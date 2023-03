Rychlá odpověď na Revuelto? Ferrari SF90 Versione Speciale se již testuje, takto by mohlo vypadat

Jsou tomu už téměř čtyři roky, co se světu představil osmiválcový plug-in hybrid Ferrari SF90 Stradale. Hypersport se třemi elektromotory má výkon rovných 1000 koní (735 kW), z nuly na sto zrychlí za 2,5 sekundy, dvoustovku zdolá za 6,7 sekundy a maximální rychlost činí 341 km/h. Pokud by to někoho zajímalo, v elektrickém režimu ujede SF90 Stradale 26 kilometrů.

Čtyři roky jsou v automobilovém průmyslu dlouhá doba a nynější nástup zcela nového modelu Lamborghini Revuelto, přímého konkurenta SF90 Stradale, může dělat manažerům z Maranella vrásky na čele. Nástupce Aventadoru má 6,5 litrový dvanáctiválec se třemi elektromotory, které v nejsportovnějším režimu dávají dohromady 1015 koní s maximální rychlostí 350 km/h.

Pokud si myslíte, že Ferrari jen tiše pozoruje konkurenty, jste na omylu. Již několik měsíců pilně testuje model SF90 “Versione Speciale”, který nutně nemusí znamenat přímou odpověď na Lamborghini Revuelto, ale spíše vytvoření speciálu zaměřeného na závodní okruhy.

Na základě špionážních fotek vytvořil Brian Monaco skrze svůj profil Monaco Based Design render ostrého modelu SF90. Přední část má mnohem agresivnější nárazník, jehož střední část je podobná závodnímu speciálu 488 Challenge, což podporuje spekulaci, že SF90 “Versione Speciale” bude zaměřen na závodní okruhy.

Vůz by také dle maskovacích prototypů mohl dostat nové boční otvory a výraznější prahové lišty. Diskutovanou změnou bylo velké zadní křídlo. Na maskovaném prototypu se může zdát, že jeho velikost může rozhodit celkový design, nicméně render Briana Monaca nás ujistil, že by tomu tak vůbec být nemuselo.

Přesné datum odhalení modelu SF90 “Versione Speciale” není dané, počítá se však s termínem v druhé polovině letošního roku. Na technické specifikace a potvrzení či vyvrácení spekulace, že bude tento model odpovědí na Lamborghini Revuelto, si tak ještě musíme nějakou chvíli počkat.