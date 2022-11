Saúdská Arábie začne vyrábět elektromobily, chce snížit závislost na ropě

Království Saúdská Arábie je jednou z ropných velmocí a jeho příjmy výraznou měrou závisí právě na tomto fosilním palivu. Koncem roku 2019 Saúdská Arábie představila plán nazvaný Vize 2030, jehož účelem je závislost země na těžbě ropy snížit. Do plánu mimo jiné patří investice do elektromobility, a to včetně vytvoření vlastního výrobce elektromobilů.

V současnosti je Saúdská Arábie s 60% podílem největším akcionářem amerického výrobce elektromobilů Lucid Motors. Pro společnost zároveň v Saúdské Arábii staví nové továrny, a to jak na auta, tak na baterie. Ovšem s tím se korunní princ Mohamed bin Salmán nespokojí, chce založit také vlastní značku – aby ještě více podpořil domácí průmysl a zaměstnanost.

Nový výrobce elektromobilů se bude jmenovat Ceer, má vytvořit 30.000 pracovních míst a do roku 2034 k HDP Saúdské Arábie přispět v přepočtu téměř 190 miliardami korun. První model značky má být představen již v roce 2025, přičemž plány počítají s produkcí sedanů a SUV.

Ceer bude kromě domácího trhu prodávat také na trzích Středního východu a severní Afriky. To bude ovšem jen rozjezd, protože plány značky počítají s expanzí do dalších zemí, výhledově například i do USA.

Do rozjezdu nového výrobce elektromobilů se však Saúdská Arábie, potažmo její státní investiční fond PIF nepouští sám. PIF se spojil s tchajwanskou společností Foxconn, která už se ve světě elektromobility angažuje prostřednictvím vlastní značky Foxtron nebo spoluprací s jinými výrobci elektromobilů.

Foxconn si v rámci značky Ceer vezme na starost vývoj elektrické architektury, a to včetně technologií souvisejících s infotainmentem, konektivitou nebo autonomní jízdou. Kromě toho Ceeru vypomůže také automobilka BMW, která licenčně poskytne některé technologie, které zatím nebyly specifikovány.