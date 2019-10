Soumrak kombíků? Jejich prodeje klesají a automobilky se jich postupně zbavují

Vozy s karoserií kombi jsou na evropských trzích nadmíru populárním zbožím. V posledních letech však zájem o ně pozvolna klesá, přičemž pokles se očekává i do budoucna. Mnohé automobilky je tak škrtají ze své nabídky a nahrazují je jinými typy aut.

Analytická společnost LMC Automotive odhaduje, že evropské prodeje vozů kombi do roku 2025 klesnou z dnešního 1,7 milionu exemplářů za rok na 1,5 milionu kusů. Bude tak pokračovat dnešní trend, za polovinu roku bylo v Evropě registrováno 863.262 kombíků, o 10 % méně než před rokem. Klesají přitom kombíky všech velikostí, od těch malých, po ty z vyšší střední třídy.

Na pokles prodejů má vliv i fakt, že se jich jednotliví výrobci postupně zbavují. Z globálního pohledu jsou kombi dnes populární výhradně v Evropě, 72 % všech kombíků se prodá právě na starém kontinentu. Žádaná kdysi byla i v USA, postupně je ale Američané nahradili za minivany a SUV. Automobilkám se tak už tolik nevyplatí je vyrábět, zvlášť v době stále přísnějších emisních norem v Evropské unii.

Proč by výrobci kombík vyvíjeli, když by jej stejně prodali jen v Evropě, kde jsou stále přísnější pravidla a trh není nijak velký? Zvlášť v době, kdy i na evropských trzích o ně klesá zájem. V Itálii v roce 1999 tvořily 15 % všech prodejů aut, letos už je to ale jen pět procent. Také ve Velké Británii dnes mají jen asi pětiprocentní podíl na trhu.

Nejprodávanější kombi vyšší střední třídy v Evropě v pololetí 2019 Poř. Model Prodeje 1-6/2019 (ks) Meziroční rozdíl (%) 1. Audi A6 Avant 32.084 +5 2. BMW 5 Touring 21.413 -21 CELKEM 92.165 -16

Citroën, Honda, Nissan nebo Alfa Romeo se tak kombíků ve své nabídce už zcela zbavily, což konkrétně u italské značky bylo hojně kritizováno. Alfa ale argumentovala tím, že SUV Stelvio zastane stejnou práci jako případná Giulia Wagon a z globálního pohledu má větší šanci na úspěch.

Podobně hovoří také Renault při vysvětlování konce Clia Grandtour, které už se nástupce nedočká. „Abych řekl pravdu, přemýšleli jsme o nástupci kombi verze Clia, nakonec jsme ale rozhodli ho nepostavit,“ přiznává Olivier Brosse, ředitel pro malá vozidla ve značce Renault. Zájemci o malé kombi údajně mají raději sáhnout po malém SUV Captur, jehož nová generace chce být praktičtější než předchůdce, i díky o 81 litrů většímu kufru.

Nejprodávanější malá kombi v Evropě v pololetí 2019 Poř. Model Prodeje 1-6/2019 (ks) Meziroční rozdíl (%) 1. Škoda Fabia Combi 31.841 -15 2. Renault Clio Grandtour 22.852 -19 CELKEM 75.473 -9

Právě konec Clia Grandtour bude další hřebíček do rakve malých kombíků. Na trhu zatím ještě zůstává Škoda Fabia Combi, ani ta se však nástupce nedočká. Ve střední Evropě sice je vcelku oblíbená, stejně ale její prodeje v prvním pololetí letošního roku meziročně spadly o nemalých 15 %. I to je argument, proč už malý kombík nenabízet. Zájemci prý mají dát přednost městskému crossoveru Kamiq, který má větší prodejní potenciál.

Nejde ale jen o malé kombíky, kdysi silná kategorie kombi střední třídy, někdejší typický služební vůz, také klesá. Evropské prodeje Volkswagenu Passat Variant letos klesají o 27 %, podobně je na tom i Audi A4 Avant (-26 %). Oba sice letos prošly faceliftem, což prodeje těchto nejžádanějších kombi střední třídy v Evropě logicky ovlivnilo, přesto jsou důkazem, že Evropané o střední třídu už zájem nemají. A raději dávají přednost podobně velkým SUV.

Nejprodávanější kombi střední třídy v Evropě v pololetí 2019 Poř. Model Prodeje 1-6/2019 (ks) Meziroční rozdíl (%) 1. VW Passat Variant 54.354 -27 2. Audi A4 Avant 43.682 -26 CELKEM 263.873 -15

I proto segment nedávno přišel o Toyotu Avensis Touring Sports, nástupce v podobě modelu Camry dorazil výhradně s karoserií sedan. A přímého nástupce se podle všeho nedočká ani Ford Mondeo kombi, tento tradiční model střední třídy má být do budoucna zcela nahrazen crossoverem.

Z pohledu českého trhu se přitom může zdát o nepochopitelný krok. V Česku jsou kombíky nadále populární, tvoří 21 % všech prodejů, což je druhý nejvyšší podíl v Evropě. Větší mají jen ve Švédsku, a to 31 %. Oblíbené jsou navíc i v Německu, největším evropském trhu, kde tvoří 17 % prodejů.

I z toho důvodu se nemusíme bát, že by tento segment zcela vyhynul. „Kombíky zcela neskončí, protože tu stále existuje silná skupina kupujících, kteří se s nimi plně ztotožňují,“ říká Pete Kelly, výkonný ředitel LMC Automotive. Tato skupina je oceňuje pro jejich praktičnost, které SUV nikdy nedosáhnou. „Jeden nebo dva modely možná skončí, nicméně pro značky závislé na evropských trzích, nebo konkrétně Německu jsou kombíky stále nejlepší volbou,“ tvrdí Kelly.

Nejprodávanější kombi nižší střední třídy v Evropě v pololetí 2019 Poř. Model Prodeje 1-6/2019 (ks) Meziroční rozdíl (%) 1. Škoda Octavia Combi 92.879 -2 2. Ford Focus kombi 53.068 +2 CELKEM 430.174 -6

To je i případ Škody, jejíž Octavia Combi je vůbec nejprodávanější kombík v Evropě. Za šest měsíců letošního roku má na svém kontě 92.879 prodaných kusů, na což jiné kombi ani zdaleka nedosáhne. I z toho důvodu se nová generace Octavie začne nejprve prodávat právě s karoserií kombi.

Do budoucna by se navíc automobilkám mohly kombíky zase náramně hodit. Nastupující éra elektromobility si bude žádat co nejvíce aerodynamická auta, což kombi splňují, obzvlášť ve srovnání s SUV. A tak z SUV možná jednou opět budeme přesedat zpět do kombíků. Nebo máte jiný názor?