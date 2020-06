Škoda Motorsport se připravuje na restart po pandemii. Kopecký představil nového parťáka

Rozvolňování po koronavirové pandemii je v plném proudu a k životu se má v příštích týdnech probudit většina motoristických soutěží, českou rallye nevyjímaje. V souvislosti s tím se uskutečnila tisková konference, na které tým Škoda Motorsport představil jezdecké složení továrního týmu a plány pro letošní rok.

Začalo to vtipnou anekdotou, kdy byl za nového parťáka Honzy Kopeckého prezentován Dalibor Gondík. Známý moderátor a velký fanda motorsportu má se závoděním už nějaké zkušenosti, kromě sedačky navigátora usedl za volant třeba v rámci Octavia Cupu. Nakonec ale sám s úsměvem přiznal, že jeho role v továrním týmu začíná a končí moderováním tiskovky.

Honza Kopecký by samozřejmě rád navázal na dosavadní úspěchy, čímž by se zapsal do historických tabulek. Republikovým šampionem se může stát již poosmé, což se ještě žádnému z jeho předchůdců nepodařilo. Zároveň aspiruje na šestý titul v řadě za sebou, to by byl další rekord. K jeho získání ale kromě skvělých řidičských schopností potřebuje i dobrého navigátora. Po skončení spolupráce s Pavlem Dreslerem byl tovární tým v kontaktu s několika potenciálními nástupci. Nakonec se rozhodl pro Jana Hlouška, zejména na základě předchozí pozitivní zkušenosti z Wales Rally a Rally Catalunya, kde Hloušek Kopeckému vypomáhal při jeho startech ve WRC2 Pro.

„Těším se na novou výzvu a práci ve velkém týmu. Už jsem okusil profesionální přístup k rallye, ale tohle bude zcela jiná zkušenost. Uvědomuji si, že vysoké nároky budou vedle samotné práce v autě nejenom na fyzickou přípravu, ale i marketingové aktivity,“ uvedl k začátku nové kariérní etapy Hloušek.

Jan Kopecký a Jan Hloušek mají na svém kontě dohromady celkem 303 startů v soutěžích. Rovných 231 z nich si připsal Kopecký, dalších 72 Hloušek, přičemž jednou dokonce v roli pilota.

Oba přiznávají, že do závodního auta usednou poprvé od února letošního roku, kdy veškeré naplánované akce zhatila pandemie nemoci COVID-19. Po několikaměsíční pauze se tak stane už tento víkend na Autodromu Sosnová, kde se v sobotu 20. června uskuteční Mogul Test Rally. V plánu jsou celkem tři okruhové rychlostní zkoušky o celkové délce 30 kilometrů.

V souvislosti s opatřeními už letos byla zrušena úvodní rallye v Českém Krumlově a následující podnik v Hustopečích. Úvodní soutěží se stane o víkendu 11. - 12. 7. Rally Bohemia Mladá Boleslav. Následovat bude Valašská rallye, „barumka“ a rallye Pačejov, posledním podnikem letošního ročníku se má podle aktuálního rozpisu stát 55. Rallye Šumava Klatovy, jež se uskuteční 6. až 7. listopadu.