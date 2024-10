Škoda prodlouží životní cykly spalovacích aut. Elektrická octavia se odkládá

Fabia, scala a kamiq zůstanou na trhu o pár let déle, než se původně plánovalo, a to kvůli zpomalování trhu s elektromobily. Škoda bojuje s vysokými cenami elektromobilů i snížením své marže na elroqu.

Když automobilka Škoda před víc než rokem odhalila šestici siluet, které předpovídaly budoucí elektromobily, měla první z nich odhalit v roce 2024 a poslední v roce 2026. Ten první se představil před pár dny – je jím crossover Elroq. A ten poslední přijde o rok až dva později, než automobilka dříve uváděla.

„Se zpomalováním transformace na bateriové elektromobily přehodnocujeme tu časovou osu,“ řekl Klaus Zellmer, předseda představenstva Škodovky, britskému webu Autocar. „Zvažujeme posloupnost těch aut. Teď to je tak, že jsme představili enyaq Coupé, elroq, následovat bude epiq a po něm SUV 7S, kterého už jste viděli koncept. Po něm – to by mohl být rok 2027, 2028 – cílíme na kombi Octavia,“ rozvedl.

Změny jsou v plánu i pro malé modely Scala, Kamiq a hlavně Fabia. „Původně jsme říkali, že fabii, kamiqa a scalu vyřadíme z nabídky do roku 2027, ale nyní jsme jim dali zelenou až do konce tohoto desetiletí,“ protože prodeje elektromobilů zpomalují, pokračoval Zellmer. Podle čísel asociace ACEA se podíl elektromobilů na nově prodaných autech v Evropě meziročně snížil z 15,1 % na 14 %, bereme-li v potaz období od ledna do srpna 2023 a 2024.

„Vždy jsme říkali, že budeme obstarávat potřeby zákazníků a nedělat to, co si myslíme, že je správnou metodou přepravy či pohonného ústrojí,“ komentoval vývoj plánů Škodovky Zellmer. I tento přístup ovšem patrně má své hranice, jak je nasnadě z absence kombíkové fabie IV. generace v nabídce automobilky.

Elroq není nejziskovější

Překážky většího rozmachu auta na elektřinu podle Zellmera jsou nedostatečná nabíjecí síť, obavy z dojezdu, cena elektřiny a významně vyšší prodejní ceny elektromobilů. Ze zaváděcí ceny elroqu 799 tisíc korun to tak možná vypadat nemusí, ale podle Martina Jahna, člena představenstva za prodeje a marketing, automobilka snížila svou marži tak, aby nalákala více zákazníků.

„Připouštím, že to není to nejziskovější auto v naší nabídce, a že prostě musíme pracovat na nákladech, zejména nákladech na baterie, abychom elektromobily učinili do budoucna ziskovějšími,“ citují Jahna Britové.

Zellmer k překážkám elektromobility přidal také nedostatek variability v karosářských stylech – ale spíše po subjektivní, nikoliv objektivní stránce, a nejde podle něj o kabriolety a kupé, ale naopak „stěhováky“.

„Lidé si kupují auta na tu nejméně pravděpodobnou situaci, kdy by je mohli potřebovat. Koupí si kombi proto, že jednou byli v Ikea a museli do auta strčit velkou krabici, tak teď potřebují kombi,“ řekl Zellmer. „Stejně jako s obavami z dojezdu je to zcela emocionální, nikoliv racionální. Kdo běžně jezdí dál než 500 kilometrů? A i kdyby ano, zastavíte na nabití jednou po cestě,“ dodává.

„Je to změna návyků a pro lidi je obtížné změnit své chování směrem k bateriovým elektromobilům. Proto jim musíme dát čas, aby na to byli připraveni, a proto nabízíme alternativy,“ doplnil Zellmer.