Škoda se pochlubila prvním Superbem pro policii na Novém Zélandu

Když novozélandská policie vybírala nové služební vozy, přihlásilo se do tendru hned sedm výrobců s celkem 27 modely. Do užšího výběru, ve kterém si vozy otestovali i samotní policisté, už se ale dostalo jen dvanáct modelů. Konečným vítězem se pak nakonec stala mladoboleslavská Škoda Superb Combi.

„Superb Combi se již osvědčil v mnoha zemích jako policejní a pohotovostní vozidlo a dokazuje svou spolehlivost a robustnost. Jsme rádi, že novozélandská policie tyto vlastnosti také oceňuje a v budoucnu se bude při své každodenní práci spoléhat na vozidla značky Škoda,“ uvedl Martin Jahn, člen představenstva pro prodej a marketing.

Novozélandská policie bude novými Superby Combi postupně nahrazovat 2000 stávajících zásahových vozidel, přičemž prvních 100 vozidel bude předáno do konce června. Do konce roku by mělo následovat dalších téměř 400 vozidel a dokončení dodávek bude následovat maximálně do čtyř let. Policisté přitom dostanou vozy s pohonem pouze předních i všech kol.

Na zveřejněných snímcích prvního dodaného vozu přitom můžeme vidět pro novozélandskou policii charakteristickou barevnou kombinaci, tedy bílé lakování doplněné o modro-žlutou grafiku a modré nápisy Police. Nechybí světelná rampa na střeše, doplněná zřejmě o atypickou světelnou tabuli, a přídavné majáky v náraznících.

Snímky interiéru bohužel automobilka nezveřejnila, i zvenčí je však dobře vidět mříž, která odděluje kabinu od zavazadelníku. Mimochodem velkorysý vnitřní prostor v kombinaci s vysokou úrovní bezpečnosti a skvělými jízdními vlastnostmi měl patřit k největším přednostem Superbu ve srovnání s konkurencí.