Škoda Motorsport odhaluje ekologii v rallye. Už vyvíjí i závodní Enyaq

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Ekologie a udržitelnost jsou v dnešním automobilismu významnou myšlenkou, s jakou se už setkáváme i ve vrcholném motorsportu. O budoucnost populárních automobilových soutěží se zajímá i mladoboleslavská Škodovka se svou tovární divizí Škoda Motorsport, která se nedávno zúčastnila workshopu, kde s partnerskými firmami a organizacemi sdílela své zkušenosti s udržitelnějším závoděním.

Hlavní pozornost ve světovém rallye šampionátu WRC se dnes upírá na udržitelná paliva, přinášející nejen konkurenční výhodu, ale také závazek k technologickému pokroku s cílem chránit životní prostředí. Škoda Motorsport se dnes účastní světových závodů pouze jako dodavatel soutěžních vozů a náhradních dílů pro soukromé týmy, ale i přesto už několik let pracuje na udržitelných řešeních.

V aktuálním rallye speciálu Škoda Fabia RS Rally2 jich najdeme hned několik – spolu s motorem a palivovým systémem upraveným pro použití bezfosilního paliva P1 WRC (oficiální benzin seriálu mistrovství světa) se už testuje i využití biokompozitu pro některé části vozu a také bezfosilní maziva v tlumičích, převodovce i motoru.

Video se připravuje ...

Bezfosilní benzin WRC P1 se objevil už v sezoně 2022, při níž soutěžní speciály Škodovky vyprodukovaly o 118,8 tun CO 2 méně, než by to bylo s konvenčním palivem. V tomto směru jde Škoda Motorsport ruku v ruce se světovým trendem. Přechodem na nefosilní paliva ušetřily v roce 2022 všechny vozy účastnící se závodů mistrovství světa v rallye cca 415 tun CO 2 .

K omezování vzniku emisí CO 2 přispívá i promotér WRC omezováním přesouvání televizních štábů na zámořské podniky. Nyní tam vyjíždějí pouze menší štáby a postprodukční zázemí pracuje centralizovaně v Evropě. Už od roku 2019 se díky zpracovávání natočeného materiálu v londýnské centrále ušetřilo cestování dvaceti procent personálu.

A v roce 2023, když se poprvé celý proces postprodukce zámořských podniků odehrával v Helsinkách, klesla celková hmotnost přepravovaného materiálu o více než polovinu a spotřeba paliva generátorů o více než třetinu.

Škoda Motorsport už sbírá i zkušenosti s elektrickým pohonem rallye speciálů od chvíle, kdy s rakouským dodavatelem elektrických pohonů Kreisel Electric vyvinula plně elektrický soutěžní vůz Škoda RE-X1 Kreisel, který měl závodní premiéru v roce 2021. Sportovní divize Škodovky současně odhaluje, že aktuálně pracuje také na konceptu soutěžního elektromobilu Enyaq Racing. Doufáme, že nám jej představí již brzy.