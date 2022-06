Škodovácký Odborář potvrdil jméno nového elektromobilu, bude to Elroq

Nový mladoboleslavský elektromobil se by se měl jmenovat Elroq a tento týden jsou v plánu jeho zkoušky průjezdnosti mezi jednotlivými úseky výroby.

Škodovácký Odborář, týdeník odborové organizace Kovo Škoda Auto a.s., přinesl ve svém druhém čísle z 2.6. 2022 velice zajímavou informaci. V sekci Zprávy z výroby se totiž objevilo jméno nového elektromobilu, který nakonec skutečně dostane název Elroq.

V informacích k montážní lince M13 Octavia týdeník zmiňuje, že za minulý týden bylo celkem vyrobeno 4.399 vozů, přičemž z toho 1.194 Enyaqů a 3.205 Octavií. Mnohem zajímavější zpráva je však o pár řádků níž, kde týdeník uvádí: „Tento týden bude znovu zkouška průjezdnosti vozu Elroq mezi jednotlivými úseky“.

Potvrzuje se tak spekulace, že nový mladoboleslavský elektromobil dostane jméno Elroq, které si automobilky registrovala v lednu loňského roku. Písmenko Q na konci přitom již tehdy naznačovalo, že půjde o vůz typu SUV, zatímco E na začátku zase slibovalo čistě elektrický pohon.

Dnes je již téměř jisté, že Elroq bude malým městským elektromobilem, který jako první model automobilky přinese designový jazyk Modern Solid. První ukázku zveřejnila automobilka již před několika měsíci, skicu siluety pak před několika týdny zveřejnil i koncern Volkswagen.

Novinka by měla být postavena na zmenšené a zjednodušené elektrické platformě MEB, o které se také mluví jako o MEB Entry. Na stejných základech by navíc měly vzniknout sourozenecké modely Volkswagen a Cupra, každý však podle prvních ukázek nabídne výrazně odlišný design.

Zatímco Škoda se zaměří více na styl SUV, Cupra pravděpodobně vsadí na sportovnost a VW na eleganci a univerzálnost. Na bližší informace si však nejspíš ještě budeme muset počkat. Zajímavé však bude sledovat, kde se nakonec bude elektrická novinka vyrábět. Navzdory zkouškám průjezdnosti v českém závodu se totiž mluví především o Španělsku.

Volkswagen totiž společně s uvedením tří skic malých koncernových elektromobilů, včetně modelu Elroq, informoval také o investicích do španělského závodu na výrobu baterií pro elektromobily, který bude zásobovat závody Martorell a Pamplona. S výrobou jednoho modelu ve Španělsku navíc počítá i automobilka Škoda.

„Do roku 2030 představí Škoda Auto minimálně tři další elektrické modely zařazené v portfoliu pod úspěšným SUV Enyaq iV. Můžeme potvrdit, že jeden z těchto tří modelů bude vyráběn ve Španělsku. V tomto konkrétním případě využijeme vývojové a výrobní synergie v rámci koncernu Volkswagen. Prosíme o pochopení, ale v tuto chvíli je příliš brzy na zveřejnění dalších informací,“ uvedl začátkem května Pavel Jína, tiskový mluvčí Škoda Auto.

Nový elektromobil by však měl dorazit až v roce 2025 a do té doby se nejspíš dočkáme ještě celé řady dalších zajímavých informací z pozadí jeho vývoje, designu a snad i techniky. Jméno už by však nyní mělo být téměř jisté.