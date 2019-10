Škoda Scala jako kombík a liftback? Takto vypadají další karosářské varianty

Mladoboleslavská automobilka Škoda letos na evropských trzích nahradila Rapid modelem Scala. Ten přijel s novým designem a moderní technikou díky platformě MQB A0, avšak v jediné karosářské verzi. Zatímco Rapid byl u nás dostupný jako liftback a hatchback (Rapid Spaceback), novinka je výhradně pětidveřovým hatchem. Přestože se s další karosářskou variantou nepočítá, nebrání to grafikům je navrhnout.

Mezi takové šikovné grafiky patří i Jan Lušovský, zveřejňující svá díla na stránkách Hezčíauta.cz. Ten se rozhodl navrhnout Scalu také ve formě liftbacku (tudíž ve formě přímého nástupce Rapidu) a kombíku. Přestože taková provedení s největší pravděpodobností nikdy nevzniknou – příliš by konkurovala větší Octavii – Lušovského práce ukazuje, že by měla co do sebe.

Obzvlášť Scala Combi by si podle nás své zákazníky našla – už jen kvůli tomu, že se v příští generaci už nepočítá s Fabií Combi. Kompaktní kombík by tak mohl být více než důstojným nástupcem tohoto oblíbeného rodinného auta.

Jak jsme ale uvedli, jedná se jen o vizi nadaného grafika. Škoda v případě Scaly počítá s jedinou karosářskou variantou, pětidveřovým hatchbackem, jakožto nástupcem Rapidu Spaceback. To však neznamená, že by na tuto kategorii automobilka rezignovala. Pro ruský trh totiž chystá další kompakt, nejspíše s karoserií sedan, který nadále ponese jméno Rapid. Představen bude ještě během letošního roku.