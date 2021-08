Sledujte motocyklovou Grand Prix Velké Británie 2021 online na iSport.cz

V britském Silverstone se uskutečnil 12. závod letošního mistrovství světa silničních motocyklů. Trať patří k nejrychlejším v kalendáři. Osmkrát se na ní zatáčí doleva a desetkrát vpravo. Grand Prix měla trochu jiný nedělní program: závody otevírala sice třída Moto3, ale až ve 12:20. Po ní následovala tradičně nejprestižnější MotoGP a až na závěr prostřední Moto2.

MotoGP

Marca Márqueze zastavil v dopolední „rozcvičce“ až štěrk a tráva, ale řídítek své hondy se držel křečovitě. Jenže gravitaci nepřelstil. Nejlépe fungovala aprilia Aleixe Espargara, Španěl zajel 2:00,3 min. Žádný závod ale dosud nevyhrál, a to má za sebou sedmnáct let v MS a do britské GP 274 startů napříč všemi kategoriemi...

Moto2

Lorenzo Baldassarri letos na MV Agustě okupuje spíše spodní příčky, což se ostatně čekalo. Britský warm up ještě „zpestřil“ tvrdým kontaktem s asfaltem. Navíc spolu s motorkou zůstal ležet na dráze, ale okamžitě se zvedl, naštěstí nezraněn. Sama Lowese neminul pád s výletem do kačírku. Ani Tony Arbolino se nepolámal, a to se odporoučel k zemi ve slušné rychlosti... Extratřídu ukázal Remy Gardner (2:04,7 min).

Moto3

Dopolední zahřívací trénink patřil letošnímu britskému perfekcionistovi: ovládl jej Romano Fenati časem 2:11,7 min. Ital pošilhává po Moto2, se kterými zkušenosti už má ze sezóny 2018. Vítěz 12 Grand Prix nejslabší kubatury si snad už odpustí excesy z dřívějška, už je mu pětadvacet.

Pedro Acosta a Sergio García měli v závodě co dělat, aby se prokousali z osmé řady na startu.

