o ojetiny?

Předpokládám, že na trhu nových vozidel se minimálně do první poloviny roku nic nezmění, proto bude poptávka po ojetinách stále vysoká. Bohužel jejich nedostatek a zvýšený zájem se promítne do jejich cen. Je velmi pravděpodobné, že ceny ojetin ještě nedosáhly svého stropu. Pravděpodobně dojde také k uzavření některých menších autobazarů, které jednoduše nebudou mít co prodávat. Poroste zájem o zánovní vozy a zároveň o kategorii nejlevnějších vozidel s cenou do sto padesáti tisíc.