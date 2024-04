Škoda v Česku uvádí nové modely Drive. Ušetříte desítky tisíc

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Partnerství Škody s Mezinárodní federací ledního hokeje (IIHF) se táhne již od začátku 90. let minulého století. Od roku 1993 se mladoboleslavská automobilka stala oficiálním hlavním sponzorem mistrovství světa v ledním hokeji, které se letos po devíti letech opět koná v Praze a Ostravě.

Spojení české značky se světovou hokejovou přehlídkou bylo již v roce 2017 zapsáno do Guinessovy knihy rekordů za nejdelší hlavní sponzoring v historii sportovních mistrovství světa, přičemž tohle partnerství bude pokračovat minimálně do roku 2027. Letošní ročník odstartuje v pátek 10. května, přičemž nositele zlatých medailí poznáme v neděli 26. května.

Škoda si v rámci návratu mistrovství do českých zemí pro tuzemské soukromé zákazníky připravila akční modely Scala, Kamiq a Karoq s přídomkem Drive. První dva zmíněné vycházejí z výbavového stupně Top Selection (s motorem 1.0 TSI/85 kW za 519.900 Kč v případě scaly, respektive za 539.900 Kč u crossoveru Kamiq), který zahrnuje například dvouzónový klimatizaci Climatronic, zadní světla Top LED s animovanými ukazateli směru, bezdrátový SmartLink, více tónovaná zadní okna Sunset, ambientní LED osvětlení s možností volby dvou barev, bezdrátové nabíjení telefonu s chlazením nebo dešťový senzor.

Verze Drive k tomu přidává sportovní interiér Dynamic se sportovním multifunkčním koženým vyhřívaným volantem, sportovní kryty pedálů, vyhřívané čelní sklo, 17palcová černá leštěná kola Propus, balíček online služeb Škoda Connect M a plaketku Drive na předních blatnících.

Na rozdíl od standardního provedení Top Selection lze pro akční model Drive volit i základní motor 1.0 TSI o výkonu 70 kW, se kterým je Škoda Scala možné pořídit již od 499.900 Kč a model Kamiq již od 529.900 Kč. Zákazník tak dostává zdarma výbavu v hodnotě až 39.200 Kč v případě scaly, respektive až 29.200 Kč u vozu Kamiq.

Škoda Karoq Drive vychází z výbavového stupně Selection, který byl obohacen o sportovní multifunkční kožený vyhřívaný volant, 17palcová antracitová leštěná kola Scutus s aero kryty, vyhřívané čelní sklo, chromované lišty oken, stříbřité střešní nosiče, parkovací senzory vpředu a vzadu, parkovací kameru vzadu, bezklíčové zamykání a startování Kessy, vyhřívání předních i zadních sedadel, vyhřívané ostřikovače čelního skla, ostřikovače předních světlometů, textilní koberce a plaketku Drive.

Doporučená prodejní cena startuje na 679.900 Kč se základním motorem 1.0 TSI o výkonu 85 kW, který je k dispozici výhradně pro tento akční model, respektive na 725.900 Kč s motory 1.5 TSI (110 kW) a 2.0 TDI s 85 kW. V nabídce nechybí ani výkonnější diesel se 110 kW s pohonem 4x4 za doporučenou prodejní cenu od 875.900 Kč. V případě modelu Karoq má výbava navíc hodnotu 73.200 Kč.

Nad rámec standardní výbavy Drive mohou zákazníci volit příplatkový paket Drive Extra. U modelů Scala a Kamiq stojí 40.000 Kč a zahrnuje přední světlomety Matrix LED, parkovací senzory vpředu a vzadu, parkovací kameru vzadu, bezklíčové zamykání a startování Kessy s alarmem a volbu jízdního režimu.

U modelu Karoq za stejnou cenu 40.000 Kč tento příplatkový paket zahrnuje přední světlomety Matrix LED, adaptivní tempomat, virtuální pedál a ambientní osvětlení interiéru.

Všechny tři akční modely se dají pořídit s flexibilním financováním Škoda Chytře, které umožňuje individuální volbu výše akontace, délky smlouvy i poslední navýšené splátky. Součástí tohoto produktu je rovněž balíček služeb Předplacený servis Standard a Prodloužená záruka na 5 let nebo do nájezdu 100.000 km podle toho, co nastane dříve.

Pokud se zákazník rozhodne nevyužít možnosti financování, může si tento balíček pořídit za zvýhodněnou cenu 9900 Kč. Souhrnná výše zákaznické výhody pak dosahuje až 78.200 Kč (68.300 Kč v hotovosti) u Škody Scala, v případě modelu Kamiq až 68.200 Kč (58.300 Kč v hotovosti), a dokonce 120.200 Kč (110.300 Kč v hotovosti) u SUV Karoq.