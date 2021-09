Rozhovor s fotbalistou Ladislavem Krejčím starším: Itálie byla divočina!

Sobota 28. srpna, kolem jedenácté dopoledne, akce Auta na náplavce praská ve švech. Lidí dorazilo mraky! A mezi nimi také záložník pražské fotbalové Sparty, Ladislav Krejčí starší. „Pardon za to menší zpoždění, ale protáhli mi čas na rehabilitacích,“ omlouvá se usměvavý talent roku z roku 2011. Lze to pochopit: zkraje srpna totiž prodělal vážnou plicní embolii, kvůli které si od zápasové zátěže na několik měsíců odpočine. „Už je to naštěstí lepší,“ těší devětadvacetiletého leváka.

Můžete normálně řídit?

Jo, úplně bez problému.

Jste teď za volantem opatrnější po téhle příhodě, která mohla skončit tragicky?

Myslím, že klidnější jsem už déle. Může za to hlavně narození dětí. Ovšem je jasné, že na hodnotu života nyní koukám jinýma očima…

Dřív jste býval odvážnější?

Asi jako každý mladý kluk. Ale zase bych neřekl, že by to vybočovalo. Pokuty za rychlost občas přilétly, ale že bych musel na policii, to ne. Pokládám se za rozumnějšího řidiče…

Kdo ze sparťanské kabiny nejvíc řeší auta?

Rozhodně Lukáš Štetina! Je vyučený automechanik, takže tomu i rozumí. Hodně tohle téma baví taky Bořka Dočkala, Davida Pavelku nebo brankáře Dominika Holce.

A vás?

Já o autech spíš mluvím, než že bych to přetavoval do nějakých činů – tedy neustálého měnění vozového parku.

Svět motorů 38/2021

Kdo je v této disciplíně expert?

V minulosti Tomáš Řepka. Když jsem byl mladé ucho v kabině, tak jsem se s ním příliš nebavil, ale všímal jsem si, že auta měnil často. Popravdě jsme mu my mladší hráči trochu záviděli všechny ty sporťáky.

Co jste řídil vy nejzajímavějšího?

Na dva měsíce jsem měl Maserati Ghibli, které mě bavilo. Jinak mám pořád sen pořídit si Porsche 911.

A aktuálně se vozíte čím?

Máme v rodině dvě auta: Volkswagen Tiguan a Range Rover Sport – a naprostá spokojenost.

Dost času ale trávíte taky v týmovém autobusu. Kde sedíte tam?

Úplně vzadu! Ještě s Bořkem Dočkalem, Davidem Pavelkou, Ondrou Čelůstkou. Dřív tam s námi býval Libor Kozák, kterého nově nahradil Dávid Hancko.

Jak si zkracujete cesty?

Mastíme karty! Mariáš. Dřív se ale podle mě hrálo víc, teď už mladší kluky zajímají spíš mobily nebo si vezmou sluchátka a poslouchají hudbu.

Jak jste na tom s muzikou vy? Uklidní vás při řízení?

Jednoznačně, pustím si nahlas francouzský rap a psychicky si odpočinu. Proto mám rád, když hrajeme večer a já si po utkání můžu projet prázdnou Prahu. Takhle si nejlíp vyčistím hlavu. S hudbou, za volantem. Myslím, že má takhle spousta hráčů.

Najde se někdo z kabiny, komu se kvůli automobilu smáli?

Než odešel do zahraničí, tak jsme si trochu utahovali z Matěje Hanouska a jeho starého Peugeotu 206. Domnívám se ale, že už ho vyměnil kvůli bezpečnosti, protože se mu narodilo dítě. Bylo to fakt jen pár vtípků, jinak úplně jedno, kdo má co za auto. Je každého věc.

Když jsme zmínili cizinu, za sebou máte angažmá v italské Boloni. Jak tam vypadá situace na silnicích?

Dost krušně, nedodržují se lajny na zemi, předpisy. Vyhrává silnější a rychlejší auto. Člověk si chvíli musel zvykat, ale postupem času se adaptuje. Každopádně Itálie byla divočina.

Prý jste tam jezdil z Prahy?

Nechtěli jsme s malými dětmi létat. Zpočátku jsme jezdili na jeden zátah, pak jsme se naučili přespávat za Mnichovem. Když si můžu vybrat, tak pokaždé radši volím auto, byť je spousta momentů, které mě dokážou rozčílit.

Třeba?

Pokud někdo jede na devadesátce šedesát. Neříkám, že lidé mají na silnicích lítat, ale fanouškem příliš pomalé jízdy fakt nejsem.

Ladislav Krejčí