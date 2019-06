S Mercedesem třídy X jsme vyrazili do pouště: Extáze ve vyprahlém extrému

Na ostrově Djerba venku aktuálně panuje „příjemných“ 41 stupňů Celsia. Tak zlé to ovšem není – na parkovišti zdejšího letiště nás už vyhlíží desítka vozů zmodernizované třídy X. Nenecháváme nic náhodě a volíme nejsilnější motorizaci 350d: vidlicový vznětový šestiválec od Mercedesu s výkonem 190 kW bude naším parťákem na překonávání pouštních dun v následujících čtyřech dnech. Předtím nás však čeká 214 kilometrů směrem na jih do záchytného kempu.

Poslušná převodovka

Postupovat se má vždy od jednoduššího ke složitějšímu. Prvním testem stuttgartského ikska, jež zrychlí z nuly na sto za 7,5 sekundy, tak budou tuniské asfaltky. Odhlučnění zde funguje výtečně, a to i při vyšším tempu – na rozdíl od konkurenčních pickupů, které s nežádaným rámusem někdy zápasí. Ve srovnání se slabším čtyřválcem už ani předjíždění není taková loterie, respektive díky pevnému zátahu ukazujeme záď drtivé většině místních vozidel. Motor si v komfortním módu rovněž perfektně tyká se samočinnou sedmistupňovou skříní, z bezproblémového hltání kilometrů nás vyrušuje jen občasné sdílení silnice s velbloudy. Převodovka k naší radosti v těchto pikantnějších momentech nesahá k ukvapenému podřazování, a to ani při polovičním zadupnutí plynu. Frekventovanější výskyt dvouhrbých sudokopytníků navíc napovídá, že Sahara už buší na dveře.

Nejjedovatější štíři

Hladké komunikace pozvolna střídají pisty, živáček nikde, natož auto. V nehostinné krajině jsme rádi, že se nacházíme právě ve vzhledném interiéru třícípé hvězdy, byť třeba výplně dveře či ovládání klimatizace si vypůjčil od Nissanu Navara. Ničemu to ale nevadí. Za nepříjemnější ovšem platí chvilkový přesun na zadní sedadla, kde je prostor poněkud stísněný. Zaplaťpánbůh, že cílová destinace – tábor Zmela – už vykukuje za horizontem.

Noc trávíme v provizorním stanu, obklopeni nejjedovatějšími štíry, zmijemi rohatými, ještěrkami a vším možným hmyzem. V 4:23 ráno navíc naměřujeme teplotu pouhých čtyř stupňů Celsia. V letech 1979 a 2016 na Sahaře dokonce sněžilo. Takové štěstí nemáme, a tak se veškerý výcvik bude točit kolem dun, písku a šíleného vedra.

Rady od mistrů

Na silnici mercedes šlapal, kamenitou pistou díky pracovitému podvozku letěl rovněž slušně. Dokáže ovšem zdolat několikametrové duny? Jdeme to vyzkoušet za doprovodu dvojice ostřílených lektorů. Prvním je účastník Dakaru David Vršecký, druhým pak Petr Háša, expediční průvodce a muž, který z českých Milovic dojel autem až do čínského Pekingu. Co šplhání po žlutých vlnách vyžaduje? „Vhodnou obuv, dobrý automobil a člověka se zkušenostmi,“ bere si slovo druhý zmiňovaný. „Situace je jiná ráno, během oběda, večer a v noci. Nejhorší poměry nastávají kolem poledne, kdy duny nemůžu detekovat podle stínů,“ pokračuje Háša. Paráda – napoprvé do terénu vyrážíme přesně v 11.30.

Kdo nezapadne, není chlap

Další nalévání informací probíhá již v divočině, do níž si naši desetičlennou karavanu se značně podhuštěnými pneu matikami na 1,4 baru pouštní matadoři prostřednictvím vysílaček navádějí. „Pokaždé rozlišujeme závětrnou a návětrnou stranu duny. Na návětrnou fouká vítr, čili je tuhá. Zatímco na závětrné části písek stéká, čímž představuje vyšší riziko pro zapadnutí,“ říká truckový závodník David Vršecký s tím, že i když bude člověk sebevíc opatrný, dříve, či později ho písek převeze. „Tvrdím, že kdo nezapadne, není chlap,“ doplňuje lakonicky Háša. Naivně doufáme, že se nám to nestane.

Doping a dort

S šestiválcovým ikskem se konečně vrháme do akce. Nejsilnější motorizace 350d pracuje se stálým pohonem všech kol a se středovým diferenciálem 4Matic pouští točivý moment v poměru 40 na 60 ve prospěch zadní nápravy. Základní mód žel nezůstává moc dlouho, neb nám osmý přesyp vystavuje stopku. Volíme tak druhý 4H v režimu Offroad s omezenou stabilizací, uzpůsobený právě na kluzký povrch: v něm se centrální diferenciál zčásti uzamyká, čili brání nežádoucímu protáčení kol. Uf, nakonec jsme se s tímto dopingem vysoukali. V našem případě však vzápětí platí – první vyhrání z kapsy vyhání, když se čumákem zakusujeme do písečného dortu. Z této šlamastyky nás nezachrání ani jinak výborný režim 4L, který nadto používá redukční převodovku.

Písečná bouře

Cítíme se trapně, ale Petr Háša, jenž za dvacet let křižování zeměkoule zapadl více než dvěstěkrát, nás uklidňuje: „Pohoda! Teď vezměte lopaty a honem hrabat, já nachystám pod kola výjezdové pásy.“ Zkušený cestovatel s sebou vozí gumové, prý se jich dá sehnat spousta, například plechové nebo plastové. Podstatné je, že se s nimi okamžitě, a především hravě vyprošťujeme vstříc dalšímu dobrodružství. To však kvůli zmítající se písečné bouři odkládáme na zítřek.

Kamera? Nejlepší přítel člověka

Nicméně hned ráno jako lyžaři chytají první kotvu, tak my první dunu. Kromě jednoho zapadnutí, jež řešíme lanem, zjišťujeme, že vysušenou krajinu umíme čím dál lépe číst. Hlavní důvod? 360° kamerový systém na palubě třídy X, jenž věrně slouží do třicetikilometrové rychlosti. Pozvolna tak se světlou výškou 220 mm vplouváme na takzvaný písečný trychtýř, kontrolujeme, zda je hrana ostrá – a až poté se teprve rozhodujeme, jestli se spustíme dál. Za pihu na kráse lze zmínit snad jen menší velikost multimediálního displeje.

Tropické Nagano

Při úvodním pohledu na extrémní podmínky jsme se za iksko modlili, aby vydrželo. Ono však šlapalo excelentně jak hokejový tým na olympiádě v Naganu. A jako bonus teď při návratu do civilizace přidává opět tichou jízdu bez zbytečných šumů, doplněnou o přívětivou spotřebu 8,6 litru. Univerzální auto podle mnohých jazyků neexistuje. S tím se v zásadě shodujeme. Tenhle pickup má k němu ale překvapivě docela blízko.

Plusy

Kvalitní odhlučnění

Komfortní podvozek

Výtečné sladění motoru s převodovkou

Minusy

Malý multimediální systém

Nedostatek prostoru na zadních sedadlech

Základní údaje Mercedes-Benz X 350d 4Matic Zdvihový objem (cm3) 2987 Válce/ventily 6/4 Největší výkon (kW/min-1) 190/3400 Točivý moment (Nm/min-1) 550/1400-3200 Převodovka samočinná sedmistupňová Maximální rychlost (km/h) 205 Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) 7,5 Kombinovaná spotřeba (l) 9,0–8,8 Pohotovostní hmotnost (kg) 2285 Užitečná hmotnost (kg) 965 Základní cena bez DPH (Kč) 1 123 500

Tip Světa motorů

Pokud se vám „podaří“ zapadnout, a nemáte u sebe výjezdové pásy, ani lano, použijte jednoduchý trik: koberečky do aut. My jsme si to zkusili a při překonávání menších dun to opravdu funguje.