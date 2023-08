V reakci na snahu Evropské unie snížit závislost na dovozu důležitých komponentů z Asie, se v Drážďanech chystá výstavba továrny na výrobu čipů. Na ambiciózním projektu se podílí společnost TSMC, Bosch, Infineon a NXP. Společný podnik bude ze 70 % vlastněn tchajwanským TSMC a ostatní se podělí po 10 %.

Očekává se, že celkové investice přesáhnou hranici 10 miliard eur, přičemž Německo má přispět zhruba polovinu. Jak bylo v úvodu zmíněno, nový závod je podporou evropských snah o nezávislost v oblasti polovodičů. Právě v letošním roce byla schválena finální verze plánu v hodnotě 43 miliard eur, podle kterého se má na území Evropy do roku 2030 vyrábět 20 % světové produkce čipů. Těchto obrovských dotací pochopitelně budou chtít asijští giganti využít a můžeme tedy předpokládat, že se v blízké době dočkáme dalších podobných zpráv.

Nicméně, zpět k chystanému závodu v Drážďanech. „Očekává se, že nová továrna bude mít měsíční výrobní kapacitu 40 tisíc 300 milimetrových destiček na planární technologii CMOS 28/22 nanometrů a FinFET 16/12 nanometrů společnosti TSMC,“ uvedla společnost Bosch v úterním prohlášení. Stavba bude dokončena do poloviny příštího roku, přičemž výroba by měla být zahájena do konce roku 2027.