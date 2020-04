Sklady ropy začínají přetékat, ceny mohou jít do záporných čísel

Ropný průmysl zažívá bezprecedentní pokles poptávky, jak nedávno upozornil web CNN Business. To vedlo nejen k poklesům cen, které jsou na mnoha trzích na osmnáctiletém minimu, ale také k rychlému plnění skladišť. V těch ale nyní pomalu dochází místo. A to celosvětově.

Jeff Wyll, starší energetický analytik ze společnosti Neuberger Berman, pro CNN uvedl: „Trh nezačíná pouze ukazovat, že po ropě není poptávka, ale také ukazuje, že ji možná brzy nebude kde skladovat.“ Světová úložiště, rafinerie, terminály, lodě i přepravní potrubí – to vše by mohlo dosáhnout své maximální kapacity, což se naposledy stalo v roce 1998, jak uvádí Goldman Sachs.

Podle informací se ropa jako West Texas Intermediate nebo Brent stále obchoduje za více než 20 dolarů za barel, některé regionální ceny se však mohou pohybovat pouze v jednociferných číslech. A to platí zejména v místech, která jsou vzdálená od úložišť a zpracovatelského průmyslu.

„Poptávka po ropě klesá vzhledem k nabídce takovou rychlostí, že problémem mnoha producentů brzy nebude zajištění provozního zisku, ale spíše zajištění odbytiště pro svou ropu“ uvedli analytici z JBC Energy ve své úterní zprávě.

Jedním z možných řešení této krize by však mohly být obří ropné tankery, z nichž by podle odhadů JBC Energy mohlo až 20 % (z celosvětové flotily) posloužit v roli obřích plovoucích skladišť. A tato skladiště by mohla pomoci překlenout dočasný přebytek.

Na některých místech by ovšem mohlo dojít i k situaci, kdy se ropa dostane dokonce do záporných čísel. Jinými slovy – těžaři by museli platit odběratelům, aby jich ropy zbavili. A i když to může znít absurdně, na některých místech už k tomu došlo.

Zprávy Bloomberg News měly například minulý týden upozornit na ropu z Wyomingu, jejíž cena se dostala na hodnotu -19 centů za barel. Velké ropné společnosti se této situaci jistě vyhnou, na některých lokálních trzích by se však pokles cen do záporných hodnot mohl opakovat.

Ceny ropy, které oproti lednovému vrcholu klesly podle informací CNN Business zhruba o dvě třetiny, ale s největší pravděpodobností nakonec povedou k omezení nebo dočasnému přerušení těžby. Jako první zřejmě začnou menší vrty, během dubna a května by se však mohly přidat i větší producenti, jak dodává Rystad Energy. Ropné společnosti si tak nejspíš také budou muset utahovat opasky.

Nízké ceny ale nevydrží věčně. Světová pandemie jednou poleví, průmysl se nastartuje, silnice se zaplní automobily s lidmi cestujícími do práce a do vzduchu opět vzlétnou tisíce letadel. V ten moment by ale mohlo dojít k ropnému šoku, kdy producenti naopak nebudou stačit poptávce a ceny prudce porostou. V příštím roce by tak ropa mohlo povyrůst vysoko nad 55 dolarů za barel, odhaduje Goldman Sachs.