Škoda nebude muset kvůli Euro 7 propouštět! Udrží totiž výrobu levnějších modelů

Firma nebude muset předčasně ukončit výrobu modelů Fabia, Scala a Kamiq. V rozhovoru pro deník E15 to řekl člen představenstva Škody Auto pro prodej a marketing Martin Jahn.

Fabia, Scala a Kamiq pokračují ve výrobě

O omezení výroby Jahn mluvil v březnu v České televizi. Tehdy ještě hrozilo, že norma Euro 7 začne platit od poloviny roku 2025 pro osobní vozidla, připomněl nyní. "Zástupci Evropské komise i členských států už evidentně pochopili, že to byl naprosto nerealistický termín. Nyní jednáme o délce odkladu od okamžiku schválení, může být dvou až pětiletý. Stane-li se tak, žádné výrobní kapacity zavírat nebudeme, nikoho nepropustíme a výrobu zmíněných modelů v této souvislosti předčasně neukončíme," řekl E15.

Škoda varuje před zdražením kvůli Euro 7

Škoda Auto už dříve oznámila, že zavedení normy prodraží zejména menší vyráběné vozy o desítky tisíc korun, a budou tak neprodejné. Cena malých modelů by začínala na 450.000 Kč, což je podle zástupců Škody pro zákazníky nepřijatelné.

Dopady rychlého zavedení přísnější emisní normy by pocítily také další automobilky vyrábějící v Česku. Z 1,2 milionu ročně vyráběných vozidel by po přijetí původní varianty Euro 7 nebylo možné vyrobit 300.000 až 400.000 menších a cenově dostupnějších automobilů, uvedlo dříve Sdružení automobilového průmyslu.

Výroba menších vozů ohrožena

Euro 7 v dříve navržené podobě má mimo jiné omezit zplodiny oxidů dusíku a pevných částic vypouštěných do ovzduší, a to nejen z výfuků, ale také brzd a pneumatik. Cílem je také sladit limity pro benzinová a naftová auta. Vozidla jí budou muset vyhovovat dvakrát déle než dosavadním standardům. Vozy mají mít navíc čidla, která emise umožní kdykoliv zkontrolovat.

Nejen Česko blokuje zavedení normy

Proti dřívější a podle zástupců autoprůmyslu nerealistické variantě Euro 7, kterou navrhla Evropská komise, se ostře vymezilo osm zemí, a to Bulharsko, Česko, Francie, Itálie, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Slovensko. Dohromady drží blokační menšinu, takže pokud by hlasovaly proti zavedení normy, neprošla by. V současnosti se jedná o kompromisním termínu, odkdy mají nově vyráběné vozy splňovat přísnější podmínky.

"Pokud by byla norma schválená podle návrhu těchto osmi zemí, Škoda by měla dost času, aby se připravila," dodal Jahn. Nové vozy se spalovacími motory přesto zdraží, než je ve střednědobém výhledu nahradí elektromobily, píše server. Zástupci automobilového průmyslu vyčíslují dopady v řádu jednotek tisíc eur na vůz v závislosti na konkrétním modelu.