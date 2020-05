Škoda 105 Turbo Diesel: V Mladé Boleslavi měli naftu dávno před 1.9 TDI

Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto (v době socialismu Automobilové závody, národní podnik – AZNP) byla v osmdesátých letech z celoevropského hlediska spíše vysmívaným výrobcem, spoléhajícím se desítky let na zastaralou koncepci vše vzadu. To však neznamená, že by se v Mladé Boleslavi nesnažili svoji pověst napravit. Nadějná, ale nerealizovaná Škoda 720 nebo výsledná Škoda Favorit jsou dobře známými projekty, vedle zajímavých aut se ale v AZNP pracovali i na modernizaci technici. Věděli jste třeba, že už na začátku osmdesátých letech Škoda koketovala s myšlenkou turbodieselu?

V tehdejší době se totiž vznětové motory začaly rozšiřovat i v osobních automobilech, a to hlavně díky Peugeotu, Mercedesu nebo Volkswagenu, a tak se nabízela tato možnost i pro mladoboleslavskou automobilku. Tuzemští motoráři ale nebyli v té době natolik schopní, a tak se musela Škoda spolehnout na zahraniční zdroje. Naštěstí měla pořád styky s Itálií, i díky silné tamější komunistické straně, a tak automobilka navázala spolupráci s tamější společností FNM (Fratelli Negri Maccine). Ta podepsala smlouvu s podnikem zahraničního obchodu Motokov, a tak již v roce 1981 zamířila první přestavěná vozidla, na bázi tehdejší Škody 742 (známější podle obchodního označení 105 či 120). Vedle jiného agregátu v útrobách se lišila i novými ukazateli na palubní desce, včetně tlakoměru mazání, teploměru oleje a indikátoru plnicího tlaku.

FNM začala na svém turbodieselu pracovat v roce 1978, a to ve spolupráci s Fiatem. Nevyvíjela ho však pro konkrétní značku, ale pro vozy do pohotovostní hmotnosti 1.300 kilogramů. A tak se tato technika postupně dostala do vozů různých značek, právě včetně Škody. Ta se dostala do vcelku renomované skupiny, protože motor FNM zkoušel také třeba v útrobách tehdejšího Fordu Fiesta, Volkswagenu Golf nebo Fiatu Ritmo.

Turbodiesel FNM se světu poprvé představil na turínském autosalonu 1980 pod názvem 1.3 GD 178 AT. Za ním se ukrýval hliníkový motor s objemem válců 1366 cm3 přeplňovaný turbodmychadlem IHI RH. Čtyřválec s kompresním poměrem 21:1 měl vrtání 78 mm a zdvih 71,5 mm, nechybělo ani vstřikování Bosch nebo CAV.

Parametry na svoji dobu nebyly vůbec špatné, alespoň na papíře agregát dosahoval výkonu 60 koní při 4500 otáčkách, točivý moment dosahoval maximální hodnoty 103 N.m v 3500 otáčkách.

Jenže při testech Škodováci zjistili, že takových hodnot motor nedosahuje. Při jejich měření vyšel nejvyšší výkon 57 koní při 4800 otáčkách a 93 N.m při 2700 otáčkách. To ve výsledku pořád nebylo špatné, protože turbodiesel prototyp na bázi Škody 105L pořád dokázal rozpohybovat na tehdy velice slušných 140 km/h.

Jenže zbytek nebyl zrovna ideální. Agregát o rozměrech 603 x 522 x 627 mm vážil až 145 kilogramů, a tak negativně ovlivňoval rozložení hmotnosti mezi obě nápravy. A to takovým způsobem, že se psalo o nutnosti dlouhodobých zkoušek pevnosti a spolehlivosti. Ani jízdní vlastnosti nebyly ideální, hlavně z hlediska dynamické stability. Testovací jezdci si navíc stěžovali také na vysokou hlučnost takového agregátu. A vlastně i spotřebu, která nebyla tak nízká, jak se od vznětového motoru očekávalo. Dokonce byla na stejné úrovni jako u výchozí Škody 105 se zážehovým motorem, což bylo velké zklamání. Nepomohla přitom ani reklamace u FNM.

A tak se rychle ukázalo, že turbodiesel v tehdejší době není pro Škodu vhodný. AZNP se navíc už začalo pomalu pracovat na vozu s moderní koncepcí, vše vpředu, a tak na takové nejisté projekty nebyl prostor, ani finance.

FNM to přesto nevzdalo a později svůj vznětový agregát zkoušelo také ve Škodě Favorit. Takovou přestavbu si objednal tehdejší lucemburský importér vozů Škoda. To už se ale začalo mluvit o vstupu Volkswagenu do AZNP, a tak Favoritů s naftovou jedna trojkou FNM vzniklo jen pár. Éra TDI totiž už byla za rohem.