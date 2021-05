Start dlouhodobého testu Kia Ceed SW 1.6 GDI PHEV GPF 6DCT – 50 na elektriku, 650 na benzin

Rodinu aut na roční redakční test rozšířil letos bílý kombík Kia Ceed SW se dvěma pohony. Zdířkou v předním blatníku do auta posíláme proud, tou v zadním klasický Natural 95. Jaká je to kombinace?

Ve Světě motorů nám slouží od ledna 2021 nový dlouhodobě testovaný vůz. Bílý ceed navazuje na pět kií, které v redakci našeho časopisu jezdily v minulosti: na blankytné picanto, rudé rio a modrou sportage. A také na předchozí generace nejžádanějšího modelu značky v Česku, tedy ceedu.

Benzinový červený hatchback 1. generace parkoval v redakci v letech 2007- 2008, naftový modrý kombík 2. generace mezi roky 2013-2014. Teď přišel na řadu Ceed 3: pro dovršení české trikolory v bílé barvě a do třetice s jiným pohonem: jako plug-in hybrid.

Zásuvka i benzinka

O co v případě plug-inu jde? O techniku známou třeba z testů Nira PHEV nebo Xceedu PHEV. Základem je zážehová atmosférická šestnáctistovka s přímým vstřikováním, výkonem 77 kW a točivým momentem 147 Nm. K tomu pak elektromotor se 44,5 kW a 170 Nm. Kombinovaných 104 kW a 265 Nm není kdovíjaké terno – konkurenční Mégane Etech disponuje 117 kW, plug-in hybridní leon či octavia dokonce 150 kW.

Čtyři měsíce si užíváme spíše pohodového cestování a výhod, co poskytuje registrační značka s písmeny EL. Nemusíme mít dálniční známku, na modrých zónách parkujeme zadarmo.

Vedle toho má být výhodou spotřeba. Výrobce slibuje 1,3 litru benzinu na sto kilometrů. Což platí pro situaci, že 51-53 kilometrů urazíte jen na elektřinu, zbylých 47-49 s průměrnou spotřebou 2,6 l/100 km a jedete nabíjet. To nás v praxi většinou míjí. Ale jde to. Třeba minulou středu 21. dubna jsme zvládli 100 kilometrů se spotřebou 1,4 l. Náš častý výsledek se skrývá v titulku. Padesát kilometrů na šťávu z baterie zvládneme vždy, 650 kilometrů odpovídá jízdě do rozsvícení oranžové kontrolky rezervy benzinové nádrže. Ta se proti běžnému ceedu zmenšila z 50 na 37 litrů.

Svět motorů 17/2021

Pokud jezdíme po Praze, nespotřebováváme benzin třeba tři dny v kuse. Jenže při cestách napříč republikou, a těch je mnohem víc, se k doplnění baterie naopak nedostaneme třeba stovky kilometrů.

Nabíjení z běžné zásuvky do 100 % trvá v průměru tři a čtvrt hodiny. U dobíjecích stojanů je čas zhruba o hodinu kratší: něco přes dvě hodiny. Výhoda je, že někde – jako třeba na náměstí v Dačicích – se dá dobíjet auto zadarmo.

Jízda ceedem je plynulá, přepínání mezi jednotlivými pohony neznatelné, šestistupňový dvouspojkový automat funguje jemně. Pravda, rozhýbat se pouze pomocí elektromotoru dá autu trošku zabrat. Na druhou stranu řešení je po ruce: přepneme do režimu Sport a ceed vystřelí úplně jiným tempem. Ani předjíždění mu v tomto módu nedělá potíže.

Lépe hospodařit

Co už jsme u plug-in hybridních kií zjistili v minulosti, vůz neumí úplně dokonale hospodařit s nabytou kinetickou energií. Podle nás by pomohlo plachtění na neutrál. Když sundáme nohu z plynu, začne auto lehce rekuperovat a mírně zpomalovat. Jenže takto vyrobí méně energie, než je potřeba k návratu do stejného tempa. Myslíme na to skoro vždy v mírných klesáních… Že se učíme, dokazuje graf spotřeby: měsíc od měsíce je to lepší. Ale máme před sebou ještě osm měsíců. Zároveň víme, že jen na popojíždění auta na roční testy ve Světě motorů nejsou. Takže našemu bílému společníkovi budeme nakládat dál kolem tří tisíc kilometrů měsíčně a uvidíme, kam se dostaneme. Budete to vědět jako první.

Plug-in zlevnil o 40.000 Kč

Na českém trhu najdeme už dost hybridních a mild-hybridních kombíků, kde elektromotor pouze vypomáhá. Méně už těch s plug-in technologií, kdy auto po dobití ze zásuvky jede na elektřinu a až po vyčerpání dojezdu funguje jako hybrid. Kromě ceedu jde hlavně o Mégane Grandtour E-tech od Renaultu, Leon E-hybrid od Seatu a Octavii iV od Škody. Vyjdou levněji než naše bílá kia. Ta přitom díky nově zavedené slevě 40.000 Kč zlevnila z původních 949.980 na současných 909.980 Kč. Je to dost, když ceník ceedu SW začíná coby Comfort na 399.980 Kč za benzinový motor 1.0 T-GDI 74 kW a 559.980 Kč za diesel 1.6 CRDi MHEV 100 kW. Plug-in se nabízí jako jediný pohon vrcholné výbavy Premium. Tedy stojí jak nad Comfortem, tak nad stupni Fresh (409.980 Kč), Exclusive (454.980 Kč), Top (509.980 Kč) a GT Line (589.980 Kč). Jak ukazuje soupis výbavy, nechybí skoro nic. Příplatky existují jen tři. Za metalízu či perleť 15.000 Kč, za paket Ultimate (17‘‘ litá kola, osvětlení interiéru LED a panoramatické střešní okno) 40.000 Kč a za kožené čalounění 40.000 Kč. My máme první dva, auto na fotkách tak vyjde na 964.980 Kč.

Jak jezdí? Příkladně a jistě!

Jízdu třetí generací kombíkového ceedu jsme ve Světě motorů chválili mnohokrát. Výhodu spatřujeme už ve víceprvkovém zavěšení zadních kol. Tiše pak fungují tlumiče při filtrování nerovností. Než by se podvozek hnal za komfortem za každou cenu, realisticky kopíruje (ne)kvalitu povrchu, což na rozbitých českých a moravských cestách občas zabolí. Jinak ale podvozek sedí na silnici moc dobře. Výborně pak kia funguje při vyhýbacím manévru mezi kužely. Nijak moc se nenaklání, na natočení volantu reaguje okamžitě a hbitě se vrhá do zvoleného směru jízdy. Na samotné hraně přilnavosti ceedu jen tu a tam ujíždí zadní část, ale je to vlastně příjemně přetáčivá zábava. Do nebezpečných situací, či dokonce hodin řidiče nepustí elektronika, auto vždy citlivě narovná. Řízení je tak akorát tuhé, k tomu přesné a rychlé. Na plynulosti jízdy má velký podíl šestistupňový dvouspojkový automat.

Technické údaje Spalovací motor zážehový řadový čtyřválec, uložený vpředu podélně Rozvod DOHC, 4 ventily na válec Zdvihový objem 1580 cm3 Výkon 77 kW při 5700 min-1 Točivý moment 147 Nm při 4000 min-1 Elektromotor synchronní s permanentním magnetem Výkon 44,5 kW Točivý moment 170 Nm Kombinovaný výkon 104 kW Kombinovaný točivý moment 265 Nm Pohon předních kol Převdivka automatická dvouspojková, 6° Nejvyšší rychlost 171 km/h Zrychlení z 0 na 100 km/h 10,8 s Kombinovaná spotřeba 1,3 l/100 km Délka x šířka x výška 4605 x 1800 x 1465 mm Rozvor náprav 2650 mm Rozchod kol vpředu/ vzadu 1559/1567 mm Provozní/užitečná hmotnost 1676/434 kg Maximální hmotnost přívěsu nebrzděného/brzděného 600/1300 kg Objem palivové nádrže 37 l Kapacita lithiumpolymerové baterie 8,9 kWh Pneumatiky standardní 205/55 R16, testovaný vůz 225/45 R17 Objem kufru 437/1506 l Cena testovaného kusu 964 980 Kč (verze PHEV Premium 909 980 Kč + metalíza 15 000 Kč a paket Ultimate 40 000 Kč) Celková záruka 7 let nebo 150 000 km, 7 roky na lak, 12 let na neprorezavění karoserie

Plusy

Nízká spotřeba

Výhoda „elektrické“ registrační značky

Bohatá výbava

Jízdní vlastnosti

Plynulá převodovka

Minusy

Vysoká cena

Menší kufr

Absence plachtění

Autor: David Šprincl