Seat Tarraco 2.0 TDI 110 kW DSG 4WD vs. 2.0 TDI 140 kW DSG 4WD – Co zmůže třicet kilowattů

Od loňského léta máme na roční test Seat Tarraco 2.0 TDI 110 kW. Když se nám do rukou dostal téměř identický kus jen s vyšším výkonem 140 kW, zajímalo nás, o co jsme objednáním levnější varianty přišli a co případně získali.

Během půlroku v naší redakci najel Seat Tarraco 20.000 km. Jakmile se cestuje někam dál nebo v plnějším obsazení, sáhnou redaktoři právě po klíčku se stylizovaným „eskem“. Velmi prostorné a pohodlné SUV s pohonem všech kol a úsporným dieselem je zkrátka rozený cestovatel. Když jsme jej u dovozce objednávali, předpokládali jsme i časté kratší cesty po městě. Hlavně z toho důvodu jsme zvolili slabší z nabízených dieselů 2.0 TDI 110 kW, který známe napříč celým koncernem Volkswagen, a většina z nás si jej oblíbila víc než silnější variantu se 140 kW. Ta podle našich dosavadních zkušeností působí v nižších rychlostech přidušeně, reaguje s výraznou prodlevou a svůj náskok předvádí až ve vyšších rychlostech. Rozhodli jsme se tedy uskrovnit a poptat slabší motor, čímž jsme navíc ušetřili 45.000 Kč.

Po půlroce nastal čas zhodnotit naše zkušenosti a také rozhodnutí, protože jsme se dostali k identickému kusu v silnější specifikaci a můžeme si obě varianty 2.0 TDI bok po boku důkladně proměřit a vyzkoušet.

Fakt by to chtělo víc

I klidnější nátury našeho týmu se z cest s tarrakem vracejí s poznatkem, že na dálnici by to prostě chtělo víc. SUV je těžké, má velký aerodynamický odpor a plně naložené při akceleraci zkrátka nenaplňuje očekávání. Také třeba během předjíždění kolony kamionů síla okatě chybí. Fakt, že ve městě by se měl slabší motor chovat příjemněji, naproti tomu nikdo bez přímého srovnání nevyzdvihuje. To spíš spotřebu, která proti prvnímu výletu nezajetého seatu do Rumunska, kdy bral 8,8 l/100 km, spadla na sympatických 7,5 l/100 km.

Nedávno jsme udělali srovnávací test Renaultu Koleos a Seatu Tarraco se silnějším nafťákem 2.0 TDI 140 kW. To byla ideální příležitost proměřit a vyzkoušet dlouhodobě testovaný seat po boku silnějšího sourozence.

Stejné auto, jen jedno má o 30 kW víc, říkáte si. Jenže rozdíly pozorujeme zásadní: výkonnější varianta má větší turbodmychadlo a robustnější automatickou převodovku DQ500 s delšími nižšími převody a kratšími vyššími převody než automat DQ381 slabšího tarraka.

Údaje o testovaných vozidlech Seat Tarraco 2.0 TDI 110 kW Seat Tarraco 2.0 TDI 140 kW Motor, ventilový rozvod turbodiesel R4, DOHC turbodiesel R4, DOHC Zdvihový objem (cm3) 1968 1968 Největší výkon (kW/min-1) 110/3500-4000 140/3500-4000 Největší točivý moment (Nm/min-1) 340/1750-3000 400/1750-3250 Automatická převodovka 7° DSG (DQ381) 7° DSG (DQ500) Délka x šířka x výška (mm) 4735 x 1839 x 1658 4735 x 1839 x 1658 Rozvor náprav, rozchod kol P/Z (mm) 2790, 1585/1574 2790, 1585/1574 Standardní pneumatiky 215/65 R17 235/50 R19 Testované pneumatiky 235/50 R19 235/45 R20 Provozní/užitečná hmotnost (kg) 1803/682 1816/669 Nejvyšší hmotnost nebrzděného/brzděného přívěsu (kg) 750/2300 750/2300 Objem zavazadlového prostoru základní (l) 760 760 Objem nádrže paliva (l) 60 60 Nejvyšší rychlost (km/h) 198 210 Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) 9,8 8,0 Kombinované emise CO 2 dle WLTP (g/km) 178-194 183-200 Kombinovaná spotřeba dle WLTP (l/100 km) 6,8-7,4 7,0-7,6 NAMĚŘENÉ HODNOTY Pružnost na 3. rychlostní stupeň (30-50 km/h) (s) 3,0 3,0 Pružnost na 4. rychlostní stupeň (40-90 km/h) (s) 9,3 8,4 Pružnost na 4. rychlostní stupeň (60-100 km/h) (s) 6,9 5,7 Pružnost na 5./6./7. rychlostní stupeň (80-120 km/h) (s) 10,4/14,0/24,8 8,0/11,8/20,4 Otáčky na nejvyšší rychl. stupeň při 130 km/h podle GPS (min-1) 2000 2200 Skutečná rychlost při 50/90/130 km/h (km/h) 48,4/87,0/125,6 48,3/87,3/126,3 Naměřená kombinovaná spotřeba paliva (l/100 km) 7,4 7,9

Ne všechno lze změřit

Vyzkoušeli jsme několik měření pružného zrychlení v režimech, jaké nám manuální režim převodovek dovolil. Držíme ustálenou rychlost, zatlačíme plyn do podlahy, ale jen tak, abychom neprošlápli pojistku pod pedálem a auto nepodřadilo.

Na brzdě vykázalo silnější tarraco méně strmou momentovou křivku (větší turbo se ne tak ochotně roztáčí), a navíc má delší zpřevodování prvních stupňů, takže prvotní švunk mu skutečně chybí a slabší varianta motoru působí nepatrně živěji. Nicméně jakmile se stočtyřicítka přehoupne přes 2100 otáček a zužitkuje větší porci newtonmetrů, dožene nabranou ztrátu, a tak třeba zrychlení ze 40 km/h na 90 km/h na čtyřku ve výsledku trvá kratší dobu než u verze 110 kW.

Zjednodušeně řečeno měřením se výhoda slabšího motoru v městských rychlostech dokazuje těžko, za volantem ale cítíte, že při kličkování zácpou a rozjezdech ze semaforů je slabší seat příjemnější, zatímco silnější působí ospale.

Ve vyšších otáčkách pak nabírá varianta 140 kW logický náskok díky většímu točivému momentu a kratším vyšším převodům ústrojí DQ500.

Při 130 km/h točí varianta 110 kW 2000 min-1, zatímco 140 kW o 200 min-1 víc. Na první pohled překvapivé, ale když se podíváme na graf z brzdy, zjistíme, že až nad hranicí 2100 min-1 nabízí stočtyřicítka reálně vyšší točivý moment, může tedy zákazníka při jízdě potěšit skutečně mocnějším zátahem. A o to přece jde.

Naši teorii, že po městě jede slabší TDI příjemněji než silnější, jsme se pokusili doložit ještě měřením absolutní dynamiky z místa. Potvrdila se tak napůl. Díky strmější momentové křivce měl navrch skutečně náš redakční člen se 110 kW, nad silnějším bratrem vítězí do 60 km/h. Jenže o nepostřehnutelné desetiny a setiny sekundy.

Zato na silnicích a dálnicích se ve variantě 140 kW cítíme o dost lépe. S větší lehkostí předjíždíme, na německé rychlostní komunikaci se můžeme snáze vydat za hranice českých limitů a v kopcích nepředstavuje ani plné obsazení takovou zátěž. Více potenciálu a také kratší převodování vyšších stupňů ale vyžadují daň – podle našeho měření o 0,5 litru vyšší spotřebu, konkrétně 7,9 l/100 km.

Zrychlení z klidu 2.0 TDI 110 kW 2.0 TDI 140 kW 0-10 km/h 0,07 s 0,08 s 0-20 km/h 1,15 s 1,40 s 0-30 km/h 1,65 s 1,90 s 0-40 km/h 2,65 s 2,80 s 0-50 km/h 3,50 s 3,55 s 0-60 km/h 4,70 s 4,55 s 0-70 km/h 5,90 s 5,65 s 0-80 km/h 7,20 s 6,65 s 0-90 km/h 8,75 s 7,95 s 0-100 km/h 10,75 s 9,60 s 0-110 km/h 12,80 s 11,20 s 0-120 km/h 15,25 s 13,05 s 0-130 km/h 18,35 s 15,55 s 0-140 km/h 22,25 s 18,20 s 0-150 km/h 26,65 s 21,30 s 0-160 km/h 32,45 s 25,25 s 0-170 km/h 42,40 s 30,50 s 0-180 km/h – 37,25 s 0-190 km/h – 44,80 s

Už bychom nešetřili

Tarraco si nás po půlroce získalo, a i když nepatříme k obdivovatelům SUV, má naše sympatie. Výborně slouží jako manažerský vůz našeho šéfredaktora, rodiny si v něm lebedí a při rumunské expedici ukázalo, že v terénu zvládne nečekané. Pokud bychom si ho šli koupit do vlastní garáže, už bychom nešetřili. U prodejce bychom složili o 45.000 Kč víc a připravili se na mírně vyšší spotřebu. V relacích auta za milion to nejsou takové peníze a se silnějším dieselem je život příjemnější. Dynamiku ve svižnějším provozu jsme nakonec vyhodnotili jako důležitější než letargické reakce ve městě. Sám dvouspojkový automat má citelnou prodlevu. Když se přidají pomalejší reakce turba a mírnější nástup momentu, dáme plný plyn, počkáme a auto pak vystřelí. Dá se s tím naučit žít, byť ideál vypadá jinak.

Současně jsme se ujistili v názoru, že kdo jezdí hlavně ve městě a za jeho hranicemi volí klidné plynulé tempo, silnější motor nepotřebuje, respektive ani nevyužije. Základních 110 kW odvede v jeho rukou stejnou práci s nižší spotřebou, a byť není příkladem okamžitého plynulého rozjezdu, na ráznější povely v nízkých rychlostech reaguje pohotověji.

Na válcové zkušebně

2.0 TDI 140 kW: U silnější verze 2.0 TDI/140 kW nastupuje křivka točivého momentu vlažněji a skutečného vrcholu dosahuje až při 2900 otáčkách – navíc jen na chvilku. Podle údajů výrobce by měl silnější diesel s variabilní geometrií lopatek turba dosahovat momentového maxima 400 Nm od 1750 min-1, tedy ve stejném okamžiku jako slabší varianta. Naše měření ale ukázalo, že poskytuje větší točivý moment až od 2100 min-1, což vysvětluje naše subjektivní dojmy. Citelný náskok stočtyřicítky poznáte při zrychlování ve vyšších rychlostech, zatímco po městě není rozdíl postřehnutelný. Naopak podle měření zrychluje do 60 km/h nepatrně svižněji slabší motor, který si pomáhá i kratšími převody nižších stupňů.

2.0 TDI 110 kW: Motor s udávaným výkonem 110 kW vykázal na válcové zkušebně velmi hezkou charakteristiku s rychlým nástupem točivého momentu z nízkých otáček, za což vděčí hlavně malému rychle reagujícímu turbodmychadlu. Momentová křivka následně zůstává poblíž maxima v předlouhém rozmezí od 1750 do 3000 min-1.

