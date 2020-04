Skryté zabezpečení Igla: Ruská finta umí velké věci!

Existuje celá řada zabezpečení vozidel od mechanických po elektronická. Poslední zoufalou možností je pouhé nalepení upozornění, že auto je zabezpečeno. Ale ruské zařízení Igla na to jde úplně jinak – jeho majitel do světa nehlásá, že má vůz nějak nadstandardně chráněný. Nepíše to nálepka na skle, nebliká žádná dioda u zámku dveří, ani to neprozrazuje okem viditelný zámek řazení.

Samotné zařízení je titěrné o délce sotva pár centimetrů. Díky tomu se dokáže schovat kamkoliv do tovární elektroinstalace vozu, a dokonce hovoří jeho jazykem. „Nikde ani nestříháme žádné dráty a nenatahujeme další vodiče ke startéru. Instalace je zcela skrytá a nezjistitelná i v autorizovaném servisu!“ říká technik brněnské společnosti Author Alarm Jiří Hykl s tím, že imobilizér funguje na principu digitální blokace řídicí jednotky auta. Pokud imobilizér majitel po příchodu do vozu nedeaktivuje, nedává o sobě zařízení nijak vědět – startér točí a motor nenastartuje. Zloděj zmatkuje a prchá.

Igla je napojena na sběrnici CAN BUS. Z toho vyplývá, že u některých vozidel dokáže i doplňkové funkce navíc – například natrvalo vypnout systém stop-start, pokud vám nevyhovuje. To se nám moc líbí. A umí dokonce na principu krátkého otevření dveří poznat, pokud vás na semaforech někdo vytáhne z auta a bude chtít ujet (takzvaný Anti Hi-Jack alias oblíbené hobby v Rusku). „V takovém případě zvládne auto rozblikat, rozhoukat a po třech stech metrů bezpečně zastavit,“ vysvětluje technik Jiří Hykl s tím, že se funkce hodí lidem každodenně vystupujícím z nastartovaného auta zavřít bránu. Když jim poprvé zloději ujedou, hned chtějí do dalšího vozu tento chytrý imobilizér.

Přístroj nás tak zaujal, že jsme si ho nechali zamontovat do dlouhodobě testovaného vozu Seat Tarraco 2.0 TDI. Nedá se najít, ani pokud tušíte jeho umístění. A kdybychom vám to teď nevyzradili, nebudou o něm vědět ani v autorizované dílně při servisních zásazích. Imobilizér se dá totiž jednoduchou sekvencí pedálů vyřadit z provozu – ano, obsluhuje se opravdu pomocí originálních ovladačů v autě a jejich kombinaci zná pouze majitel! To je jeho kouzlo. Stačí po příchodu třeba třikrát zatáhnout za tlačítko ovládání oken a můžete nastartovat. I kdyby nám zloděj ukradl klíče od auta na plovárně nebo v šatně fitcentra (v případě většiny redaktorů spíš cukrárny), nikam autem neodjede.

My jsme si kvůli zapomnětlivosti některých členů redakce raději vybrali model, který lze deaktivovat navíc čipem, jenž stačí mít při příchodu do vozu kdekoliv u sebe. Už vidíme, jak si po telefonu vysvětlujeme navolenou startovací frekvenci čudlíků…

Náš model stojí 11.000 Kč včetně DPH a montáže. I základní typ za deset tisíc se dá ovládat mobilem. A pokud si připlatíte ještě tisícovku na 12.000 Kč, dostanete kombinovaný systém obsluhovatelný mobilem, čipem nebo stiskem tlačítek.

Zatím se s iglou sžíváme a doufáme, že nikdy nebude potřeba jejích služeb. Ale užíváme si vypnutého stop-startu, který v reálu beztak palivo nešetří a opotřebovává akumulátor i startér. Komu se to nelíbí, může ho jednoduše zase aktivovat originálním spínačem ve voze.

Sofistikovaný systém má bohužel z principu i jednu nevýhodu – nedá se totiž namontovat do aut starších víc než nějakých šest až osm let, protože se nedomluví s jejich letitými typy datových sběrnic. Ale na drtivou většinu moderních vozů mají technici (po republice je už devět montážních míst) potřebný software. Včetně značek Bentley nebo Ferrari. V případě koupě ojetiny je to levnější než měnit originální zámky a klíče. I kdyby vám je původní majitel „zapomněl“ předat při koupi, nestačí mu k nastartování.

Plusy

Nenápadná instalace nezjistitelná ani v servisu

Neruší záruku na auto, protože se nikde nestříhají dráty

Umí funkce navíc, jako je vypnutí stop-startu

Minusy

Nelze instalovat do starších aut

Omezený počet montážních partnerů

Časopis Svět motorů si můžete objednat na ikiosek.cz.