Trh bazarových aut na přelomu let 2021 a 2022: Češi teď přecházejí k ojetinám. Musejí!

V celé Evropě – Česko nevyjímaje – nejsou auta. Na nová se čekají dlouhé měsíce. K tomu firmy, které v tuzemsku běžně kupují tři ze čtyř nových vozů, neobměňují své flotily. Na trh se tím pádem nedostávají zánovní ojetiny.

Nepomáhají ani dovozy

„Propad nabídky je patrný několik měsíců v řadě a nic nenasvědčuje tomu, že by se situace mohla v nejbližší době zlepšit,“ říká Petr Vaněček, provozní ředitel společnosti Aures Holding.

A protože se nedostatek táhne celým světadílem, nepomáhají ani dovozy. „Ojetiny totiž chybějí po celé Evropě. A překupníci vzhledem k omezené nabídce dovážejí vozy ve špatném technickém stavu, se stočenými tachometry nebo po vážných haváriích,“ dodává smutně.

Zánovní mizejí

Výrazný zájem o ojetiny potvrzují všichni lidé z oboru. „Ve třetím čtvrtletí jsme meziročně zaznamenali čtyřicetiprocentní nárůst poptávky o ojetá auta napříč všemi kategoriemi. Největší zájem je o SUV v cenové relaci nad 600.000 Kč,“ uvádí třeba Filip Kučera z bazaru Auto ESA.

Jasné přesměrování od nových aut k ojetinám je vidět i u firem poskytujících jejich financování. „Ve třetím čtvrtletí letošního roku jsme půjčili na nákup ojetých aut o dvanáct procent peněz víc než ve stejném období loni. Jasný je také nárůst průměrné ceny financované úvěrem. Meziročně stoupla o osmnáct procent,“ uvádí Luboš Ondrůj z Home Creditu.

Svět motorů 48/2021

Těžký výběr

„Jenže výběr je těžší než dřív. Vzhledem k tomu, že nejsou nová auta, přirozeně se přibrzdil přesun vozů do bazarů. Firmy neuvolňují flotily, lidé nepostupují své starší vozy, protože je nenahrazují novými, zbrzdil se přísun aut z operativních leasingů. Takže zánovní vozy, to znamená do dvou let stáří, ač se pohybují ve vyšší cenové relaci, mizejí okamžitě,“ doplňuje Ondrůj.

Zdražuje všechno

U vyšších cen nejde jen o nedostatek nových aut a dlouhatánské čekací lhůty. Přidaly se vysoká inflace a celosvětová energetická krize. Kdo by si myslel, že se situace týká pouze velkých a dražších aut, mýlí se. Zdražování doléhá na všechny segmenty.

„Do října letošního roku proti stejnému období loni klesla nabídka ojetých aut ve střední Evropě ze 466.325 o téměř šestatřicet tisíc vozů. Souběžně s tím vzrostly jejich ceny,“ počítá Petr Vaněček.

Ojeté dražší nového

Ceny mnohdy vyskočily tak, že ojeté auto stojí víc, než by stálo nové – které ale zkrátka není k dispozici. „Vezměte si Suzuki Jimny. Cena nového auta se pohybovala kolem 450.000 korun. Jako dvouletá ojetina se dnes na trhu prodává i za více než 800.000 korun! Podobně zapůsobilo na lidi oznámení Škody, že Fabia Combi nebude mít pokračovatele. Jako zánovní ojetina tak atakuje původní ceny nového auta,“ ukazuje Vaněček v praxi.

Investiční šance

Co to v oné praxi znamená? Že se tato auta nyní stávají skvělou investiční příležitostí. Na ceně totiž budou v dalších měsících téměř jistě získávat, ne tratit.

A nejde jen o malá auta, ale také o podobně mizející segment velkoprostorových vozů (MPV) nebo dieselových aut a těch na LPG. Přehled modelů, které jsou na konci roku 2021 výbornou volbou a zároveň skvělou investiční příležitostí, rozebíráme níže.

Padla rovnice: ojetější = levnější

Že se do popředí zájmu tak výrazně proderou malá auta, by ještě před rokem leckdo nečekal. Ale právě taková je teď situace.

Třeba nabídka Hyundaie i20 spadla v bazarech o pětinu. „Malé vozy jsou o rok starší, v průměru mají najeto o 12.000 kilometrů více, ale průměrná cena je stejná jako touhle dobou loni. Podobně si vedou auta na pomezí malých a kompaktních vozů. Ukázka? Rapid Spaceback. Jeho nabídka se propadla proti loňsku o čtvrtinu. Průměrná cenovka se nezměnila, přitom spacebacky jsou o rok starší a mají v průměru najeto o 25.000 kilometrů více,“ komentuje současnou situaci Vaněček.

Neprodávat!

Obrovský pokles prodejů přišel mezi pěti- až sedmiletými vozy. I to dokládá náš přehled na další dvoustraně, kde mapujeme ceny od sedmiletých aut k těm skoro novým.

„Současný stav zdražování je na druhou stranu skvělou zprávou pro všechny majitele těchto aut. Dá se říct, že pokud majitel disponuje menším autem s rokem výroby 2014-2016 a používá ho běžným způsobem, tedy do dvaceti tisíc najetých kilometrů ročně, jeho hodnota teď roste,“ uzavírá ředitel společnosti Aures Holdings.

Nejčastěji nabízené ojetiny v ČR na podzim 2021 1. Škoda Octavia 2. Škoda Fabia 3. Volkswagen Golf 4. Volkswagen Passat 5. Škoda Superb 6. Ford Focus 7. BMW 3 8. Volkswagen Touran 9. BMW 5 10. Ford Mondeo Zdroj: AAA Auto

Rozhovor: Ani pětiletá octavia za 270.000 Kč ležákem nebude

O vývoji cen ojetin jsme si povídali s Jindřichem Topolem, manažerem výkupu AAA Auto. „Přichází čas dieselů a LPG,“ řekl nám třeba.

Čísla z trhu ojetin ukazují, že za poslední rok starší auta zdražila v průměru o deset procent a zánovní ještě víc. Čím to je?

Za větší z obou nárůstů cen, tedy ten, co zaznamenaly zánovní ojetiny, stojí hladová klientela. Ta takto chtě nechtě nahrazuje chybějící nová auta. Jak říkáte, nárůst cen v segmentu mladých ojetin je výrazný. U žádaných modelů meziročně o více než dvacet procent. Ale i něco tak tuctového, jako je průměrně opotřebená pětiletá Octavia III 1.6 TDI, která před rokem stála 230.000 Kč, má teď v bazaru za oknem cenovku 270.000 Kč - a jistě z ní ležák nebude.

Co to dělá s prodejem aut?

I dříve hrdí prodejci těch nových, kteří kvůli zabrzděné výrobě už nyní nemají pomalu co prodávat, se začínají zaměřovat na výkup a prodej ojetin. A nejen zánovních. Není se co divit, zkrátka potřebují něčím nahradit aktuální výpadek příjmů z prodeje nových aut, aby přežili do doby, než se situace zase vrátí k normálu.

Kdy to bude?

Nikdo si netroufá odhadovat, kdy se tak stane. Mnozí by rádi doufali v léto příštího roku.

Co tak můžeme čekat v zimě 2021/2022?

Ač je venku zima, na bazarovém trhu bude v následujících měsících stále větší horko. Konkurence mezi prodejci se vyšponuje víc než kdy předtím a ceny kvalitních ojetin nebudou mít důvod přestat dále stoupat. Navíc se na trh kvůli vysoké poptávce budou dostávat i horší kusy, o něž by při jejich současné vyhrocené cenovce ještě před rokem v bazaru nikdo ani nezavadil.

Paliva jsou nejdražší za devět let. Má i tohle vliv?

Má. Nynější vysoké ceny způsobují, že se do popředí zájmu dostávají i starší diesely a vozy přestavěné na LPG, které byly v posledních letech obecně na ústupu. Dieselům uškodila panika okolo kauzy dieselgate, plynová auta zase nikdy do hlavního proudu úplně nepronikla a žezlo mezitím pod diktátem downsizingu převzaly moderní benzinové motory. A tak zatímco ceny dieselů a LPG před kovidem kvůli nižší poptávce klesaly rychleji než tržní průměr, nyní v bazarech znovu přichází jejich čas. I ony půjdou nahoru.

Pokud jednou celý humbuk kolem kovidu pomine, mohou se vůbec ceny aut ještě vrátit zpět tam, kde jsme je znali?

Bohužel se na to nedá spoléhat. Mezitím se totiž nabídka nových aut bude dál posouvat směrem k dražší elektromobilitě a emisní normy i povinné bezpečnostní technologie budou nadále prodražovat konvenční spalovací auta. Navíc řada modelů zejména v segmentu malých modelů mezitím z trhu zmizí bez náhrady. K výraznějšímu plošnému poklesu cen ojetin tak mnoho důvodů nebude.

Jaké ojetiny dávají teď největší smysl? Na těchto vyděláte!

Z trhu nových aut mizejí nebo byly roky nedoceněné. O to větší hlad i hodnota u nich rostou mezi ojetinami. Zde je náš přehled aut, která budou v bazarech v roce 2022 hity. Máte-li je nebo si je teď pořídíte, získáváte jistotu jejich nemalého zhodnocení.

Malé kombíky

Jeden příklad za všechny: Škoda Fabia Combi III. Obecně se nyní vyplatí kupovat malá auta, ta se totiž v budoucnu pravděpodobně budou vyrábět v omezeném množství a každopádně výrazně zdraží. A o to víc, jedná-li se dokonce o kombi! Nejprve z trhu nových aut zmizel Peugeot 207 SW, pak Seat Ibiza ST, následně i Renault Clio Grandtour a nakonec jako poslední mohykánka dá výrobě sbohem Fabia Combi. Ve čtvrté generaci už se vyrábět nebude.

Příklady z bazaru Fabia Combi 1.4 TDI/66 kW 2015 178 000 km 153 000 Kč Fabia Combi 1.2 TSI/66 kW 2016 87 000 km 260 000 Kč Fabia Combi 1.0 TSI/81 kW 2017 84 000 km 267 000 Kč Fabia Combi 1.0 TSI/81 kW 2018 95 000 km 300 000 Kč Fabia Combi 1.0 TSI/70 kW 2019 39 000 km 330 000 Kč Fabia Combi 1.0 TSI/81 kW 2020 11 000 km 410 000 Kč Fabia Combi 1.0 TSI/70 kW 2021 7000 km 400 000 Kč

Diesely a LPG

V posledních letech nebyly zcela doceněné, nyní při rekordních cenách paliv se určitě vrátí na výsluní. Je zřejmé, že u LPG budou v kurzu hlavně tovární přestavby. Hity mezi LPG? Nejvíc u velepopulární Dacie Duster. Jak přitom ukazují naše příklady z bazaru, verze LPG jsou teď o dost levnější než diesely.

Příklady z bazaru Duster LPG 1.6/77 kW 2015 76 000 km 234 000 Kč Duster LPG 1.6/84 kW 2016 142 000 km 247 000 Kč Duster LPG 1.6/84 kW 2017 54 000 km 269 000 Kč Duster 1.5 dCi/85 kW 4x4 2018 46 000 km 370 000 Kč Duster 1.5 dCi/85 kW 4x4 2019 14 000 km 380 000 Kč Duster 1.5 dCi/85 kW 2020 28 000 km 420 000 Kč Duster LPG 1.0/67 kW 2021 10 000 km 372 000 Kč

MPV

Na trhu nových aut už kategorii MPV skoro odzvonilo, zato mezi ojetinami je po nich stále větší hlad. Cenově dostupné prostorné auto totiž nikdy nebude stranou zájmu. Koupě mladého exempláře Citroën C4 Picasso, Ford Galaxy nebo S-Max v roce 2021 se může v budoucnu ukázat jako opravdu velmi dobrý nápad!

Příklady z bazaru Ford Galaxy 2.0 TDCi/132 kW AT AWD 2015 127 000 km 545 000 Kč Volkswagen Sharan 2.0 TDI/135 kW DSG 4Motion 2016 155 000 km 599 000 Kč Citroën C4 Grand Picasso 2.0 HDI/110 kW AT 2016 55 000 km 430 000 Kč Ford Galaxy 1.5/118 kW 2016 66 000 km 510 000 Kč Citroën C4 Grand Picasso 1.6 HDI/88 kW 2017 55 000 km 290 000 Kč Ford Galaxy 2.0 BiTDCi/154 kW AT 2017 87 000 km 650 000 Kč Citroën C4 Grand Picasso 1.6 HDI/85 kW AT 2018 107 000 km 410 000 Kč Renault Grand Scénic 1.5 dCi/81 kW AT 2018 125 000 km 357 000 Kč Citroën C4 SpaceTourer 1.5 HDI/96 kW 2019 104 000 km 400 000 Kč Seat Alhambra 2.0 TDI/130 kW AT 2019 13 000 km 900 000 Kč Citroën C4 SpaceTourer 2.0 HDI/130 kW AT 2019 60 000 km 880 000 Kč Ford S-Max 2.0 TDCi/110 kW 2019 149 000 km 500 000 Kč Volkswagen Sharan 2.0 TDI/110 kW 2019 53 000 km 870 000 Kč Ford S-Max 1.5/121 kW 2020 11 000 km 700 000 Kč

Škoda Octavia III

I tuctovější specifikace octavií na ceně rostou, ale díky velké tržní nabídce není zdražování u obyčejných flotilových specifikací tak rychlé. Navíc stále jde z hlediska poměru ceny, užitné hodnoty a provozních nákladů o jednu z nejsmysluplnějších ojetin v dané cenové relaci.

Příklady z bazaru Octavia RS 2.0 TSI/162 kW 2014 103 000 km 420 000 Kč Octavia 1.4 TSI/100 kW 2015 65 000 km 340 000 Kč Octavia Combi 2.0 TDI/135 kW 4x4 AT 2016 108 000 km 360 000 Kč Octavia Combi 2.0 TDI/110 kW 4x4 2017 165 000 km 350 000 Kč Octavia Combi 1.6 TDI/85 kW 2018 150 000 km 320 000 Kč Octavia RS 2.0 TSI/180 kW 2019 36 000 km 682 000 Kč Octavia 1.5 TSI/110 kW AT 2020 20 000 km 530 000 Kč

Škoda Rapid Spaceback

Kompaktní škodovka na půli cesty mezi fabií a octavií je typickým příkladem auta, které bude stále těžší sehnat. Úbytek nabídky v bazarech je u spacebacku viditelný už teď. Cenové srovnání s jeho nástupnicí Scalou mnohé vysvětluje…

Příklady z bazaru Spaceback 1.6 TDI/66 kW 2015 156 000 km 174 000 Kč Spaceback 1.6 TDI/85 kW 2016 114 000 km 220 000 Kč Spaceback 1.0 TSI/81 kW 2017 48 000 km 330 000 Kč Spaceback 1.0 TSI/81 kW 2018 88 000 km 251 000 Kč Scala 1.6 TDI/85 kW DSG 2019 40 000 km 500 000 Kč Scala 1.6 TDI/85 kW 2020 18 000 km 510 000 Kč Scala 1.0 TSI/81 kW 2021 8000 km 430 000 Kč

Autor: David Šprincl