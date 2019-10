Škoda se připravuje na důležitou premiéru. Ještě před koncem roku odhalí novou generaci modelu Octavia, který je z globálního hlediska jejím nejprodávanějším vozem – její jedničkou je i na domácím českém trhu. Už teď však máme dobrou představu o tom, co od Škody Octavia IV čekat. Co o nové Octavii už všechno víme?

Premiéra, začátek prodeje a výroba

Nová Octavia bude světu představena již příští měsíc, a to konkrétně 11. listopadu. K odhalení tedy dojde jen krátce po jejím sourozenci, Volkswagenu Golf osmé generace, který bude odhalen 24. října. K premiéře Octavie 4. generace dojde na speciální akci, a to podle zákulisních zpráv přímo někde v České republice. Tam mají být odhaleny rovnou obě karosářské varianty, kombík i liftback.

Na trhu se ale automobil objeví až v první polovině příštího roku. Jako první se začne u prodejců objevovat kombík, liftback bude následovat s několikatýdenním zpožděním. Z globálního hlediska tvoří větší část prodejů právě Octavia Combi, a tak na ni dojde tentokrát řada jako první. I proto větší část zachycených prototypů nové Octavie zatím tvořily právě kombíky.

Sériová výroba nové Octavie odstartuje v 48. kalendářním týdnu letošního roku, což je poslední listopadový měsíc (od 25. listopadu). To se však bavíme o produkci kombi, liftback bude následovat až v 10. kalendářním týdnu 2020 (od 2. března). O výrobu pro český trh se i nadále bude starat domovský závod Škody v Mladé Boleslavi.

Design nové Octavie

Testovací prototypy nové Škody Octavia zatím zůstávají pečlivě ukryty pod vrstvou kamufláže, přesto z jejich tvarů už lze něco vyčíst o designu. Ten mimochodem rozpracoval ještě Jozef Kabaň, který ze Škody odešel v roce 2017, dodělával ho už však samozřejmě tým jeho nástupce Olivera Stefaniho.

Příď bude tvarována po vzoru menší Scaly, hlavně z hlediska takřka kolmé masky chladiče, která však bude u Octavia ohraničena masivním rámem. Tvary světlometů ale budou jiné, aby se oba modely dostatečně odlišily. Nová Octavia už nebude mít rozdělené světlomety jako ta aktuální, dostane však rozdělené diodové pásky, aby za tmy nadále působila jako „čtyřočko.“

Boční silueta naopak bude velice podobná jako u dnešní Octavie, hlavně co se týče bočního prosklení. Záď pak má být ostře řezaná s tím, že by se koncová světla, prostupující hluboko do pátých dveří, opět měla tvarovaná inspirovat Scalou. S ohledem na ni se pak dá očekávat, že také Octavia IV dostane diodové světlomety už v základu. Minimálně zadní blikače budou dynamické.

Zadní partie mají být u kombíku ostře řezané. U liftbacku se pak hovoří o zvednuté odtokové hraně, podobné jako u Hyundaie i30 Fastback. Jistotou je pak užití nápisu Škoda na víku zavazadelníku místo loga automobilky, což je dnešní poznávací znak automobilů mladoboleslavské značky.

Co se týče rozměrů, měla by Škoda Octavia 4 meziročně vyrůst jen minimálně. Dokonce se hovoří o tom, že rozvor náprav, stejně jako rozchod kol bude zachován se stávající generací. To by znamenalo případný nárůst jen díky delším převisům karoserie.

Interiér nové Octavie

Díky špionážním snímkům už máme dobrou představu také o interiéru nové Octavie. Volant bude atypicky dvouramenný, inspiruje se tak u konceptu Vision X. Doplní ho volně stojící obrazovka multimediálního systému na vrchu středového panelu, ve stylu Scaly. Umístěna bude nad výdechy ventilace, mezi oběma prvky bude ještě vodorovná řada tlačítek pro vybrané funkce a také praktická „polička“ pro opření ruky ovládající dotykovou obrazovku.

Hovoří se o přechodu na dotykové ovládání. Tímto způsobem bude možné ovládat nejen klimatizaci, ale údajně také třeba panoramatickou střechu – takové řešení bude údajně převzato z nového Golfu. Dotykové plochy údajně budou rovněž na volantu. Dnes už samozřejmostí bude digitální přístrojový štít, který nicméně podle všeho bude pořád za příplatek.

Motory pro Octavii IV

Co se týče nabídky motorů, tak bude do jisté míry převzata z dnešní generace. Nabídku benzinových jednotek tak bude tvořit tříválec 1.0 TSI a čtyřválce 1.5 TSI a 2.0 TSI. Naopak na straně turbodieselů se dočkáme výhradně čtyřválce 2.0 TDI, který bude dostupný i ve slabších variantách jako náhrada za dosavadní 1.6 TDI. Zdá se, že takové řešení bude z hlediska emisních norem výhodnější.

Dorazí také plug-in hybrid, přičemž některé zdroje hovoří dokonce o dvou výkonových variantách s tím, že by ta silnější nesla znaky RS. Velké překvapení by to nebylo, o plug-in hybridní Octavii RS se spekulovalo už v minulosti, koncern VW Group totiž nyní razí strategii rychlých plug-in hybridů. V této souvislosti se navíc hovoří o tom, že by na hybridní pohon dokonce mohl přejít také Kodiaq RS. Alternativní pohony pak zastoupí i čtyřválec 1.5 TSI G-Tec na stlačený zemní plyn (CNG).

Základem bude platforma MQB v inovované verzi, která bude lépe přizpůsobena hybridnímu pohonu. To každopádně nadále zajistí možnost pohonu všech kol, který by u silnějších motorizací neměl chybět. Naopak to podle všeho vylučuje zástavbu elektrického pohonu – pro něj má koncern VW Group vyhrazenou novou platformu MEB.

Výbava Octavie IV

O výbavě Octavie čtvrté generace toho zatím moc nevíme, ze špionážních fotografií lze však leccos vyčíst a mnohé se dá také domyslet. Jak už jsme zmínili, minimálně za příplatek bude virtuální kokpit, tedy digitální přístrojový štít. Ze špionážních fotografií interiéru lze také vyčíst použití elektronické parkovací brzdy místo mechanické ruční.

S ohledem na Scalu očekáváme diodové světlomety už ve standardu nebo moderní digitální služby díky internetovému připojení pomocí SIM karty. Takřka jistotou je tedy bezdrátový Apple CarPlay a Android Auto, možnost aktualizace multimediálního systému přes internet nebo hlasový asistent Laura.

Ze současné generace očekáváme zase převzetí třeba elektricky otevíraného víka zavazadelníku. Předpokládáme také další vylepšení sady elektronických asistentů, které by díky kombinaci funkcí adaptivního tempomatu a hlídání jízdních pruhů měly zvládnout řídit auto samy, třeba na dálnici.