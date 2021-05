Šéfdesignér Jaguaru odchází. Ve funkci moc dlouho nevydržel

Jaguar hlásí změnu ve svém vedení. Z pozice šéfdesignéra značky odchází Julian Thomson, který v této funkci vydržel pouhé dva roky. U britské automobilky přitom působil více než 21 let, nyní odchází „hledat nové výzvy“ mimo britskou automobilku Jaguar Land Rover.

Thomson přitom firmu opouští v době, kdy Jaguar hledá nový směr. Na začátku roku značka oznámila, že do budoucna bude nabízet výhradně elektromobily, a to již do roku 2025. Následně sice vedení poněkud couvlo, když oznámilo, že sporťáky značky by mohly nadále používat spalovací motory, přesto Jaguar v následujících letech čekají velké změny. I proto, že se neustále spekuluje o tom, zda změna strategie není krokem k prodeji. Jaguar je totiž v rámci koncernu Jaguar Land Rover dlouhodobě tou prodejně slabší značkou, která si zatím neumí tolik poradit s odklonem od tradičních sedanů, které nabízí.

Právě očekávané změny znamenají, že někteří jsou Thomsonovým odchodem z Jaguaru překvapeni. „Jsem tak smutný a zklamaný, že vidím Juliana Thomsona opouštět Jaguar Design. Zejména v době, kdy Jaguar potřebuje ředitele tak vysokého kalibru, vůdčích schopností a talentu. Přeji Julianovi to nejlepší pro cokoli, co bude dělat dál. Bude velice chybět,“ napsal na svém Twitteru Ian Callum, Thomsonův bývalý nadřízený, který dlouhá léta šéfoval designu Jaguaru, mezi lety 1999 a 2019. Ve funkci jej nahrazoval právě Thomson.

Thomson možná mezi běžnou veřejností není tak známý, v oboru je ale uznávaným designérem. Ostatně současný generální ředitel Jaguar Land Roveru Thiery Bolloré při jeho odchodu prohlásil: „Julian se vždy snažil být šampiónem kreativity, rozmanitosti a budování spravedlivé a pozitivní pracovní kultury. Chtěl bych Julianovi poděkovat za jeho skvělou práci, vedení, odhodlání a významný přínos a popřát mu do budoucna mnoho úspěchů.“

U Jaguaru strávil přes 21 let, nastoupil do něj v roce 2000. Podílel se tak mimo jiné na současných generacích modelů XF, XE nebo F-Type. Předtím 12 let pracoval u Lotusu, pro něhož navrhnul původní Elise. Krátce také pracoval u Volkswagen Group, jako šéf exteriéru konceptů. Během krátké, dvouleté epizody u značky Land Rover se pak jakožto tehdejší ředitel pokročilého designu podílel na tvorbě konceptu LRX. Ten nebyl ničím jiným, než předobrazem zřejmě nejdůležitějšího modelu značky posledních let, prvního Range Roveru Evoque, jehož sériová verze měla konceptu hodně blízko.

Další kariérní kroky Juliana Thomsona zatím oficiálně známé nejsou. Některé zdroje ale hovoří o tom, že míří k indickému výrobců skútrů Ola Electric. Stejně není zatím známé jméno, které Thomsona nahradí ve vedení designu Jaguaru. Jde každopádně o další výraznou změnu ve vedení designu automobilky Jaguar Land Rover za poslední měsíce. Dlouholetý šéfdesignér Land Roveru Gerry McGovern se loni posunul do role šéfdesignéra pro celou skupinu, na jeho dosavadní pozici se pak přesunul Massimo Frascella.