Scania a její portfolio autobusů na zemní plyn

Motor na zemní plyn je pro nádrže na CNG nebo LNG stejný, protože v obou případech do agregátu proudí plynná forma. To velmi dobře známe již delší dobu ze segmentu nákladních vozidel. Rozdíl mezi zásobou paliva ve formě CNG nebo LNG tvoří hlavně jeho množství a odpovídající dojezd autobusu. Pouze stlačená forma byť na vysoký tlak 20 MPa potřebuje objemné a velmi pevné nádrže, takže konstruktérům dělá drobné vrásky na čele.

Výhodou autobusového řešení jsou CNG nádrže ve střeše, takže proti naftovému pohonu je v podvozku paradoxně více místa díky absenci naftové nádrže a složitého dočišťování výfukových plynů filtrem pevných částic a systémem SCR. Díky tomu lze v podvozku autobusu CNG najít dost volného místa. Jiná je situace v případě LNG, které do evropských autobusů montuje Scania jediná. Samozřejmě slouží v linkovém modelu Interlink, který má jednak větší kilometrovou potřebu na jedno natankování a také spoustu místa v podvozku pro 205litrovou nádrž na LNG. Pojďme se na obě technologie v různých modelech podívat podrobně, jde o jedinečnou a velmi zajímavou skladbu.

Modelová a pohonná nabídka

Švédský výrobce nabízí autobusy na zemní plyn již delší dobu, dokonce jsme v Česku kdysi byli u etanolového autobus, prostě Scania do alternativních pohonů hodně investuje. Stlačený zemní plyn pohání ryze městský model Citywide a Interlink v provedení s nízkou podlahou (LD) pro příměstský provoz. Scania však chtěla zemní plyn rozšířit do typického linkového provozu, kam model Interlink směřuje spíše se střední výškou podlahy (MD) a odpovídajícími zavazadlovými schránami. U tohoto modelu lze očekávat celodenní nájezd cca 600 i více km, proto Scania sáhla po plynovém pohonu s nádrží LNG a přibližně dvojnásobným dojezdem ve srovnání s CNG. Nádrže LNG nezvyšují celkovou výšku vozidla.

LNG na dálku

Interlink MD s výškou podlahy 860 mm nad vozovkou míří do linkového provozu. Pro něj dostal technologii LNG s dojezdem tisíc kilometrů. Vlivem kryogenní nádrže udržující zkapalněný plyn při teplotě kolem -130 oC je však ve srovnání s CNG vstupní investice vyšší. Proto je nutné tuto variantu dobře ekonomicky zvážit a nasadit na linky s dlouhým nájezdem, aby se vstupní investice co nejdříve umořila. K tomu by měl prospět dotační program na budování LNG plniček v České republice, podle kterého do dvou let bude v tuzemsku třináct stanic LNG. V současnosti najdeme dvě, jednu u Loun, druhou u Hustopečí a třetí v Klecanech u Prahy.

Scania uvádí u modelu Interlink MD LNG maximální dojez 1300 km. Autobus s celkovou výškou 3,46 m pohání devítilitrový pětiválec o výkonu 235 kW, který dobře známe z autobusů Scania CNG. Pro splnění emisního požadavku Euro VI D stačí třícestný katalyzátor. Díky tomu plynový pohon jen mírně zvyšuje pohotovostní hmotnost autobusu. Legislativní tunový přídavek v celkové hmotnosti může z velké části využít pro zvýšený počet cestujících, což zvyšuje efektivitu přepravy.

CNG do města a okolí

Stlačená forma zemního plynu má hlavní uplatnění v městské hromadné přepravě osob, proto také autobus Scania Citywide může pohánět motor CNG ve všech dostupných délkách vozidla v rozmezí 10,9 až 18 metrů. Vždy jde o pětiválec se zapalovacími svíčkami a mnoha dalšími úpravami pro zážehový cyklus. CNG pohání kromě modelu Citywide také univerzální model Interlink v provedení LD (s nízkou podlahou) a dvěma nápravami. Typ Interlink LD dosahuje délky 10,9 až 13,2 m, protože zahrnuje výhradně dvounápravový typ s maximální kapacitou 59 sedadel. Dopravce může volit dvě konfigurace dveří 1-2-0 nebo 1-1-0.

Výkon dle potřeby

Pětiválec přepracovaný na CNG nabízí výkonové verze 206 a 235 kW. V hromadné přepravě osob používá výhradně slabší jednotku, ale v případě Interlinku LD lze volit obě výkonové úrovně s točivými momenty 1350 nebo 1500 N.m dostupnými již od 1000/min. Motor s upravenou hlavou válců, vstřikovači, sáním, turbodmychadlem a EGR spolupracuje se šestistupňovou převodovkou ZF Ecolife a integrovaným retardérem. Samočinná převodovka využívá široké pole ekonomických otáček 1000-1400/min. Strategie řazení převodovky tak má jasnou charakteristiku řadit na vyšší stupeň brzy po dosažení 1400 ot./min, aby stechiometrické spalování mělo maximální efektivitu.

Hliníková výhoda

Model Citywide s lehkým hliníkovým rámem přináší ve spojení s pohonem CNG velkou hmotnostní výhodu a zvýšení přepravní kapacity cestujících. Řadu Citywide lze pořídit ve verzi se sníženým prahem pro nastupování (low entry) a nízkou podlahou (low floor). Kompozitové nádrže proti starým kovovým uberou několik desítek kilogramů, ale stále váží dost, což je u dvounápravového vozidla zásadní parametr.

Výběr objemu a dojezdu

Citywide s rozsahem délek od 10,9 až po kloubový typ s délkou osmnáct metrů nabízí dopravcům řešení na míru. Podle rozměru autobusu či požadavku na dojezd lze pořídit plynové nádrže o objemu 1200, 1280 nebo 1755 litrů. Největší objem patří výhradně dvoučlánkové specifikaci, protože pro dvounápravový autobus by bylo plynu zbytečně mnoho a hmotnost nádrží naopak neúměrně vysoká.

Plynové nádrže umístěné na střeše způsobují nárůst celkové výšky autobusu Citywide na hodnotu 3,4 m. Dvounápravový městský model má plynové nádrže umístěné strategicky nad přední nápravou, třínápravový typ naopak vzadu na zdvojenou.